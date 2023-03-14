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    Türksat 42e frekans listesi 2023 (Tüm kanallar)

    Türksat 42.0 e otomatik arama frekansı burada! İşte Fox TV, Beyaz TV, TRT 1 HD dahil tüm kanalların güncel Türksat 42e frekansları ve uydu ayarları:             
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    Türksat 42e otomatik kanal arama frekansı dahil olmak üzere 2023 Türksat frekansları arıyorsanız doğru yerdesiniz. Güncel Türksat 3A/4A/5B frekans listesi burada. Türksat 42.0 e frekans tüm kanallar arayanlar için, Türksat frekans listesi PDF formatında buradan erişilebilir.

    Türksat frekans listesi güncel (2023) 📡
    Kanal Frekans Polarizasyon FEC Uydu
    TRT 1 11794 V - Dikey 3/4 Türksat 4A
    Beyaz TV 12379 V - Dikey 3/4 Türksat 4A
    Show TV 12219 H - Yatay 3/4 Türksat 4A
    ATV 12053 H - Yatay 5/6 Türksat 4A
    TRT 4K 11767 V - Dikey 3/4 Türksat 4A
    TRT Spor 11794 V - Dikey 3/4 Türksat 4A
    FOX TV HD 12328 H - Yatay 2/3 Türksat 4A
    Halk TV 12422 V - Dikey 3/4 Türksat 4A
    Kanal D HD 12245 H - Yatay 5/6 Türksat 4A
    TV8 HD 12356 H - Yatay 2/3 Türksat 4A
    Krt TV HD 12729 V - Dikey 2/3 Türksat 3A
    Star TV HD 12015 H - Yatay 5/6 Türksat 4A
    Kanal 7 HD 12103 H - Yatay 2/3 Türksat 4A
    Habertürk HD 12209 H - Yatay 3/4 Türksat 4A
    Lalegül 12685 V - Dikey 2/3 Türksat 3A
    TV 100 12729 V - Dikey 2/3 Türksat 3A
    Disney Channel 11789 H - Yatay 3/4 Türksat 4A
    360 TV 12298 V - Dikey 5/6 Türksat 4A
    Haber Global HD 12685 H - Yatay 2/3 Türksat 3A

    Türksat 42.0 e otomatik arama frekansı 📺

    Türksat 42e otomatik kanal arama frekansları Tam Boyutta Gör
    Türksat 42e otomatik arama frekansı; 12380 V (Dikey) SR:27500, FEC 3/4 veya 12423 H (Yatay) SR:30000, FEC 3/4.

    Türksat otomatik kanal arama işlemi için; Uydu alıcısının Kurulum veya Ayarlar menüsünden Tek Kanal Arama alt menüsünde, Uydu bölümünde Türksat 42 e ve Türksat Ankara Paket parametrelerini manuel girerek Şebeke Arama açık seçmeniz gerekmekte. Otomatik tarama neticesinde, güncel kanal bilgileri uydu alıcınıza eklenecektir.

    Türksat 42e frekans ayarları nasıl yapılır 📶

    türksat 42 e frekans ayarları Tam Boyutta Gör
    Türksat Kanal Güncelleme Sistemi ile uyumlu bir uydu alıcınız varsa, herhangi bir ayar yapmanıza gerek yoktur; uydu alıcınız yeni frekansları otomatik olarak günceller. Uydu alıcınız TKGS ile uyumlu olmayabilir. Bu durumda 12380 MHz Dikey 27500 Sembol Oranı veya 11747 MHz frekansı Yatay 27500 Sembol Oranı değerlerini girerek Şebeke Taraması yapmanız gerekir.

    Türksat 42e yörüngesinde hizmet veren Türksat 4A uydusu üzerindeki yayınları izlemek için ek bir antene ihtiyacınız olmadığı gibi mevcut anten ayarlarında da bir değişiklik yapmanıza gerek yoktur. LG, Vestel, Samsung TV uydu ayarları da şu şekilde:

    Samsung TV Türksat 42e uydu ayarları (2023) 🔽

    Samsung TV Türksat 42e ayarları Tam Boyutta Gör

    1. Kumandada menü tuşuna basın ve Kanal’ı seçin.
    2. Anten tipini uydu seçin ve Uydu sistemine girin.
    3. Şifre olarak 0000 yazın ve Tüm ayarları sıfırla yapın.
    4. Uydu seçimi bölümüne girin.
    5. Listeden Türksat 42E’yi seçin ve Kaydet’e basın.
    6. LNB ayarlarına girin.
    7. DiSEqC modu içindeki listeden uygun değeri seçin.
    8. Manuel ayarlamaya girin ve Türksat 42E uydusunu seçin.
    9. Transponder’a girip 12380, 27500, Dikey/Sağ olarak ayarlayın.
    10. Şebeke aramayı etkinleştirin ve Ara butonuna basın.

    LG TV Türksat 42e uydu ayarları (2023) 🔽

    LG TV Türksat 42e ayarları Tam Boyutta Gör

    1. Kumandadan menü tuşuna basın ve Ayarlar’a girin.
    2. Kanallar altında Kanal Tarama ve Ayarlar’a gelin.
    3. Uydu ayarları kısmında Türksat 42.0E’yi seçin.
    4. LNB frekansı 9750/10600 olacak şekilde ayarlayın.
    5. Kanal ayarlama ekranında uydu seçerek ilerleyin.
    6. TKGS seçili olacak şekilde İleri’ye basın.
    7. Başlat butonuna basın.

    Vestel TV Türksat 42e uydu ayarları (2023) 🔽

    Vestel TV Türksat 42e ayarları Tam Boyutta Gör

    1. Kurulum ekranında İlk Kurulum’a gelin.
    2. Uydu açık olarak ayarlayın.
    3. Anten tipi olarak DiSEqC anahtarı seçin.
    4. DiSEqC 1 Türksat 42.0E olarak seçin.
    5. Otomatik kanal taramayı başlatın.
    6. Manuel kanal aramaya girin.
    7. Frekans 12380, Dikey, Sembol Oranı 27500 olarak ayarlayın.
    8. Şebeke arama etkin olacak şekilde aramayı başlatın.

    Türksat 42e LNB ayarları nasıl yapılır 🧐

    türksat 42e lnb ayarları Tam Boyutta Gör
    LNB ayarlarının kontrolü için izlemeniz gereken adımlar oldukça basit. Kumandanızda menü tuşuna basın ve Ayarlar - Resim - Kanal menüsüne gelin. Kanal menüsünde LNB ayarları satırına gelip ok tuşuna basın. Uydu seçip ok tuşuna basın. Türksat 4A veya Türksat 42.0 e seçeneğini bulup ok tuşuna basın. Transponder satırında ok tuşuna basın ve 12380/27500 veya 12423/30000 değerini bulup ok tuşuna basın.

    Transponder menüsünde bu rakamları görmüyorsanız ekle seçeneğiyle elle girmeniz gerekir. Türksat 42e LNB frekansı; 12380 değeridir.

    Türksat 42.0 e frekans listesi arıyorsanız doğru yerdesiniz. Bu rehber yazıda 2023 Türksat frekansları (tüm kanallar) listesini paylaştık. Ayrıca Vestel, LG, Samsung TV Türksat 42e frekans ayarları nasıl yapılır basit adımlarla anlattık.

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