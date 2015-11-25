CyanogenMod da Android 6.0 sürümüne geçiş yapıyor

Haber Editörü
Google'ın Android 6.0 Marshmallow işletim sisteminin kaynak kodlarını yayımlamasının ardından üreticiler kolları sıvarken, Cyanogen tarafında da hareketlilik başladı. Geliştirici ekip, Android 6.0 tabanlı CyanogenMod 13 erken sürümlerini duyurdu.
Erken sürümler şu an için sadece 7 cihaz ile sınırlı. Ekip yoğun bir şekilde çalışıyor ve gelecekte çok daha fazla Android cihazı bu listeye eklenecek. Cihaz listesi şu şekilde:
OnePlus One
Nexus 7
LG G4
Galaxy Tab Pro 8.4
LG GPad 7.0
LG G3 Verizon
Moto X 2014
Geliştiriciler CM 12.1 YOG4P veya CM 12.1 YOG7D sürümlerinde olanların daha kararlı CM 13 sürümünü beklemesini istiyor. Snapshot olarak adlandırılan bu sürüm Ocak ayı ortalarında gelecek.
Diğer CM 12.1 sürümlerinde olanlar ise Xposed, OpenGapps tüm eklentileri güncelledikten sonra formatlama yaparak yeni erken sürümleri yükleyebilecekler. Ayrıca resmi olmayan CM 13 portları kullananlar varsa cihazlarını tamamen formatlamaları gerekiyor.
Android 6.0 ile gelen pek çok yenilik CM 13 sürümlerinde de olacak. Ultra güç tasarruf modu Doze, her izni ayrı değerlendirebildiğiniz yönetim sistemi, entegre parmak izi okuyucu desteği, yeni bir bellek yönetimi, gelişmiş Google Now asistanı bunlar arasında sayılabilir. İlgili sürümlere kaynak linki üzerinden erişebilirsiniz.
http://get.cm/?type=nightly Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Eğer Cayanogen eskisi gibi devam etseydi gelecekti ancak YENİ telefonlarla meşgul. Galaxy s3 için CM 11 ile devam ediyorlar.(ancak hala KARARLI bir sürüm çıkmamıştı 1 ay öncesine kadar) Adamlar amacından Saptı. ESKİ TELEFONLARA UĞRAŞMALARI GEREKİRKEN YENİ TELEFONLARLA UĞRAŞIYORLAR....
KAÇ KİŞİ LG G4 ALIP CM YÜKLÜYOR. BUNLARIN ESKİ TELEFONLARA GÜNCELLEME VERMESİ GEREK YENİLERİNE DEĞİL. MİLLET TELEFON GÜNCELLEME ALMIYOR DİYE YÜKLÜYOR??? YOKSA CM NİN ARAYÜZÜ GÜZEL DİYE DEĞİL.
TABİ BEN UZUN BİR SÜRE GALAXY S3 TE CM KULLANDIM.
SONUÇ: 7 AY GÜZEL GEÇTİ SONRAKİ GÜNCELLEMELER HEP TELEFONU MAHVETTİ. TELEFONU ÜNİVERSİTEDEKİ KARDEŞİME VERDİM ARA TATİLDE GELİRSE ORJİNAL SAMSUNG ARAYÜZÜNÜ YÜKLEYECEM. EN AZINDAN ŞEKİL OLARAK GÜZEL DURUYOR. KAMERASI GÜZEL ÇEKİYOR. GALERİ DE İYİ. MÜZİK UYGULAMASIDA İYİ. CM DE BUNLARI HEP YARDIMCI PROGRAMLARLA HALLEDİYORDUM. ARADAN 1.5 YIL GEÇTİ HALA GALAXY S3 İÇİN KARARLI SÜRÜM YOK. CM 11 KULLANIYORDUM....
BENDE SAMSUNGDAN UZAK DURDUM GİTTİM RED Mİ NOTE 2 ALDIM.. İYİKİ DE ALMIŞIM.
Usta bu telefonlarda yazilimla kayit yapilmamistir. Kapanma riski yoktur deniliyor. Nasil kayit yapiliyor peki?
Samsung profesyonel tabletini unutmasi kotu. Android guncellemesi hic almadi hangi surumde ise oyle kaldi Android 5 i bile gormedi ....
Note pro 12.2 icin lollipop coktan yayinlandi
çok kötü telefonun özellikleri iyileşeceğine köreriyor.
örn: kamera daha iyi çekeceğine daha kötü.
örn: ses kaydı daha iyi olacagına daha kötü gibi.
bunlar yaptıkları yazılımla telefonu daha verimli ve etkin kullandıracaklarına
köreltiyorlar.
Bu adamlara kızacağına Google ve ya daha doğrusu Sony e kızabilirsin. Adam senin telefonunu bitirmek zorunda değil maalesef yeni cihazlara ağırlık vermeleri gerekiyor.