Kim Nerede? 374 Elektrikli MG 07 kapışılıyor: İlk 20 saatte 21 bin sipariş! 77 Hiroşima'ya atılan atom bombası yeni bir madde oluşturdu 56 2027 Honda Accord tanıtıldı: Makyaj değil "mikro" dokunuşlar
Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim
    YouTube Oynatıcı MP3 Ses
    Sıradaki Video
    0 sn. ▶
    İPTAL ET

    DTÖ Türkiye'ye karşı Çin'i haklı buldu: Ek vergiler kalkacak mı?

    DTÖ, Çin'in Türkiye'ye karşı açtığı dava krizinde kararını verdi! Peki Çinli elektrikli araçlardaki ek vergiler kalkacak mı? Araç fiyatları düşecek mi? Sürecin tüm detayları ve olası etkileri:

    Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), Çin'in Türkiye'ye uygulanan ek gümrük vergileri ve ithalat kısıtlamalarına karşı açtığı davada panel raporunu açıkladı. Peki bu karar Türkiye otomotiv pazarını, Çinli elektrikli araç fiyatlarını ve yerli üreticileri nasıl etkileyecek? Ticaret Bakanlığı'nın itiraz süreci nasıl işleyecek? Bu videoda;

    - DTÖ panel kararının hukuki ve ticari detaylarını,

    - Türkiye'nin temyiz haklarını ve sürecin ne kadar süreceğini,

    - BYD, Chery, MG gibi markaların pazardaki geleceğini,

    - Araç fiyatlarına ve yerli üretime olası etkilerini inceliyoruz.

    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum