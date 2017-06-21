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Uber’in kurucusu Travis Kalanick istifa etti

Son dönemde izlediği yol haritası ve yaşanan olaylar nedeniyle eleştirilerin odağı haline gelen Uber'in CEO’su Travis Kalanick, yayınladığı açıklamayla görevinden istifa ettiğini duyurdu.
1 yıl
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Mobil Uygulamalar
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Uzun süredir yönetim kademesinde ciddi sorunlar yaşayan ve yakın zamanda zorunlu izne çıkarılan Uber CEO'su Travis Kalanick, New York Times’a yaptığı açıklamada teknoloji devindeki pozisyonundan istifa ettiğini söyledi. Edinilen bilgilere göre uygulamanın önde gelen yatırımcıları "Uber’i İleriye Taşıma" başlıklı dilekçede ünlü yöneticinin görevinden ayrılmasını talep etti. Saatlerce süren görüşmelerin ardından konuşan Kalanick, Uber’in daha fazla zarar görmemesi için yatırımcıların isteğini kabul ettiğini, yönetim kurulunda söz sahibi olmaya devam edeceğini dile getirdi.
Daha önce vergi müfettişi gibi devlet görevlilerini yolcu olarak almamak için özel bir yazılım kullandığı belirtilen UBER, konuyla ilgili eleştirilerin artmasıyla iddiaları yalanlamıştı. Diğer taraftan cinsel istismar, fiziksel ve duygusal şiddet gibi gerekçelerle hareketli günler geçiren Uber'e şu ana kadar toplam 215 cinsel taciz suçlaması yöneltildi.
Şirkette daha önce yazılım mühendisi olarak çalışan Susan Fowler'ın yazdığı blog yazısı ise muhtemelen bardağı taşıran son damla oldu. Zira Fowler'ın söylediklerine bakılırsa eski müdürü kendisine cinsel ilişki teklif etti ve üst düzey yönetici olduğu için ceza almadı. Üstelik şirket içinde ciddi anlamda ayrımcılık ve problemlerin yaşandığı, çalışanların rahatsız olduğu ifade ediliyor. 2009 yılında -Travis Kalanick ve Garrett Camp tarafından- temelleri atılan platform şu an 11 milyar doları aşkın yatırıma ve 70 milyar dolarlık bir değere sahip.

https://www.nytimes.com/2017/06/21/technology/uber-ceo-travis-kalanick.html Yorum Yaz
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MustafaC53 1 yıl en beğenilen
Kaçmış işte.
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LooF 1 yıl
Uber iyi ya malezyada cok isimize yaradi.
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AirSupport 1 yıl
UBER güzel bir uygulamaydı ama nedense içimde çok kötü çökecekleri yönünde bir his var. Onlarca ülke ile araları kötü ve savaş veriyorlar. Patron da kaçtığına göre bir servis daha kaybolacak
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MustafaC53 1 yıl en beğenilen
Kaçmış işte.
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yolcudur_abbas 1 yıl
korucu adam yani patron nasıl istifa ediyor orasını anlamadım
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