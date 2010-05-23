Epson yeni netbook modeli Endeavor Na03mini'yi satışa sundu

Başta yazıcılar olmak üzere hazırladığı çevre bileşenleriyle tanınan Epson, dizüstü bilgisayar gamını yeni modellerle genişletmeyi sürdüryor. Firma yaptığı açıklama ile Intel Atom tabanlı yeni bir netbook modelini kullanıma sunduğunu duyurdu. Endeavor Na03mini adını taşıyan ve 1.83GHz'de çalışan Atom N470 işlemcisinden güç alan mini-bilgisayar, 1024 x 600 piksel çözünürlüğünü destekleyen 10.1-inç ekrana sahip. 1GB bellek ve 250GB kapasiteli sabit disk ile gelen netbook, ekran kartı olarak Intel GMA 3150 entegre grafik birimini kullanıyor.

Kablosuz iletişim için WiFi ve opsiyonel seçenek olarak sunulan Bluetooth desteğine sahip olan Endeavor Na03mini, isteğe bağlı olarak 64GB kapasiteli SSD sürücü ile de alınabiliyor. Çok formatlı kart okuyucusuyla donatılan netbook, 3 hücreli pil ile 4.1 saat, 6 hücreli pille ise 8.4 saate kadar çalışma ömrü sunuyor. Windows 7 Starter işletim sistemiyle sunulan Epson Endeavor Na03mini'nin yurt dışındaki başlangıç fiyatı 431$ olarak açıklandı.