DTÖ Türkiye'ye karşı Çin'i haklı buldu: Ek vergiler kalkacak mı?

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), Çin'in Türkiye'ye uygulanan ek gümrük vergileri ve ithalat kısıtlamalarına karşı açtığı davada panel raporunu açıkladı. Peki bu karar Türkiye otomotiv pazarını, Çinli elektrikli araç fiyatlarını ve yerli üreticileri nasıl etkileyecek? Ticaret Bakanlığı'nın itiraz süreci nasıl işleyecek? Bu videoda;
- DTÖ panel kararının hukuki ve ticari detaylarını,
- Türkiye'nin temyiz haklarını ve sürecin ne kadar süreceğini,
- BYD, Chery, MG gibi markaların pazardaki geleceğini,
- Araç fiyatlarına ve yerli üretime olası etkilerini inceliyoruz.