Monster Tulpar T7 V26.2 Dizüstü Bilgisayar İnceleme

Monster Tulpar T7 V26.2.5 performans odaklı bir oyuncu laptopu olarak satış sonrası hizmetleriyle öne çıkıyor.

Monster Tulpar T7 V26.2.5 performans odaklı bir oyuncu laptopu olarak satış sonrası hizmetleriyle öne çıkıyor. 17,3 inçlik Full HD 144 Hz 300nit parlaklığa sahip bir ekran ile geliyor. Intel Core i7-13620H işlemci ve NVIDIA GeForce RTX 5060 ekran kartıyla donantılmış. Bilgisayar da 32 GB DDR5 5200 MHz RAM ve 1 TB NVMe SSD depolama alanıbulunuyor. Ayrıca ikinci SSD yuvasıyla depolama genişletme imkanı sağlıyor.

Tulpar T7 V26.2.5, FHD çözünürlükte kalmak şartıyla oyun ve yüksek performans isteyen işlerde yeterli performansı sunabiliyor. Bu bilgisayar taşınabilirlik veya uzun pil ömrü arayanlar için pek uygun sayılmaz.

00:00 - Giriş

00:26 - Donanım

02:53 - Oyun Testleri

06:03 - Ekran Gözlemleri

06:58 - RAM/SSD Yapısı

07:35 - Tasarım Detayları

09:37 - Kamera/Mikrofon

10:07 - Ses Deneyimi

10:32 - Bağlantı Özellikleri

10:48 - Pil Ömrü ve Test

11:22 - Taşınabilirlik Durumu

11:48 - Yazılım ve BIOS

12:29 - Değerlendirme