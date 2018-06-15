E3: Bethesda Standı turu

Fallout, Doom ve Rage 2 gibi oyunlarlar E3'de oyun severlerin ilgisini üzerine toplayan Bethesda'nın dev standını sizler için gezdik. Standa oyun tutkunları için birbirinden ilginç ürünler satıştaydı

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