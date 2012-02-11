Dell Inspiron N5110 Dizüstü Bilgisayar video inceleme

masalli bende i5, 4 gb ram olani var amma pes 2012 acmiyor neden bileniniz varmi? rica etsem cevablarmisiniz.
Protoculture inceleme için teşekkürler Mesut abi. Dell genel olarak sağlam yapıda ürünler yapıyor, sağlamlık konusunda beğeniyorum.
birde buradan bakın
ısınıze yarar belkı
urun.gittigidiyor.com/...
arkadaşlar gerçekten pc güzel oyunları açmak için oyunun üzerine gelip sağ tıklayın ve açılan menüde grafik işlemcisi ile çalıştıra gelip YÜKSEK PERFORMANSLI NVDIA İŞLEMCİSİ ile çalıştıra tıklayarak oyununuzu oynaya bilirsiniz...
sağlam mı? kusura bakmada ankaradaysan bir gün gel benim 5110'a (i7 2630QM) bir bak elini dokunur dokunmaz çıt çıt diye içine göçüyor üstelik ürün daha yeni olmasına rağmen. tamamen dandik bir plastik ve hemen elinizin teriyle kaplıyor hergün sprey sıkıp temizlemezseniz çok kötü yapış yapış oluyor. İçindeki teknolojiye göre fiyatı çok çok iyi fakat kasasının görünümü de güzel ama son derece zayıf. alacak olanlara uyarımdır bizzat kullanıyorum.