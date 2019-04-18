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Dijital Dönüşümde Neredeyiz? Dijital Ekonomi Sempozyumu'ndaydık

1 ay
2,5b
2
Diğer Bilim ve Teknoloji
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Burak Şolt
Video Editörü
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Bu videoda ODTÜ Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi yönetim kurulu üyesi, İktisat bölümü öğretim üyesi ve ODTÜ Dijital Dönüşüm Platformu üyesi Prof. Dr. Erkan Erdil ile birlikteydik.

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turker03 1 ay
Bu treni kaçırmanın alternatifi yok. Ya hep ya hiç gibi bir durum ortaya çıkacak
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cem650 1 ay
adam evrim geçirmiş , büyümüş diyebilirim :) burun göz saç sakal boy pos :)
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nefendim 1 ay cem650
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smart1978 1 ay
Tedarik Zinciri dijitallesmesi odakli. Pratikte acaba uygulanabilecek mi ? Uygunlansa da verimliligi ne olacaktir ?
Bircok alanda yillardir cok geride kalinmistir.
Niye Rusya ? Turkiye cografyasi geregi birden fazla altrenatif stratejiler uzerine gitmesi gerekir. Rusya'ya son yillarda fazla bel baglanmaktadir! Tabiri caize Turkiye bircok acidan Ruslarin kucaginda !
Enerji Politikalardan Rusya ya teslim olunmustur. Akkuyu kazigi maddi ve saglik riskleri ile cabasi ! ...
Bu Ruslardan hayir gelmeyecektir anca kendilerine hayri olacaktir.
Ortada gercek manada bir win-win olayi taraflarca yoktur.
Bu genel acidan bakinca Dijital Donusum Dijital Ekonomi uretimde lokomotif olmayan Turkiye icin pratiksel manada BOSTUR !
Banka kuruyorsunuz subeleri bol ama ulkede esasli uretim yok cark donmuyor sonra Bankaciliktan kar elde etme filan beklenmesi gibi naiflige benzetiyorum....
Guvence verilir ilerde ama bunun bedeli Sosyal Devlet olma gibi bircok ilkelerden net taviz verilmesi ile sonuclanacaktir ki AKP ile bu surec cok hizlanmistir! .
Genel acidan bakinca bu sempozyum ile tohum tutmaz! Toprak kurak su da yok! ...
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