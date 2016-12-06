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Casus Uydumuz Göktürk 1 hakkında her şey "özel video"

2 yıl
63,7b
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Uzay
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Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Türk Silahlı Kuvvetlerinin gücüne güç katacak yüksek çözünürlüklü uydumuz Göktürk 1, hizmete girdi. Yeni uydumuz hakkında toplayabildiğimiz bütün detaylar bu videomuzda sizlerle paylaşıyoruz.
İlk olarak Göktürk 1’i tanımakta fayda var. Göktürk 1, 13 Temmuz 2009 yılında Milli Savunma Bakanlığı Savunma Sanayii Müsteşarlığı ve Fransız şirket Telespazio arasıdan varılan anlaşma neticesinde Telespazio tarafından üretildi.


Göktürk 1’in Göktürk 2’den geç fırlatılmasının nedeni ise Göktürk 1’in üreticisi olan Fransız şirket Telespazio’un hissedarlarının İsrail ile olan sözleşmesine dayanıyor.

İsrail, 1 metreden daha hassas çözünürlüğe sahip uyduların ülkesi üzerinde görüntü almasını istemiyor ve Türkiye’ye satılacak uydunun da İstail üzerinden geçerken bu bölgede resim almayı durdurması şartını öne sürüyor.

Türkiye böyle bir yaklaşımı kabul etmeyince proje duraksıyor ve Çin uzay üssünden fırlatılan Göktürk 2, Göktürk 1’den daha önce uzaya gönderiliyor.
Casus Uydumuz Göktürk 1 hakkında her şey
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Göktürk 1 projesininde Türkiye’nin gelecekteki milli uyduları için bilgi birikimi oluşturması amacıyla Türk mühendisler Fransız iş ortakları ile birlikte çalışarak uydu geliştirme konusunda tecrübe kazandılar.
Casus Uydumuz Göktürk 1 hakkında her şey
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TAI-TUSAŞ tesislerinde kurulan Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi de Göktürk 1’in ülkemiz için kazandırdığı önemli tesislerden biridir. Tesiste Göktürk 1 fırlatılmadan önce son çevre testleri gerçekleştirilerek bu konuda hem milli bilgi birikimimizi arttırdı hem de yetkinliğini kanıtlamış oldu.

Kısacası bu uydu daha fırlatılmadan zaten ülke adına bir çok konuda hedeflenen konuları yerine getirmiş ve fayda sağlamış olarak kabul edilebilir.

5 Aralık 2016’da Güney Amerika’da yer alan Fransız Guyanası’ndaki Avrupa Uzay Ajansı Roket Üssü’nden fırlatılan uydu, alçak dünya yörüngesine yerleştirildi. Dünya’yı 90 dakika turlayacağı açıklanan Göktürk 1’in bu bağlamda yer yüzünden 160-170KM yükseklikte yol aldığını söyleyebiliriz.
Casus Uydumuz Göktürk 1 hakkında her şey
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Göktürk 1 için 1 metrenin altında görüntü çözünürlüğü olan ilk Türk uydusu deniyor. Şimdi yavaş yavaş bu çözünürlük işiyle casus uydumuzun bilinen teknik yeteneklerine geçiş yapalım.
Casus Uydumuz Göktürk 1 hakkında her şey
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Uydularda çözünürlük değeri çektiği resmin 1 pikselinin dünya üzerindeki kaç cm alanı gösterebildiğiyle ölçülüyor.

Yani 1 metre çözünürlükteki uydunun çekeceği 320x320 piksel bir resim 320 metre kare alanı gösterirken detaya inilmek istendiğinde en küçük görülebilecek nesne 1 metre uzunluğunda olacaktır.

Göktürk 1, siyah beyaz 0.5m renkli olaraksa 2 metre çözünürlükte resimler çekebiliyor.
Casus Uydumuz Göktürk 1 hakkında her şey
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Örnek bir 50cm çözünürlükteki uydu görüntüsü üzerinden konuşacak olursak; bu çözünürlükteki bir uydu ile sahadaki araçları, büyük hava savunma unsurlarını, uçakları ve zırhlıları görmek mümkün. Tabi bu çözünürlük askeri yerleşkeler ve üsleri tanımlamak için de yeterli görünüyor.

Yani düşman birliklerinin ilerleyişi veya yeni kurduğu üsler de Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından an ve an takip edilebilecek.

Çin’in Güney Çin denizinde inşasını sürdürdüğü yeni askeri üslerin varlıkları ve ilerleyiş durumları da Amerika’nın uyduları ile takip edildi. Gerçi artık ticari uydular da dünyanın dört bir yanında yüksek çözünürlükte görüntü alıyor. Bu konuya birazdan değineceğim.

Göktürk 1’in 50cm çözünürlük değeriyle insanları tespit etmek ne yazık ki mümkün değil. Bu nedenle bazı gazete ve televizyon yanınlarında gördüğüm Türk Silahlı Kuvvetleri sınır güvenliğini Göktürk 1 ile sağlayacak konusu bana biraz abartı geliyor. Zira ülkemizin başına bela olan hainler sınırdan tankla, uçakla geçmiyorlar.

Sınır güvenliği konusunda uydudan daha çok insansız hava araçlarına görev düşüyor ki ülkemiz bu konuda kendi imkanları ile ürettiği ihtiyaçları fazlasıyla gören sistemlere sahip.

Göktürk 1’in 90 dakikada dünyayı turlayacağı ve günde 278 fotoğraf çekerek bunu Türkiye’deki üsse aktaracağı söyleniyor.
Casus Uydumuz Göktürk 1 hakkında her şey
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Göktürk 1’in her ne kadar görüntüleme odaklı bir uydu olduğu söyleniyor olsa da eğer haberleşme özellikleri de varsa, Göktürk 2’nin yaptığı gibi dünyanın çeşitli noktalarında görev yapan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait birliklerin merkeze şifreli verileri aktarması için de kullanılabilir.

Göktürk 1 ile haberleşmek için biri yerleşik biri seyyar olmak üzere 2 merkez yer alıyor. Seyyar merkezlerin sayısı ihtiyaca göre arttırılarak birliklerin anlık ihtiyaçları da karşılanabilir.
Casus Uydumuz Göktürk 1 hakkında her şey
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Peki ülkemiz için büyük bilgi birikimi sağlayan ve Türk Silahlı Kuvvetlerine güç katan uydumuzu dünyadaki diğer sistemlerle kıyaslarsak tam olarak hangi noktada duruyoruz?


Karşılaştırmaya başlamadan önce şunu unutmamak gerekli ki Göktürk 1’in bütün teknik detayları paylaşılmadı ve doğal olarak bizler sadece internetten ulaşabildiğimiz veriler üzerinden konuşuyoruz.


Yani belki uydumuz çok daha fazla iş yapabiliyordur fakat elimizdeki veriler ışığında bakacak olursak Göktürk 1, siyah beyaz olarak 50cm çözünürlükte siyah veya, 2 metre çözünürlükte renkli fotoğraflar çekebilirken bugün ticari olarak kullanılan ve parayı veren şirkete görüntü sağlayan uydular 30cm renkli görüntüler elde edebiliyor.
Casus Uydumuz Göktürk 1 hakkında her şey
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Amerika Birleşik Devletleri’nin sivil uydular için çözünürlük limiti ise 25cm olarak belirlenmiş durumda. Daha yüksek çözünürlük değerleri ile hassas detayları ve kimi zaman insanları seçmek mümkün olacağı için risk unsuru taşıyor.
Casus Uydumuz Göktürk 1 hakkında her şey
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Casus uydu dendiğine yine Amerika Birleşik Devletleri akla geliyor tabi. 1980’lerde aktif görev yapan yapan Amerikan Casus uyduları, uydular için dizany edilen özel filmlerle 60cm çözünürlükte siyah beyaz fotoğraflar çekip, bunları dünyaya paraşütle yolluyorlardı.

Günümüzde kullanılan modern Amerikan casus uydularının 10cm çözünürlükte renkli fotoğraflar çekebildikleri düşünülüyor. Yani bu çözünürlükle kalabalık insan gruplarını belirlemek ve araçların modellerini söylemek mümkün olacaktır ama modern kültürün inanışlarından biri olan insanların tuttuğu gazeteyi okumak şu anda pek mümkün değil.
Casus Uydumuz Göktürk 1 hakkında her şey
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Casus uydular sadece görüntüleme değil; dinleme, radar, erken füze tespiti, nükleer patlama algılama gibi bir çok konuda da ülkelere hizmet edebiliyorlar. Ülkemizin de casus uyduları çeşitlendirme planları bulunuyor.

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ozancn 2 yıl en beğenilen
Başkasının yaptığı şey casus uydusu olamaz.
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Üzülmedin mi 2 yıl
Dürüst bir şekilde yapılmış güzel bir inceleme olmuş, ellerinize sağlık.
Her şey daha yeni başlıyor. Umarım gelecek yıllarda daha iyilerini kendimiz üretebilir hale geliriz
Dürüst bir şekilde yapılmış güzel bir inceleme olmuş, ellerinize sağlık.Her şey daha yeni başlıyor. Umarım gelecek yıllarda daha iyilerini kendimiz üreteb...
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eric13 2 yıl
O casus uydunun icini disini ezberlemislerdir casus uyduymus agsgdgd Casuslugu da kim icin yapacagi soru isareti ....
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Comcast 2 yıl

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lostlast 2 yıl
Verilen bilgiler sonucu casus kelimesi yanlış olmuş. Başlangıç için iyi. İnşallah ilerde ilk casus uydumuz olur.
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e_capkan 2 yıl
uydu devamlı hareket halinde.
o yüzden iletişim için kullanmak biraz zor.
mesaj felan gönderilebilir belki ama çok zor.
çanak antenler devamlı hareket ediyor veri almak için.
90da tur 1 tur atıyorsa. kaba bir hesapla 45 dk veri alınacak ,45dk çevrimdışı olacak yani.
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underlater 2 yıl
Amerika'nın uydusu 25 cm ise bizimde 25 cm olmamız gerekmez mi? Bence gerekir! Çünkü casus uydu dediğin Suriye sırınırında cirit atan terör unsurlarını bir bir tespit etmelidir. 50 cm resimlere bakıldığında yetersiz.
Bunun dışında israilin uydumuzun çözünürlüğüne ne gibi bir müdahalesi olabilir ki. Yoksa uydumuzu hack'leyip çektiğimiz görüntüleri mi kontrol edecekler? ben istediğim çözünürlüğü kullanırım. Kime ne? ABD'yi kimse engelleyebiliyor mu? İlginç doğrusu...
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DH Misafiri 2 yıl
Casus uydumuz hakkında HERŞEY :)
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DH Misafiri 2 yıl
Bizimkilerde salakya tum gizli gorevleri bu uyduyla yapacak, herkes hersein farkinda kimse merak etmesin.
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DH Misafiri 2 yıl
Ben bu frankofonlara hic guvenmiyorum. Ornegin Amerika Irak'i isgal ederken bunlar, sattiklari ucaklara uzaktan mudahale edip Irak'in kendini savunmasini engellemislerdi. Ustelik yukaridaki sayilara gore uydunun da teknolojisi cok ama cok geri. Bunlar hem hirsiz hem yalanci. Keske baska ulke ile calisilsaydi.
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ynozcelik 2 yıl
Yapılmış her zaman yapılmıştır. Bir adım atılmış işte. Umarım anlatıkları gibi bizim istediğimiz zaman faydalanabileceğimiz birşeydir.
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tutankenshta 2 yıl
casus uydu diye reklamını yapıyorlar casus uydu olsa kimseye duyurmadan yörüngeye konmuş olurdu... gündemi değiştirme taktiği volume 99 budur...
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carpediemsral 2 yıl
"Know how" diye bir terim var. Nokia telefonu uzaya göndermeyi akıl edemeyen (neyseki bizim forumdan bir arkadaş akıl etmiş yetkililer görür umarım) gerek ülkeler gerek şirketler bu tarz ileri mühendislik seviyesine ulaşmak için milyarlarca dolar harcıyorlar. Bunları yaparken de öğrendiklerini tecrübelerini gelsin herkes okusun öğrensin diye kitap basıp dağıtmıyorlar. Bunlar gizli bilgilerdir ve karşılığı paradır. Ticari kuruluşların da öncelikli amacı para kazanmaktır herkesin bildiği üzere.
%20 olan yerli katkı bir sonraki uyduda %50 olur, ondan sonrakinde %80 olur. Fransız firmanın yaptıklarından ilgili konumdaki Türk mühendisler birşeyler öğrendiyse bizim faydamız da bu olur. Uzay konusunda daha yeniyiz ve yeni emeklemeye başlayan çocuğu neden koşmuyorsun diye eleştirmek yersiz olur.
Atatürk'ün meşhur lafı "istikbal göklerdedir" diyerek yazımı bitireyim. Umarım ilerleyen zamanda bilime, üniversitelere daha fazla kaynak ayrılır da başka ülkelerin bizim şirketlerimize uydu, insanlı-insansız savaş uçağı vs sipariş ettiği günleri görürüz.
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