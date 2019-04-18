Dijital Dönüşümde Neredeyiz? Dijital Ekonomi Sempozyumu'ndaydık

Bu videoda ODTÜ Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi yönetim kurulu üyesi, İktisat bölümü öğretim üyesi ve ODTÜ Dijital Dönüşüm Platformu üyesi Prof. Dr. Erkan Erdil ile birlikteydik.

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