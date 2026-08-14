Türksat 42.0 e otomatik arama frekansı 2026 👇🏻

Türksat 42.e otomatik arama frekansı; 12380 V (Dikey) SR:27500, FEC 3/4 veya 12423 H (Yatay) SR:30000, FEC 3/4'tür. Bunlar aynı zamanda Türksat 4A manuel tarama için frekans yayın parametreleridir.

Türksat 42e yörüngesinde hizmet veren Türksat 4A uydusu üzerindeki yayınları izlemek için ek bir antene ihtiyacınız olmadığı gibi mevcut anten ayarlarında da bir değişiklik yapmanıza gerek yoktur. LG, Vestel, Samsung TV uydu ayarları da şu şekilde: