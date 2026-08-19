Avustralya'nın çatı üstü güneş panelleri, elektrikli otomobil satışlarını da yukarı çekti

Elektrikli Otomobil Teşviki En Çok Güneş Panelli Bölgelerde Kullanılıyor
NALSPA tarafından yayımlanan rapora göre, Avustralya'da federal hükümetin elektrikli otomobillere yönelik vergi avantajından en çok yararlanan ilk 10 bölgenin onunda da çatı tipi güneş enerjisi kullanım oranı eyalet ortalamasının üzerinde. Yani bir bölgede çatı tipi güneş panelleri yaygınlaştıkça, kullanıcıların elektrikli otomobil alma eğilimi de artıyor.
Ortaya çıkan bu tablonun arkasındaki sebep ise oldukça basit: Güneş panelleri sayesinde elektrik ihtiyacını güneş enerjisinden karşılayan haneler, elektrikli otomobillerin yakıt maliyetini de önemli ölçüde azaltabiliyor. Güneş panelleri sayesinde evde üretilen elektriğin otomobili şarj etmek için kullanılması, elektrikli araçların kullanım maliyetini iyice aşağı çekiyor. Özellikle işe gidip gelmek için her gün uzun mesafeler kat eden dış banliyö sakinleri açısından bu durum önemli bir ekonomik avantaj sağlıyor.
Bu raporu paylaşan NALSPA, Avustralya'nın otomotiv kiralama sektörünü temsil eden kuruluşlardan biri. Nitekim yayınlanan raporda işin bu tarafına da dikkat çekiliyor. Avustralya'da elektrikli otomobillerin ortalama fiyatı benzer benzinli modellerden daha yüksek olsa da sunulan uzun süreli kiralama paketleri ve devlet teşvikleri bu noktada kullanıcılara kolaylık sağlayabiliyor.
Avustralya'nın banliyölerinde ortaya çıkan bu tablo, elektrikli otomobillerin yalnızca çevresel kaygılar nedeniyle tercih edilmediğini açıkça gösteriyor. Çatısında güneş paneli bulunan aileler için elektrikli otomobiller, finansal olarak da avantajlı hâle geliyor. Tabii mevcut teşviklerin bunda payı büyük. Avustralya bu teşvikleri kademeli olarak azaltmayı planlıyor. Ancak bu süreçte yaşanan dönüşüm, teşvikler azaldıktan sonra insanların yenilenebilir çözümlere öncelik vermesinin önünü açabilir.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: