- Türksat frekans listesi güncel (2023) 📡
- Türksat 42.0 e otomatik arama frekansı 📺
- Türksat 42e frekans ayarları nasıl yapılır 📶
- Samsung TV Türksat 42e uydu ayarları (2023) 🔽
- LG TV Türksat 42e uydu ayarları (2023) 🔽
- Vestel TV Türksat 42e uydu ayarları (2023) 🔽
- Türksat 42e LNB ayarları nasıl yapılır 🧐
- Yorumlar
Türksat 42e otomatik kanal arama frekansı dahil olmak üzere 2023 Türksat frekansları arıyorsanız doğru yerdesiniz. Güncel Türksat 3A/4A/5B frekans listesi burada. Türksat 42.0 e frekans tüm kanallar arayanlar için, Türksat frekans listesi PDF formatında buradan erişilebilir.
|Kanal
|Frekans
|Polarizasyon
|FEC
|Uydu
|TRT 1
|11794
|V - Dikey
|3/4
|Türksat 4A
|Beyaz TV
|12379
|V - Dikey
|3/4
|Türksat 4A
|Show TV
|12219
|H - Yatay
|3/4
|Türksat 4A
|ATV
|12053
|H - Yatay
|5/6
|Türksat 4A
|TRT 4K
|11767
|V - Dikey
|3/4
|Türksat 4A
|TRT Spor
|11794
|V - Dikey
|3/4
|Türksat 4A
|FOX TV HD
|12328
|H - Yatay
|2/3
|Türksat 4A
|Halk TV
|12422
|V - Dikey
|3/4
|Türksat 4A
|Kanal D HD
|12245
|H - Yatay
|5/6
|Türksat 4A
|TV8 HD
|12356
|H - Yatay
|2/3
|Türksat 4A
|Krt TV HD
|12729
|V - Dikey
|2/3
|Türksat 3A
|Star TV HD
|12015
|H - Yatay
|5/6
|Türksat 4A
|Kanal 7 HD
|12103
|H - Yatay
|2/3
|Türksat 4A
|Habertürk HD
|12209
|H - Yatay
|3/4
|Türksat 4A
|Lalegül
|12685
|V - Dikey
|2/3
|Türksat 3A
|TV 100
|12729
|V - Dikey
|2/3
|Türksat 3A
|Disney Channel
|11789
|H - Yatay
|3/4
|Türksat 4A
|360 TV
|12298
|V - Dikey
|5/6
|Türksat 4A
|Haber Global HD
|12685
|H - Yatay
|2/3
|Türksat 3A
Türksat 42.0 e otomatik arama frekansı 📺
Türksat otomatik kanal arama işlemi için; Uydu alıcısının Kurulum veya Ayarlar menüsünden Tek Kanal Arama alt menüsünde, Uydu bölümünde Türksat 42 e ve Türksat Ankara Paket parametrelerini manuel girerek Şebeke Arama açık seçmeniz gerekmekte. Otomatik tarama neticesinde, güncel kanal bilgileri uydu alıcınıza eklenecektir.
Türksat 42e frekans ayarları nasıl yapılır 📶
Türksat 42e yörüngesinde hizmet veren Türksat 4A uydusu üzerindeki yayınları izlemek için ek bir antene ihtiyacınız olmadığı gibi mevcut anten ayarlarında da bir değişiklik yapmanıza gerek yoktur. LG, Vestel, Samsung TV uydu ayarları da şu şekilde:
Samsung TV Türksat 42e uydu ayarları (2023) 🔽
- Kumandada menü tuşuna basın ve Kanal’ı seçin.
- Anten tipini uydu seçin ve Uydu sistemine girin.
- Şifre olarak 0000 yazın ve Tüm ayarları sıfırla yapın.
- Uydu seçimi bölümüne girin.
- Listeden Türksat 42E’yi seçin ve Kaydet’e basın.
- LNB ayarlarına girin.
- DiSEqC modu içindeki listeden uygun değeri seçin.
- Manuel ayarlamaya girin ve Türksat 42E uydusunu seçin.
- Transponder’a girip 12380, 27500, Dikey/Sağ olarak ayarlayın.
- Şebeke aramayı etkinleştirin ve Ara butonuna basın.
LG TV Türksat 42e uydu ayarları (2023) 🔽
- Kumandadan menü tuşuna basın ve Ayarlar’a girin.
- Kanallar altında Kanal Tarama ve Ayarlar’a gelin.
- Uydu ayarları kısmında Türksat 42.0E’yi seçin.
- LNB frekansı 9750/10600 olacak şekilde ayarlayın.
- Kanal ayarlama ekranında uydu seçerek ilerleyin.
- TKGS seçili olacak şekilde İleri’ye basın.
- Başlat butonuna basın.
Vestel TV Türksat 42e uydu ayarları (2023) 🔽
- Kurulum ekranında İlk Kurulum’a gelin.
- Uydu açık olarak ayarlayın.
- Anten tipi olarak DiSEqC anahtarı seçin.
- DiSEqC 1 Türksat 42.0E olarak seçin.
- Otomatik kanal taramayı başlatın.
- Manuel kanal aramaya girin.
- Frekans 12380, Dikey, Sembol Oranı 27500 olarak ayarlayın.
- Şebeke arama etkin olacak şekilde aramayı başlatın.
Türksat 42e LNB ayarları nasıl yapılır 🧐
Transponder menüsünde bu rakamları görmüyorsanız ekle seçeneğiyle elle girmeniz gerekir. Türksat 42e LNB frekansı; 12380 değeridir.
Türksat 42.0 e frekans listesi arıyorsanız doğru yerdesiniz. Bu rehber yazıda 2023 Türksat frekansları (tüm kanallar) listesini paylaştık. Ayrıca Vestel, LG, Samsung TV Türksat 42e frekans ayarları nasıl yapılır basit adımlarla anlattık.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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