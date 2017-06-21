Uber’in kurucusu Travis Kalanick istifa etti

Uzun süredir yönetim kademesinde ciddi sorunlar yaşayan ve yakın zamanda zorunlu izne çıkarılan Uber CEO'su Travis Kalanick, New York Times’a yaptığı açıklamada teknoloji devindeki pozisyonundan istifa ettiğini söyledi. Edinilen bilgilere göre uygulamanın önde gelen yatırımcıları "Uber’i İleriye Taşıma" başlıklı dilekçede ünlü yöneticinin görevinden ayrılmasını talep etti. Saatlerce süren görüşmelerin ardından konuşan Kalanick, Uber’in daha fazla zarar görmemesi için yatırımcıların isteğini kabul ettiğini, yönetim kurulunda söz sahibi olmaya devam edeceğini dile getirdi.

cinsel istismar, fiziksel ve duygusal şiddet gibi gerekçelerle hareketli günler geçiren Uber'e şu ana kadar toplam 215 cinsel taciz suçlaması yöneltildi. Daha önce vergi müfettişi gibi devlet görevlilerini yolcu olarak almamak için özel bir yazılım kullandığı belirtilen UBER, konuyla ilgili eleştirilerin artmasıyla iddiaları yalanlamıştı. Diğer taraftan, fiziksel ve duygusal şiddet gibi gerekçelerle hareketli günler geçiren Uber'e şu ana kadar toplam 215 cinsel taciz suçlaması yöneltildi.

11 milyar doları aşkın yatırıma ve 70 milyar dolarlık bir değere sahip. Şirkette daha önce yazılım mühendisi olarak çalışan Susan Fowler'ın yazdığı blog yazısı ise muhtemelen bardağı taşıran son damla oldu. Zira Fowler'ın söylediklerine bakılırsa eski müdürü kendisine cinsel ilişki teklif etti ve üst düzey yönetici olduğu için ceza almadı. Üstelik şirket içinde ciddi anlamda ayrımcılık ve problemlerin yaşandığı, çalışanların rahatsız olduğu ifade ediliyor. 2009 yılında -Travis Kalanick ve Garrett Camp tarafından- temelleri atılan platform şu anaşkın yatırıma vebir değere sahip.

https://www.nytimes.com/2017/06/21/technology/uber-ceo-travis-kalanick.html