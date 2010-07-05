CyberPower, Nvidia 3DVision Surround destekli yeni sistemlerini tanıttı

3DVision teknolojisinin çoklu monitör kurulumuna getiren 3DVision Surround teknolojisinin Nvidia tarafından yeni bir sürücüyle birlikte resmi olarak kullanıma sunulmasıyla birlikte, yüksek performanslı sistem üreticileri de mevcut modellerinde güncellemeye gidiyorlar. İşte o isimlerden biri olan CyberPower firması da 3DVision Surround destekli sistemlerini tanıttı.

Firmadan yapılan açıklamaya göre 3DVision ve 3DVision Surround teknolojisi için gerekli olan 120Hz monitör için tercihin Samsung'dan yana yapıldığı ve 2233RZ kod adlı 3D monitörün sistemlere eklendiği belirtildi. Gamer Xtreme 3D serisi altında dört, Gamer Ultra 3D serisinde ise iki olmak üzere toplamda 6 farklı 3DVision sisteme sahip olan firma, bu konuda oldukça iddialı.

Kullanıcıların, her biri 1920 x 1080 piksel çözünürlüğündeki üç adet monitörde en yüksek oyun deneyimini yaşamaları için sistem konfigürasyonlarında sınır tanımayan CyberPower, kullanıcılara hem AMD hem de Intel tabanlı sistem kurma olanağı tanıyor. Bir veya daha fazla GeForce GTX 480 ile konfigüre edilebilen sistemler, 16GB ram ve 4TB depolama alanı ile alınabiliyor.

İşletim sistemi olarak Windows 7 64-bit'in eşlik ettiği 3DVision destekli CyberPower sistemleri hakkında daha fazla bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.