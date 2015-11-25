CyanogenMod da Android 6.0 sürümüne geçiş yapıyor





Google'ın Android 6.0 Marshmallow işletim sisteminin kaynak kodlarını yayımlamasının ardından üreticiler kolları sıvarken, Cyanogen tarafında da hareketlilik başladı. Geliştirici ekip, Android 6.0 tabanlı CyanogenMod 13 erken sürümlerini duyurdu.





Erken sürümler şu an için sadece 7 cihaz ile sınırlı. Ekip yoğun bir şekilde çalışıyor ve gelecekte çok daha fazla Android cihazı bu listeye eklenecek. Cihaz listesi şu şekilde:





OnePlus One

Nexus 7

LG G4

Galaxy Tab Pro 8.4

LG GPad 7.0

LG G3 Verizon

Moto X 2014





Geliştiriciler CM 12.1 YOG4P veya CM 12.1 YOG7D sürümlerinde olanların daha kararlı CM 13 sürümünü beklemesini istiyor. Snapshot olarak adlandırılan bu sürüm Ocak ayı ortalarında gelecek.





Diğer CM 12.1 sürümlerinde olanlar ise Xposed, OpenGapps tüm eklentileri güncelledikten sonra formatlama yaparak yeni erken sürümleri yükleyebilecekler. Ayrıca resmi olmayan CM 13 portları kullananlar varsa cihazlarını tamamen formatlamaları gerekiyor.





Android 6.0 ile gelen pek çok yenilik CM 13 sürümlerinde de olacak. Ultra güç tasarruf modu Doze, her izni ayrı değerlendirebildiğiniz yönetim sistemi, entegre parmak izi okuyucu desteği, yeni bir bellek yönetimi, gelişmiş Google Now asistanı bunlar arasında sayılabilir. İlgili sürümlere kaynak linki üzerinden erişebilirsiniz.

http://get.cm/?type=nightly