Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

E3: Bethesda Standı turu

11 ay
9,2b
1
Oyun Konsolları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Fallout, Doom ve Rage 2 gibi oyunlarlar E3'de oyun severlerin ilgisini üzerine toplayan Bethesda'nın dev standını sizler için gezdik. Standa oyun tutkunları için birbirinden ilginç ürünler satıştaydı

Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
54:06
Mobilite | Başkasının pasaportuna IMEI kaydı yapılamayacak
6,5b izlenme · 4 gün
04:07
E3'ün eğlence noktaları
19,3b izlenme · 11 ay
46:40
2si1 | Çin, güvercin casus robotlar geliştirdi
11,1b izlenme · 10 ay
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
12,3b izlenme · 2 gün
04:41
E3: Ubisoft stand turu
20,1b izlenme · 11 ay
02:51
Shadow of the Tomb Raider stand turu
22,4b izlenme · 11 ay
07:55
PS4'de Days Gone oynadık!
18,3b izlenme · 11 ay
11:01
Huawei için bunun telafisi çok zor | ARM krizi ve etkileri
12,9b izlenme · 1 gün
04:04
E3: Sony Standını geziyoruz
11,4b izlenme · 11 ay
03:33
E3: Sony'nin editörlere özel oyun alanı
22b izlenme · 11 ay
32:12
Playstation varken Xbox alınır mı?
29,2b izlenme · 1 yıl
07:12
Honor 20 Pro elimizde | Dünyanın ilk f/1.4 kameralı telefonu
6,8b izlenme · 1 gün
01:08:11
2si1 | Teknosa Satılıyor mu?
16,6b izlenme · 10 ay
02:59
Zombi saldırısına uğradık! "The Walking Dead stand turu"
20,6b izlenme · 11 ay
01:00:50
2si1 | Apple'dan dev geri çağırma!
11,1b izlenme · 11 ay
12:58
Karşınızda Android 10: Özellikler ve izlenimler
14,3b izlenme · 2 hf.
05:46
iPhonedo ile E3 sohbeti
23,7b izlenme · 11 ay
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim