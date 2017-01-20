Enerji faturalarında tasarruf etmeye çalışırken yapılan 10 yanlış

Kışın soğuk geçtiği şu günlerde, ısınma ihtiyacımızın giderek artmasıyla, artan doğalgaz ve elektrik faturaları tüketicilerin en büyük şikayetlerinden biri. Özellikle de kış aylarında doğru bildiğimiz yanlış uygulamalar yüzünden tasarruf etmeye çalışırken, aksine daha fazla fatura ödeyebiliyoruz. Peki şimdiye kadar evimizde ısı ve enerji tasarrufu sağlamak için uyguladığımız yöntemlerin doğruluğundan emin miyiz?

Cosa Kurucu Ortağı Dr. Emre Erkin anlatıyor:

Tasarruf yapabilmek, daha doğrusu enerjiyi daha verimli kullanabilmek için öncelikle bize yardımcı olabilecek bir ısıl ve teknolojik çevreye sahip olmalıyız. Yani binalarımız, bulundukları coğrafyanın koşullarına uygun yalıtıma sahip olmalı. Isıtma veya soğutma sistemi tesisatlarının doğru tesis edilmiş ve kapasitelerinin doğru seçilmiş olması gerekir. Bu tesisat ve cihazların da verimli olanlarının tercih edilmesi çok önemli. Öte yandan bu tesisatlar kontrol sistemleriyle daha da verimli işletilebilir. Örneğin, evinizde yalıtım var ve verimli olduğunu düşündüğünüz bir kombi kullanıyorsanız oda termostatı kullanarak daha da fazla tasarruf yapabilirsiniz.

Doğalgaz faturalarında tasarruf etmek amacıyla izlenen geleneksel yöntemler, bilinenin aksine tasarruf yerine daha fazla maliyetli olabiliyor. Türkiye’deki yaklaşık 10 milyon hanedeki kombi kullanıcılarının yüzde 72’si, kombilerin doğru şekilde kullanılmamasından dolayı fazla doğalgaz tüketiyor ve yüksek faturalar ödüyor. Aslında kullanabileceğiniz en basit bir oda termostatı ile bile doğalgaz faturalarında %5-15 arası tasarruf etmek mümkün. Öte yandan yeni nesil akıllı oda termostatları, bu oranı yüzde 30’ların üzerine çıkarabiliyor.

Klasik oda termostatları genelde kablolama ve duvara montaj ihtiyacı doğururken, evinizde sık kullandığınız bir odaya üstelik duvara montaj etmeden ve kablo çekme gereksinimi olmadan akıllı oda termostatı koyarak, evinizin sıcaklığını cep telefonunuzdan yönetebiliyor ve tasarrufu maksimize edebiliyorsunuz. Türkiye’de, oda termostatların standart olarak kullanılmamasından dolayı diğer bir çok ülkeye göre daha fazla tasarruf potansiyeli var. Tüm bunların ötesinde doğru bilinen bir çok yanlış var. Enerji ve Isı Tasarrufu Derneği (ETADER) doğru bilinen yanlışları çok güzel özetlemiş. Özetle tek bir doğru da yoktur. Herkes kendi çevresel ve ekonomik koşullarına en uygun yöntemi belirlemeli ve uygulamalı.

ETADER’in Doğru Bilinen 10 Yanlışı

Yanlış 1: Sıcak bölgelerde ısı yalıtımı yapılmasına gerek yoktur.

Doğrusu: Isı yalıtımı kışın ısınmak, yazın serinlemek için harcanan enerji ve yakıttan tasarruf sağlar. Bir binanın soğutulması için harcanan enerji, ısıtılması için harcanan enerjiden daha fazladır. Bu yüzden sıcak iklim bölgelerinde, soğuk iklim bölgelerine kıyasla ısı yalıtım ihtiyacı daha fazladır.

Yanlış 2: Mantolama ile ısı yalıtımı, enerji tasarrufu yapmak için yeterlidir.

Doğrusu: Konfordan ödün vermeden enerji tasarrufu sağlamak için alınabilecek üç önlem vardır: ısı yalıtımı yapmak, otomasyon sistemleri ve yüksek verimli cihazlar kullanmak. Merkezi olarak ısıtılan binalarda, tüketim ısı pay ölçer cihazlarıyla ölçülmez ve termostatik vanalar ile fazla ısı kontrol edilmezse tasarruf etmek mümkün olmaz.

Yanlış 3: Isı Pay Ölçer sistemi tasarruf ettirmez.

Doğrusu: Tüketimin ölçülmesinin, kullanıcılarda tasarruf etme refleksini harekete geçiriyor. Daha önce Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Ankara, İstanbul, Bursa, Eskişehir ve Kocaeli’nde 361 binada bulunan toplam 11 bin konutta yaptığı araştırmaya göre, ısı pay ölçüm sistemine geçilen binalarda ortalama yüzde 27.5 enerji tasarrufu sağlanabilmiştir.

Yanlış 4: Oda termostatını yükselttiğinizde eviniz daha hızlı ısınır.

Doğrusu: Oda termostatı, ayarlanan sıcaklığa göre ısıtma sistemini devreye sokar ya da kapatır. Merkezi sistemle ısıtılan binalarda sıcaklığı ne kadar yükselttiğinize bağlı kalmaksızın sistemin dağıttığı ısı sabit kalır. Evinizi daha hızlı ısıtmak için duvar, pencere ve zemin izolasyonunun daha iyi yapılması gerekir.

Yanlış 5: Televizyonlar, dizüstü bilgisayarları, telefon şarj aletleri gibi elektrikli aletler fişe takılı olmalarına rağmen kullanılmıyorlarsa elektrik tüketmez.

Doğrusu: Bazı elektrikli aletler ve telefon şarjları, cihazlar kullanım dışıyken bile elektrik tüketir. İdeal olan hepsini fişten çıkarmayı unutmamaktır. Bekleme konumundan kaçınmak yılda ortalama 180 lira ila 280 lira tasarruf etmenizi sağlar.

Yanlış 6: Geleneksel lambalı tesisatlara doğrudan enerji tasarruflu lamba ve LED aydınlatmalı lamba takamazsınız.

Doğrusu: Enerji tasarruflu ya da LED lambaların avizelerden ayaklı lambalara kadar her türlü aydınlatma teçhizatına uygun olanlarını seçmek.

Yanlış 7: Pencerelerdeki boşlukları izole bant ve streç film ile kapatmak izolasyon çıtaları ya da çift cama göre daha fazla ısının içeride kalmasını sağlar.

Doğrusu: Bu yöntem, cereyanı durdurup ısı kaybını azaltmasına karşın izolasyon çıtaları ya da çift cam kadar etkili bir yöntem değildir.

Yanlış 8: Evin duvarlarını ve çatıyı koyu renge boyamak enerji tasarrufu yapmanıza yardımcı olur.

Doğrusu: Tam tersine evin iç ve dış duvarları ile düz çatılarda ısı iletkenliği düşük olan yalıtımlı açık renk boyaları tercih etmelisiniz.

Yanlış 9: Güneş panelleri bulutlu günlerde elektrik üretmez.

Doğrusu: Güneş panelleri parlak güneş ışığında daha randımanlı çalışmasına karşın bulutlu günlerde dahi dağılan ışıktan enerji biriktirmeye devam eder.

Yanlış 10: Masaüstü bilgisayarı kullanırken ekran koruyucuyu tercih edersiniz enerji tasarrufu yaparsınız.

Doğrusu: Ekran koruyucular da tıpkı diğerleri gibi enerji tüketir ve ekran koruyucu devreye girdiğinde ekranınız açık kalmaya devam eder.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

yoruma kapalı