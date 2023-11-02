Baskı devi Epson, atıkları metal tozuna dönüştüren fabrika kuracak

Tam Boyutta Gör Epson’un grup şirketlerinden Epson Atmix, metal atıkları geri dönüştürerek metal tozu üretimi için hammadde sağlayacak sürdürülebilir bir metal rafinerisi kuruyor. 2025 yılında faaliyete geçmesi planlanan fabrika, Epson’un 2050 Çevresel Vizyonu’na uygun olarak karbon negatif ve yeraltı kaynaklarından arınmış bir şirket olma hedefine katkıda bulunacak.

Epson, geri dönüşüme ağırlık veriyor

Epson Atmix Corporation, Japonya’nın Aomori kentindeki Hachinohe şehrinde 5.5 milyar Yen (36.56 milyon dolar) yatırım yaparak metal rafinerisi inşa ettiğini duyurdu. Fabrika, Temmuz 2022’de satın alınan Hachinohe Kita Inter Endüstri Parkı’ndaki fabrika sahasında yer alacak. Geçtiğimiz günlerde bir temel atma töreni düzenleyen şirket, Haziran 2025’te üretime başlamayı planlıyor.

Fabrika, yüksek frekanslı indüksiyon fırın, AOD rafineri fırını ve döküm makinesi gibi özel ekipmanlarla donatılacak. Bu ekipmanlar sayesinde, metal tozları üretiminde kullanılan metallerin geri dönüştürülmesi sağlanacak. Geri dönüştürülen metaller, Atmix’in metal tozları için hammadde olarak yeniden kullanılacak.

Gelecekte metal bulmak zorlaşacak

Tam Boyutta Gör Atmix, yeraltı kaynaklarının azalması ve metal fiyatlarının yükselmesi nedeniyle doğal malzeme temininin zorlaşacağını öngörüyor. Bu nedenle, atık metallerin geri dönüştürülmesi yoluyla riski azaltmayı amaçlıyor. Atmix, üretim süreçlerindeki metal tozlarında oluşan standart dışı metal tozları, Atmix içinde oluşan metal atıklar ve Epson Grubu tarafından atılan metal kalıntıları ve kullanılmış kalıplar gibi çeşitli kaynaklardan gelen istenmeyen metalleri geri dönüştürmek için bu yeni fabrikayı kullanacak.

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Geri dönüştürme işlemi, yüksek saflıktaki demir gibi doğal malzemelerin yerini alarak yeraltı kaynaklarını koruyacak ve karbondioksit emisyonlarını azaltacak. Ayrıca, yeni bir rafine işlemi uygulanması, Atmix’in gelecek nesil yüksek performanslı tozları geliştirmesine, manyetik özelliklerini iyileştirmesine ve amorf şekillendirme yeteneklerini artırmasına olanak tanıyacak.

Epson Ortadoğu’ya odaklanacak

Epson, Ortadoğu ve Afrika’da büyümek için Ağustos ayında Dubai’de yeni bir merkez kurdu. Şirket, gelişmiş ülkelerde talebin azalmasıyla birlikte atık azaltmaya yönelik çevresel teknolojiler geliştirmeyi amaçlıyor. Ortadoğu, Türkiye ve Afrika, 2022 mali yılında büyüme açısından öne çıkan bölgeler olmuştu. Şirketin CEO’su Yasunori Ogawa, “Ürünlerimiz henüz Ortadoğu’da yaygın olarak dağıtılmıyor ve orada muazzam bir potansiyel var” ifadelerini kullandı.

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Epson, atıkları metal tozuna dönüştüren fabrika kuracak