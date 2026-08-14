Türksat 42e otomatik kanal arama frekansı dahil olmak üzere 2026 Türksat frekansları arıyorsanız doğru yerdesiniz. Güncel Türksat 4A/5B/6A frekans listesi burada. Türksat 42.0 e frekans tüm kanallar arayanlar için, Turksat frekans listesi PDF formatında buradan erişilebilir.
|Kanal
|Frekans
|Sembol Oranı
|Polarizasyon
|FEC
|Uydu
|TRT 1 HD
|11794
|30000
|V - Dikey
|3/4
|Türksat 4A
|TRT Spor HD (Maç)
|11794
|30000
|V - Dikey
|3/4
|Türksat 4A
|TRT 4K
|11767
|15000
|V - Dikey
|3/4
|Türksat 4A
|TGRT Haber
|12380
|27500
|V - Dikey
|3/4
|Türksat 4A
|Beyaz TV
|11996
|27500
|V - Dikey
|3/4
|Türksat 4A
|Sözcü TV
|12111
|27500
|V - Dikey
|3/4
|Türksat 6A
|Show TV HD
|12303
|27500
|V - Dikey
|3/4
|Türksat 4A
|ATV HD
|12207
|27500
|H - Yatay
|3/4
|Türksat 4A
|Star TV HD
|12015
|27500
|H - Yatay
|3/4
|Türksat 4A
|Kanal D HD
|12245
|27500
|H - Yatay
|5/6
|Türksat 4A
|Halk TV HD
|11225
|30000
|V - Dikey
|3/4
|Türksat 5B
|FOX TV (NOW) HD
|11886
|10833
|V - Dikey
|2/3
|Türksat 4A
|Habertürk HD
|12303
|27500
|V - Dikey
|3/4
|Türksat 4A
|CNN TÜRK
|12034
|27500
|V - Dikey
|3/4
|Türksat 4A
|Haber Global HD
|12034
|27500
|V - Dikey
|3/4
|Türksat 4A
|CNBC-e
|12245
|27500
|H - Yatay
|5/6
|Türksat 4A
|TV8 HD
|11901
|12500
|V - Dikey
|2/3
|Türksat 4A
|Kanal 7 HD
|12457
|27500
|H - Yatay
|2/3
|Türksat 4A
|TV 100 HD
|11225
|30000
|V - Dikey
|3/4
|Türksat 5B
|360 TV HD
|11861.750
|16666
|V - Dikey
|2/3
|Türksat 4A
|ATV Avrupa HD
|11833
|7500
|V - Dikey
|2/3
|Türksat 4A
|Krt TV HD
|11996
|27500
|V - Dikey
|3/4
|Türksat 4A
|Semerkand TV
|11425
|30000
|V - Dikey
|2/3
|Türksat 5B
|Teve2 (Tv2) HD
|12245
|27500
|H - Yatay
|5/6
|Türksat 4A
|Lalegül
|12422,5
|27500
|V - Dikey
|3/4
|Türksat 6A
|TLC HD
|12015
|27500
|H - Yatay
|3/4
|Türksat 4A
|Meltem TV
|12423
|30000
|H - Yatay
|3/4
|Türksat 4A
Türksat 42e frekans ayarları nasıl yapılır 📶
Türksat 42.0 e otomatik arama frekansı 2026 👇🏻
Türksat 42.e otomatik arama frekansı; 12380 V (Dikey) SR:27500, FEC 3/4 veya 12423 H (Yatay) SR:30000, FEC 3/4'tür. Bunlar aynı zamanda Türksat 4A manuel tarama için frekans yayın parametreleridir.
Türksat 42e yörüngesinde hizmet veren Türksat 4A uydusu üzerindeki yayınları izlemek için ek bir antene ihtiyacınız olmadığı gibi mevcut anten ayarlarında da bir değişiklik yapmanıza gerek yoktur. LG, Vestel, Samsung TV uydu ayarları da şu şekilde:
Samsung TV Türksat 42e uydu ayarları (2026) 🔽
- Kumandada menü tuşuna basın ve Kanal’ı seçin.
- Anten tipini uydu seçin ve Uydu sistemine girin.
- Şifre olarak 0000 yazın ve Tüm ayarları sıfırla yapın.
- Uydu seçimi bölümüne girin.
- Listeden Türksat 42E’yi seçin ve Kaydet’e basın.
- LNB ayarlarına girin.
- DiSEqC modu içindeki listeden uygun değeri seçin.
- Manuel ayarlamaya girin ve Türksat 42E uydusunu seçin.
- Transponder’a girip 12380, 27500, Dikey/Sağ olarak ayarlayın.
- Şebeke aramayı etkinleştirin ve Ara butonuna basın.
LG TV Türksat 42e uydu ayarları (2026) 🔽
- Kumandadan menü tuşuna basın ve Ayarlar’a girin.
- Kanallar altında Kanal Tarama ve Ayarlar’a gelin.
- Uydu ayarları kısmında Türksat 42.0E’yi seçin.
- LNB frekansı 9750/10600 olacak şekilde ayarlayın.
- Kanal ayarlama ekranında uydu seçerek ilerleyin.
- TKGS seçili olacak şekilde İleri’ye basın.
- Başlat butonuna basın.
Vestel TV Türksat 42e uydu ayarları (2026) 🔽
- Kurulum ekranında İlk Kurulum’a gelin.
- Uydu açık olarak ayarlayın.
- Anten tipi olarak DiSEqC anahtarı seçin.
- DiSEqC 1 Türksat 42.0E olarak seçin.
- Otomatik kanal taramayı başlatın.
- Manuel kanal aramaya girin.
- Frekans 12380, Dikey, Sembol Oranı 27500 olarak ayarlayın.
- Şebeke arama etkin olacak şekilde aramayı başlatın.
Türksat 42e LNB ayarları nasıl yapılır 🧐
Transponder menüsünde bu rakamları görmüyorsanız ekle seçeneğiyle elle girmeniz gerekir. Türksat 42e LNB frekansı; 12380 değeridir.
Türksat 42.0 e frekans listesi arıyorsanız doğru yerdesiniz. Bu rehber yazıda 2026 Türksat frekansları (tüm kanallar) listesini paylaştık. Ayrıca Vestel, LG, Samsung TV Türksat 42e frekans ayarları nasıl yapılır basit adımlarla anlattık.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: