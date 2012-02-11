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Dell Inspiron N5110 Dizüstü Bilgisayar video inceleme

7 yıl
103b
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Görünüşleri ve teknik özellikleri git gide birbirine benzeyen modeller arasında farklı bir ürün ortaya koymak isteyen Dell'in değiş tokuş kapaklarıyla ilgi çekici dizüstü bilgisayarı; Inspiron N5110 test masamızda!

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artcraft35 7 yıl en beğenilen
N 5110
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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1 Avatar
nidasamur 6 yıl
notebookkampanyasi.com/...
birde buradan bakın
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ErhanBalci 6 yıl
100-110 LIRA OLAN KAPAKLARI gittigidiyorda daha ucuza buldum
ısınıze yarar belkı

urun.gittigidiyor.com/...
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DH Misafiri 7 yıl
masalli
bende i5, 4 gb ram olani var amma pes 2012 acmiyor neden bileniniz varmi? rica etsem cevablarmisiniz.

arkadaşlar gerçekten pc güzel oyunları açmak için oyunun üzerine gelip sağ tıklayın ve açılan menüde grafik işlemcisi ile çalıştıra gelip YÜKSEK PERFORMANSLI NVDIA İŞLEMCİSİ ile çalıştıra tıklayarak oyununuzu oynaya bilirsiniz...
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masalli 7 yıl
bende i5, 4 gb ram olani var amma pes 2012 acmiyor neden bileniniz varmi? rica etsem cevablarmisiniz.
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DH Misafiri 7 yıl
bende bunun i5 4 gb ram olani var amma pes 2012 acmiyor nedendir bilen varmi?
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DH Misafiri 7 yıl
Bendeki model dell ınpspıron özellikleri ise i7 6 gb ddr 3 ram 1 gb 128 bit nvıdıa ekran kartı 8 çekirdek ekran kartı 3d destekliyor 1080 hd destekli :)Alalı 2 ay oldu ve btf 3 ü son ayarda 0 kasmadan ve akıcı grafiklerle oynuyorum aynı şekilde iyi grafikli online oyunlardada gerçekten çok başarılı.Şık bir laptop ve özellikleri gerçekten çok iyi ben 1.800 e aldım herkeze tavsiye ediyorum :)
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47 7 yıl
Ryje
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sweatcan 7 yıl
fıs cihaz servisi hariç dellden bişey olmaz
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iceman_54 7 yıl
ESKİ 5110 NOKİA RESMİ PAYLAŞMIŞ BİRİ ESKİ GÜNLERE DALDIM Bİ ARA BEA :D
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venom.X 7 yıl
güzel inceleme olmuş kapak olayıda güzel
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smart1978 7 yıl
Kapak fiyatlar çok pahalı... Kimse tercih etmez... O fiyata RAM alınır vs... 8 GB Ram olur...
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neXXen 7 yıl
inceleme için teşekkürler Mesut abi. Dell genel olarak sağlam yapıda ürünler yapıyor, sağlamlık konusunda beğeniyorum.
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boolboxer 7 yıl
Dell candır.
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digital90 7 yıl neXXen
Protoculture

inceleme için teşekkürler Mesut abi. Dell genel olarak sağlam yapıda ürünler yapıyor, sağlamlık konusunda beğeniyorum.

sağlam mı? kusura bakmada ankaradaysan bir gün gel benim 5110'a (i7 2630QM) bir bak elini dokunur dokunmaz çıt çıt diye içine göçüyor üstelik ürün daha yeni olmasına rağmen. tamamen dandik bir plastik ve hemen elinizin teriyle kaplıyor hergün sprey sıkıp temizlemezseniz çok kötü yapış yapış oluyor. İçindeki teknolojiye göre fiyatı çok çok iyi fakat kasasının görünümü de güzel ama son derece zayıf. alacak olanlara uyarımdır bizzat kullanıyorum.
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