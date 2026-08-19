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    Avustralya'nın çatı üstü güneş panelleri, elektrikli otomobil satışlarını da yukarı çekti

    Avustralya'da çatı tipi güneş panellerinin yaygın olduğu bölgelerde elektrikli otomobil kullanımı hızlı artıyor. Yeni veriler, iki teknoloji arasındaki bağlantıyı ortaya koyuyor.

    Çatı üstü güneş panelleri elektrikli otomobil satışını coşturdu Tam Boyutta Gör
    Yenilenebilir enerji kaynaklarına geçişte hükûmetlerin sunduğu teşvikler kritik rol oynuyor. Bunun son örneğini de Avustralya'da gördük. Avustralya hükûmetinin çatı tipi güneş panellerinin yaygınlaşması için sunduğu teşvikler, ülkede daha kapsamlı bir dönüşümün de fitilini ateşledi. Paylaşılan yeni veriler, çatılarında güneş panelleri bulunan Avustralyalıların elektrikli otomobil satın alma konusunda çok daha istekli olduğunu gösteriyor. 

    Elektrikli Otomobil Teşviki En Çok Güneş Panelli Bölgelerde Kullanılıyor

    NALSPA tarafından yayımlanan rapora göre, Avustralya'da federal hükümetin elektrikli otomobillere yönelik vergi avantajından en çok yararlanan ilk 10 bölgenin onunda da çatı tipi güneş enerjisi kullanım oranı eyalet ortalamasının üzerinde. Yani bir bölgede çatı tipi güneş panelleri yaygınlaştıkça, kullanıcıların elektrikli otomobil alma eğilimi de artıyor.

    Çatı üstü güneş panelleri elektrikli otomobil satışını coşturdu Tam Boyutta Gör
    NALSPA verileri, teşvikten yararlanma konusunda özellikle Avustralya'nın dış banliyölerinde yaşayanların öne çıktığını gösteriyor. İlk 10'daki bölgelerin beşi Victoria eyaletinde bulunuyor. Melbourne şehir merkezinden en az 29 kilometre uzaklıkta bulunan Tarneit, Werribee, Craigieburn, Clyde North ve Cranbourne, elektrikli otomobil teşvikinden en fazla yararlanan bölgeler arasında yer aldı.

    Ortaya çıkan bu tablonun arkasındaki sebep ise oldukça basit: Güneş panelleri sayesinde elektrik ihtiyacını güneş enerjisinden karşılayan haneler, elektrikli otomobillerin yakıt maliyetini de önemli ölçüde azaltabiliyor. Güneş panelleri sayesinde evde üretilen elektriğin otomobili şarj etmek için kullanılması, elektrikli araçların kullanım maliyetini iyice aşağı çekiyor. Özellikle işe gidip gelmek için her gün uzun mesafeler kat eden dış banliyö sakinleri açısından bu durum önemli bir ekonomik avantaj sağlıyor.

    Bu raporu paylaşan NALSPA, Avustralya'nın otomotiv kiralama sektörünü temsil eden kuruluşlardan biri. Nitekim yayınlanan raporda işin bu tarafına da dikkat çekiliyor. Avustralya'da elektrikli otomobillerin ortalama fiyatı benzer benzinli modellerden daha yüksek olsa da sunulan uzun süreli kiralama paketleri ve devlet teşvikleri bu noktada kullanıcılara kolaylık sağlayabiliyor.

    Avustralya'nın banliyölerinde ortaya çıkan bu tablo, elektrikli otomobillerin yalnızca çevresel kaygılar nedeniyle tercih edilmediğini açıkça gösteriyor. Çatısında güneş paneli bulunan aileler için elektrikli otomobiller, finansal olarak da avantajlı hâle geliyor. Tabii mevcut teşviklerin bunda payı büyük. Avustralya bu teşvikleri kademeli olarak azaltmayı planlıyor. Ancak bu süreçte yaşanan dönüşüm, teşvikler azaldıktan sonra insanların yenilenebilir çözümlere öncelik vermesinin önünü açabilir.

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