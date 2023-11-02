Baskı devi Epson, atıkları metal tozuna dönüştüren fabrika kuracak

- Epson, geri dönüşüme ağırlık veriyor
- Gelecekte metal bulmak zorlaşacak
- Epson Ortadoğu’ya odaklanacak
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Epson, geri dönüşüme ağırlık veriyor
Epson Atmix Corporation, Japonya’nın Aomori kentindeki Hachinohe şehrinde 5.5 milyar Yen (36.56 milyon dolar) yatırım yaparak metal rafinerisi inşa ettiğini duyurdu. Fabrika, Temmuz 2022’de satın alınan Hachinohe Kita Inter Endüstri Parkı’ndaki fabrika sahasında yer alacak. Geçtiğimiz günlerde bir temel atma töreni düzenleyen şirket, Haziran 2025’te üretime başlamayı planlıyor.
Fabrika, yüksek frekanslı indüksiyon fırın, AOD rafineri fırını ve döküm makinesi gibi özel ekipmanlarla donatılacak. Bu ekipmanlar sayesinde, metal tozları üretiminde kullanılan metallerin geri dönüştürülmesi sağlanacak. Geri dönüştürülen metaller, Atmix’in metal tozları için hammadde olarak yeniden kullanılacak.
Gelecekte metal bulmak zorlaşacak
Geri dönüştürme işlemi, yüksek saflıktaki demir gibi doğal malzemelerin yerini alarak yeraltı kaynaklarını koruyacak ve karbondioksit emisyonlarını azaltacak. Ayrıca, yeni bir rafine işlemi uygulanması, Atmix’in gelecek nesil yüksek performanslı tozları geliştirmesine, manyetik özelliklerini iyileştirmesine ve amorf şekillendirme yeteneklerini artırmasına olanak tanıyacak.
Epson Ortadoğu’ya odaklanacak
Epson, Ortadoğu ve Afrika’da büyümek için Ağustos ayında Dubai’de yeni bir merkez kurdu. Şirket, gelişmiş ülkelerde talebin azalmasıyla birlikte atık azaltmaya yönelik çevresel teknolojiler geliştirmeyi amaçlıyor. Ortadoğu, Türkiye ve Afrika, 2022 mali yılında büyüme açısından öne çıkan bölgeler olmuştu. Şirketin CEO’su Yasunori Ogawa, “Ürünlerimiz henüz Ortadoğu’da yaygın olarak dağıtılmıyor ve orada muazzam bir potansiyel var” ifadelerini kullandı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.