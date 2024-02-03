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    Avrupa, tek seferde 1 milyon yumurta bırakan yengeç istilası altında

    Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin (IUCN) dünyanın en kötü 100 yayılmacı türü arasında sınıflandırdığı yengeçler, AB'ye üye 27 ülkeden 18'inde ekosisteme karşı tehdit durumunda.

    Avrupa, 1 milyon yumurta bırakan yengeç istilası altında Tam Boyutta Gör

    Bilim insanları, Avrupa'daki ekosisteme zarar verdiği gerekçesiyle istilacı kıllı yengeçleri ortadan kaldırmaya çalışıyor.

    İsviçre merkezli Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin (IUCN) dünyanın en kötü 100 yayılmacı türü arasında sınıflandırdığı bu yengeçler, Avrupa Birliği'nde (AB) üye 27 ülkeden 18'inde ekosistemin dengesine karşı ciddi risk oluşturuyor.

    Avrupalı bilim insanları, kıllı yengeçlerin nehirlerdeki besin zincirini bozduğunu, kerevit vebasını yaydığını ve oyuklar açarak setlerle kıyılarda erozyonu artırdığını belirtiyor. 

    Bu istilacı tür birçok farklı besinle hayatını sürdürebiliyor ve hem karada hem de tatlı ve tuzlu suda yaşayabiliyor. Ayrıca dişi kıllı yengeçler tek seferde 250 bin ila 1 milyon yumurta üretebiliyor.

    Bilim insanlarıysa AB üyelerinin ekonomilerinde yılda 12 milyar euro zarara yol açan istilacı yengeçleri farklı yollarla durdurmaya çalışıyor.

    Şimdiye dek en etkili çözüm Belçikalı araştırmacıların geliştirdiği bir tuzak sayesinde elde edildi. Anvers Üniversitesi ve Flaman Çevre Ajansı tarafından hazırlanan tuzaklar, nehirlere yerleştirilen metal kanallarla kuruluyor. 

    Yengeçler, nehir boyunca ilerlerken bu tuzaklara düşüyor ve dışarı çıkabilmek için mekanizmaya bağlı bir boru sisteminden ilerlemeye başlıyor. Ancak hayvanlar, bu noktalara yerleştirilen kafeslere doluşuyor ve toplu olarak imha ediliyor. 

    2018'den beri kullanılan bu yöntemle Belçika'da şimdiye dek yaklaşık 3 milyon istilacı yengeç yakalandı. 

    Hayvanların nasıl öldürüleceği de ayrı bir tartışma konusu. Almanya'daki Alfred Wegener Enstitüsü'nden Björn Suckow, Belçika'da yengeçlerin dondurularak imha edildiğini belirtti. Almanya'daysa kanunlar çerçevesinde yengeçler kaynatılarak ya da elektrik akımı verilerek öldürülüyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 1 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 2 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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