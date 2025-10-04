Monster Tulpar T7 V26.2 Dizüstü Bilgisayar İnceleme

Monster Tulpar T7 V26.2.5 performans odaklı bir oyuncu laptopu olarak satış sonrası hizmetleriyle öne çıkıyor. 17,3 inçlik Full HD 144 Hz 300nit parlaklığa sahip bir ekran ile geliyor. Intel Core i7-13620H işlemci ve NVIDIA GeForce RTX 5060 ekran kartıyla donantılmış. Bilgisayar da 32 GB DDR5 5200 MHz RAM ve 1 TB NVMe SSD depolama alanıbulunuyor. Ayrıca ikinci SSD yuvasıyla depolama genişletme imkanı sağlıyor.
Tulpar T7 V26.2.5, FHD çözünürlükte kalmak şartıyla oyun ve yüksek performans isteyen işlerde yeterli performansı sunabiliyor. Bu bilgisayar taşınabilirlik veya uzun pil ömrü arayanlar için pek uygun sayılmaz.
00:00 - Giriş
00:26 - Donanım
02:53 - Oyun Testleri
06:03 - Ekran Gözlemleri
06:58 - RAM/SSD Yapısı
07:35 - Tasarım Detayları
09:37 - Kamera/Mikrofon
10:07 - Ses Deneyimi
10:32 - Bağlantı Özellikleri
10:48 - Pil Ömrü ve Test
11:22 - Taşınabilirlik Durumu
11:48 - Yazılım ve BIOS
12:29 - Değerlendirme