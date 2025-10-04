Kim Nerede? 391 iPhone 17 vs Xiaomi 17 karşılaştırması: Hangisi daha üstün? 194 Eylül 2025'te Türkiye'nin en çok satan SUV modelleri açıklandı 188 iPhone 17 serisi bir model hariç beklentileri aştı
    Monster Tulpar T7 V26.2 Dizüstü Bilgisayar İnceleme

    Monster Tulpar T7 V26.2.5 performans odaklı bir oyuncu laptopu olarak satış sonrası hizmetleriyle öne çıkıyor.                                                  

    Monster Tulpar T7 V26.2.5 performans odaklı bir oyuncu laptopu olarak satış sonrası hizmetleriyle öne çıkıyor. 17,3 inçlik Full HD 144 Hz 300nit parlaklığa sahip bir ekran ile geliyor. Intel Core i7-13620H işlemci ve NVIDIA GeForce RTX 5060 ekran kartıyla donantılmış. Bilgisayar da 32 GB DDR5 5200 MHz RAM ve 1 TB NVMe SSD depolama alanıbulunuyor. Ayrıca ikinci SSD yuvasıyla depolama genişletme imkanı sağlıyor. 

    Tulpar T7 V26.2.5, FHD çözünürlükte kalmak şartıyla oyun ve yüksek performans isteyen işlerde yeterli performansı sunabiliyor. Bu bilgisayar taşınabilirlik veya uzun pil ömrü arayanlar için pek uygun sayılmaz.

    Ürünü satın almak için tıklayın

    00:00 - Giriş
    00:26 - Donanım
    02:53 - Oyun Testleri
    06:03 - Ekran Gözlemleri
    06:58 - RAM/SSD Yapısı
    07:35 - Tasarım Detayları
    09:37 - Kamera/Mikrofon
    10:07 - Ses Deneyimi
    10:32 - Bağlantı Özellikleri
    10:48 - Pil Ömrü ve Test
    11:22 - Taşınabilirlik Durumu
    11:48 - Yazılım ve BIOS
    12:29 - Değerlendirme

