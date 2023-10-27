Ev ve ofiste kullanmak için en iyi yazıcılar (2023)

Artık evden çalışan çok sayıda insanla birlikte, ev yazıcıları ve küçük ev ofisleri için yazıcılar konusunda bir rönesans yaşandığını görüyoruz. Eğer siz de kendi yazıcısına ihtiyaç duyan birçok kişiden biriyseniz, sizler için hazırladığımız en iyi yazıcılar rehberimiz tam da size göre. En iyi yazıcı hangisidir? diyenler için hazırladığımız içeriğimizde en iyi tanklı yazıcı modelleri yer alıyor. Bunların yanı sıra en iyi lazer yazıcılar ile birlikte en iyi renkli yazıcı modellerine de yer verdik.

Yazıcı yorumları dikkate alındığında; en iyi yazıcı markaları sıralamasında Xerox, Epson ve HP bulunuyor. 2023’te satın alınabilecek yazıcı tavsiyesi olarak ise Xerox C235, Epson EcoTank L3250 ve HP Smart Tank 515 modelleri ucuz ve olumlu kullanıcı yorumlarıyla sıkça öneriliyor.

1️⃣ Xerox C235

Tam Boyutta Gör En iyi yazıcılar arasında olan Xerox C235, ev ofisinize uygun, hızlı ve kompakt formda bir renkli çok fonksiyonlu yazıcı olarak özetlenebilir. En iyi yazıcı markaları arasında olan Xerox, bu yazıcı ile kopyalama, yazdırma, tarama ve faks işlemlerini kolayca yapabiliyor. Ayrıca, Xerox Workflow Central ile isteğe bağlı olarak gelişmiş doküman iş akışına erişebilirsiniz. Xerox C235 yazıcı ile dakikada 22 sayfaya kadar renkli veya siyah beyaz baskı yapabilir, çift taraflı baskı özelliği sayesinde kağıt tasarrufu sağlayabilirsiniz. Önerilen aylık baskı hacmi maksimum 1.500 sayfa olan yazıcının belleği 512 MB’dir ve Ethernet, USB veya Wi-Fi ile bağlanabilirsiniz.

Xerox C235 yazıcı, Apple AirPrint, Mopria Yazdırma Hizmeti, Wi-Fi Direct gibi bulut baskı çözümlerini destekliyor. Böylece mobil cihazlarınızdan da kolayca yazdırma yapabilirsiniz. Yazıcının kopyalama çözünürlüğü maksimum 600 x 600 dpi’dir. İlk sayfanın çıkış süresi yaklaşık 10.5 saniye sürüyor.

En iyi lazer yazıcılar arasındaki Xerox C235, faks özelliği ile belgelerinizi hızlı ve güvenli bir şekilde gönderebilir veya alabilirsiniz. Faks sıkıştırma, otomatik tekrar arama, yayın gönderme, faks adres defteri gibi faydalı özellikler de bulunuyor. Xerox C235 yazıcı, A4, A5, A6 ve özel ebatlarda kağıt kullanabilir. Kağıt türleri arasında düz kağıt, hafif kağıt, ağır kağıt, kart desteği, etiketler, zarf, renkli kağıt, antetli ve önceden basılı kağıtlar bulunuyor. Ana kasetin kapasitesi 250 sayfa ve çıkış kapasitesi ise 120 sayfa.

Renkli veya siyah beyaz baskı, kopyalama, tarama ve faks işlevleri

Dakikada 22 sayfaya kadar baskı hızı ve 600 x 600 dpi çözünürlük

Bulut baskı çözümleri ile mobil cihazlardan yazdırma

250 sayfalık ana kaset ve 50 sayfalık otomatik doküman besleyici

ENERGY STAR uyumlu ve kapsamlı güvenlik özellikleri

Xerox C235 kullanıcı yorumları 💭

👨 Bu yazıcıdan çok memnunum. Birlikte gelen mürekkep birkaç ay dayandı, ancak yalnızca ara sıra baskı almak için kullanıyorum. Ayrıca çift taraflı baskı yapabiliyor, böylece kağıt tasarrufu sağlıyor. Tarayıcı da harika.

👩 Markayı baskı kalitesiyle tanıyordum ama kurulumunun bu kadar kolay olduğunu hayal bile edemezdim! Dili hemen ayarladım ve ekran sayesinde tüm ayarları Wi-Fi'den aldı, çok sezgisel. Taramaları e-posta ile gönderme işlevi de çok kullanışlı, hayran kaldım.

2️⃣ Epson EcoTank L3250

Tam Boyutta Gör Epson EcoTank L3250 yazıcı, evde veya küçük ofislerde kullanmak için ideal bir seçim konumunda. En iyi yazıcı modelleri arasındaki EcoTank L3250, kartuşsuz bir sistemle çalışır ve bu sayede baskı maliyetinde yüzde 90’a varan oranında azaltabiliyor. Ayrıca, pakete dahil edilen mürekkep ile 8100 sayfaya kadar siyah-beyaz ve 6500 sayfaya kadar renkli baskılar alabilmek mümkün.

En iyi tanklı yazıcı arayanlar için ideal olan Epson EcoTank L3250 yazıcı, kablosuz bağlantı özelliği sayesinde akıllı cihazlarınızdan kolayca baskı almanızı sağlıyor. Epson Smart Panel uygulaması ile yazıcınızı telefonunuzdan veya tabletinizden kontrol edebilirsiniz. Ayrıca, 100 sayfalık arka kağıt tepsisi, kenarlıksız fotoğraf baskısı ve dakikada 10 sayfaya varan baskı hızı ile verimliliğinizi artırabilirsiniz.

Ultra düşük maliyetli baskı: Baskı maliyetinde %90'a varan oranda tasarruf

3 yıl yetecek mürekkep pakete dahil: 8100 sayfaya kadar siyah-beyaz ve 6500 sayfaya kadar renkli

Yüksek verimli yedek mürekkep şişeleri: Tek bir mürekkep şişesi ile 66 kartuşa eş performans

Zahmetsiz mürekkep tankı sistemi: Kilitli şişeler ve öne bakan tanklar ile elleri kirletmeden dolum

Epson Smart Panel: Kurulum, izleme, baskı işlemleri kablosuz olarak telefondan yapılabilir

Epson EcoTank L3250 kullanıcı yorumları 💭

👨 Cihaza gelecek olursak ev kullanımı için satın aldım. Kutu içeriğinden BK toner 2 tane (siyah) tonerlerden birer tane çıktı (C, M ve Y) Yani 1 tane siyah toner yedek olarak gönderilmiş. Fotoğraf baskısı müthiş. Yaklaşık 300 sayfa çıkarttım ve herhangi bir sorun ile karşılaşmadım.

👩 Daha öncede Epson kullandığım için bu markayı tercih ettim ve yine yanılmadım. Almayı düşünenlere tavsiye edebilirim. Birkaç aydır kullanıyorum çok memnunum.

3️⃣ HP Smart Tank 515

Tam Boyutta Gör En iyi tanklı yazıcı modeli olan HP Smart Tank 515, kartuşsuz ve yüksek hacimli baskı almak isteyen küçük ve orta ölçekli işletmeler için ideal. Bu yazıcı, kutunun içinden çıkan mürekkeple 18.000 sayfaya kadar siyah veya 8.000 sayfaya kadar renkli baskı alabilmenizi sağlıyor. Ayrıca, mürekkep tankı sistemi, dökülmeden ve yeniden mühürlenebilen şişelerle kolayca doldurulabiliyor.

En iyi renkli yazıcı modellerinden HP Smart Tank 515, çift bantlı Wi-Fi ile hızlı ve güvenilir bir bağlantı sunuyor. HP Smart uygulaması ile akıllı telefonunuzdan veya tabletinizden her yerden baskı alabilir, tarama ve kopyalama yapabilirsiniz. Smart Tasks aracını kullanarak, tek bir dokunuşla buluta, e-postaya ve daha fazlasına tarayabilirsiniz. HP Smart Tank 515 yazıcı, HP Termal Inkjet teknolojisi ile güçlü bir baskı kalitesi sağlıyor. Firma, tüm baskılarınızda koyu, net metinler ve canlı renkli grafikler elde edileceğini iddia ediyor. En iyi yazıcı tavsiyesi arayanlar mutlaka HP Smart Tank 515’e bakmalı.

Kartuşsuz ve yüksek hacimli baskı

Çift bantlı Wi-Fi ve HP Smart uygulaması ile kablosuz bağlantı

Smart Tasks ile buluta, e-postaya ve daha fazlasına tek dokunuşla tarama

HP Termal Inkjet teknolojisi ile güçlü baskı kalitesi

4800 x 1200 dpi’ye kadar renkli baskı çözünürlüğü

100 yapraklık giriş tepsisi ve 30 yapraklık çıkış tepsisi

Dakikada 22 sayfaya kadar (siyah, taslak, A4)

HP Smart Tank 515 kullanıcı yorumları 💭

👨 Artık kartuş biter derdi olmadan sayfa başı çok düşük maliyet ile çıktı alabiliyorum. Eski yazıcımın kartuşları buna mürekkep almaktan 2 katından pahalı olmasına rağmen 20'de biri kadar sayfa yazdırabiliyordu, 2-3 hafta kullanmayınca da mürekkep donuyor kartuş boşa gidiyordu. Şimdi aklıma eseni yazdırıyorum.

👩 Ürünün kurulumu kolay. Ev ortamı için gayet ideal. Eskiden kartuşlu yazıcı vardı kartuşu bittiği zaman kartuşun fiyatı neredeyse yazıcının fiyatına denk geliyordu. Tanklı yazıcılar gayet iyi güzel çok fonksiyonel ve en önemlisi çok ekonomik.

4️⃣ HP OfficeJet Pro 7740

Tam Boyutta Gör Eğer All-in-one yazıcı arıyorsanız HP OfficeJet Pro 7740, ofisinize çok yönlü ve yüksek etkili bir geniş format baskı çözümü sunarak ihtiyaçlarınızı gideriyor. Bu yazıcı ile A3 boyutuna kadar kağıtlara profesyonel kalitede renkli baskı yapabilir, aynı zamanda fotokopi, tarama, faks ve çift taraflı baskı gibi işlevleri de kullanabilirsiniz.

HP OfficeJet Pro 7740 yazıcı, HP renkli lazer yazıcılara göre sayfa başı maliyeti %50’ye kadar daha düşük olan dikkat çekici ve yüksek kaliteli renkli sayfalar için tasarlanmış durumda. 1 Dakikada 22 siyah beyaz ve 18 renkli sayfaya kadar baskı hızına sahip olan bu yazıcı, iş akışınızı hızlandırırken verimliliğinizi artırmayı hedefliyor. HP OfficeJet Pro 7740 yazıcı, akıllı telefon, tablet veya dizüstü bilgisayarınızdan kolayca baskı almanızı sağlayan mobil baskı yeteneğine de sahip. Ayrıca Apple AirPrint ve Google Cloud Print gibi uygulamalarla kablosuz olarak bağlanabilir ve istediğiniz yerden baskı yapabilirsiniz.

HP OfficeJet Pro 7740 yazıcı, 1,2 GHz işlemci hızına ve 512 MB belleğe sahip olup, Windows, Mac OS X, Linux ve Chrome OS gibi farklı işletim sistemleriyle uyumludur. 3 Ayrıca, 250 yapraklık giriş tepsisi, 250 yapraklık düz kağıt tepsisi ve 35 yapraklık otomatik belge besleyici gibi kağıt işleme özelliklerine de sahip.

Geniş format baskı: A3 boyutuna kadar kağıtlara profesyonel kalitede renkli baskı

All-in-one işlevsellik: Fotokopi, tarama, faks ve çift taraflı baskı

Düşük maliyetli renkli baskı: Sayfa başı %50’ye kadar daha düşük maliyet

Hızlı ve verimli baskı: 1 Dakikada 22 siyah beyaz ve 18 renkli sayfaya kadar baskı

Mobil baskı yeteneği: Akıllı telefon, tablet veya dizüstü bilgisayardan baskı

Farklı işletim sistemleriyle uyumluluk: Windows, Mac OS X, Linux ve Chrome OS

Kolay kağıt işleme: 250 yapraklık giriş tepsisi, 250 yapraklık düz kağıt tepsisi ve 35 yapraklık otomatik belge besleyici

HP OfficeJet Pro 7740 kullanıcı yorumları 💭

👨 Gerçekten çok güzel mükemmel bir cihaz. Taramalarımı rahat bir şekilde yapabiliyorum

👩 Ürün çok iyi çalışıyor. Kaliteli malzeme. Çıktıları da süper. Hem renkli hem siyah çıktısı. WiFi ile kullanıyorum çekimde bir sıkıntı yok.

5️⃣ HP DeskJet 3762

Tam Boyutta Gör HP DeskJet 3762 yazıcı, küçük boyutu, yüksek kalitesi ve çok fonksiyonlu özellikleri ile ev ve ofis kullanımı için ideal bir çözümdür. Bu yazıcı ile hem renkli hem de siyah beyaz baskı, tarama ve kopyalama yapabilirsiniz. Ayrıca, Wi-Fi, USB ve Wi-Fi Direct bağlantı seçenekleri sayesinde akıllı telefonunuzdan, tabletinizden veya bilgisayarınızdan kablosuz olarak yazdırabilirsiniz. HP DeskJet 3762 yazıcı, HP Instant Ink hizmeti ile uyumludur. Bu hizmet sayesinde, mürekkebiniz bittiğinde otomatik olarak yeni mürekkep kartuşları sipariş edebilir ve tasarruf edebilirsiniz. Ayrıca, 35 sayfa kapasiteli otomatik kağıt besleyici (ADF) ile çok sayfalı belgeleri hızlı ve rahat bir şekilde tarayabilir veya kopyalayabilirsiniz. Renkli baskılarda dakikada 15 sayfa, siyah beyaz baskılarda ise dakikada 19 sayfa hızına sahip olan HP DeskJet 3762, çift taraflı baskı özelliği ile kağıt tasarrufu sağlıyor.

Kompakt boyut, çok fonksiyon ve yüksek kaliteli baskı, tarama ve fotokopi

Wi-Fi, USB ve Wi-Fi Direct bağlantı seçenekleri ile kablosuz kullanım

HP Instant Ink hizmeti ile uyumlu

35 sayfa kapasiteli otomatik kağıt besleyici

Renkli baskılarda dakikada 15 sayfa, siyah beyaz baskılarda ise dakikada 19 sayfa hız

Çift taraflı baskı

HP DeskJet 3762 kullanıcı yorumları 💭

👨 Küçük ve kullanışlı. Bağlantı hemen oluyor wifi bağlantısı süper.

👩 Yazıcıyı aracımda kullanıyorum, kablosuz. Telefonumdan tarama ve yazdırma yapabiliyorum, yedek malzemeleri de her yerde bulunabiliyor.

6️⃣ HP Color Laserjet Pro M283Fdw

Tam Boyutta Gör En iyi yazıcı yorumları göz önüne alındığında HP Color Laserjet Pro M283Fdw ön plana çıkıyor. Yüksek kaliteli renkli baskılar, çok yönlü işlevler ve güvenilir bağlantılar sunan ürün ile baskı, fotokopi, tarama ve faks yapabilirsiniz. Ayrıca, HP Smart uygulaması ile mobil cihazınızdan kolayca baskı ve tarama yapabilir, Akıllı Görevler kısayolları ile zamandan tasarruf edebilirsiniz. Bu yazıcı, JetIntelligence özellikli Orijinal HP Tonerler ile maksimum performans sağlarken ayrıca sağlam güvenlik özelliklerine de sahip.

En iyi fotoğraf yazıcı modelleri arasında olan HP Color Laserjet Pro M283Fdw aynı zamanda en iyi ofis yazıcısı olarak da ifade ediliyor. Dakikada 22 sayfa (siyah beyaz) ve 22 sayfa (renkli) baskı hızına sahip olan yazıcının baskı kalitesi siyah için 600 x 600 dpi değerine kadar çıkabiliyor. Otomatik belge besleyici kapasitesi ise standart olarak 50 yaprak olan bu en iyi printer, hem kablolu hem de kablosuz olarak kullanılabilir. Wi-Fi Direct Baskı özelliği sayesinde, ağa bağlı olmadan da baskı alabilirsiniz. En kullanışlı yazıcılar arıyorsanız HP Color Laserjet Pro M283Fdw’e mutlaka bakılmalı.

Yüksek kaliteli renkli baskı, fotokopi, tarama ve faks

HP Smart uygulaması ile mobil cihazlardan kolayca baskı ve tarama

Akıllı Görevler kısayolları ile zamandan tasarruf

JetIntelligence özellikli Orijinal HP Tonerler ile maksimum performans sağlama

Saldırıları algılamaya ve durdurmaya yardımcı olmak için tasarlanmış güvenlik özellikleri

Dakikada 22 sayfa (siyah beyaz) ve 22 sayfa (renkli) baskı hızı

Wi-Fi Direct Baskı özelliği ile ağa bağlı olmadan da baskı alabilme

Hp Color Laserjet Pro M283Fdw kullanıcı yorumları 💭

👨 İyi kalitede çıktı ile hızlı ve verimli baskı. Kolaylıkla resim basmak için kullanılabiliyor ve renk paleti iyi.

👩 Bu yazıcıyı çeşitli ağırlıktaki kağıtlara ve kartlara baskı yaptığı için satın aldım. Ayrıca çift taraflı baskı da yapabiliyor. Şimdiye kadar çok iyi. Baskı iyi. Karta iyi baskı yapıyor gibi görünüyor. Bu yüzden mutluyum.

7️⃣ HP Smart Tank 725

Tam Boyutta Gör HP Smart Tank 725 yazıcı, evde veya küçük işletmelerde baskı, tarama ve kopyalama yapmak için ideal bir seçim olarak karşımıza çıkıyor. Bu yazıcı, yüksek kaliteli baskılar sunarken, mürekkep maliyetlerini düşürmenize ve daha az kesinti yaşamanıza yardımcı olmayı hedefliyor. Kutuya dahil olan Orijinal HP Mürekkebi ile 18.000 siyah beyaz veya 8.000 renkli sayfa baskı alınabilirken akıllı yönlendirmeli arkadan aydınlatmalı düğmeler ve mürekkep ve kağıt sensörleri sayesinde baskı işlemi de büyük ölçüde kolaylaşıyor.

Kendi kendini onaran çift bantlı Wi-Fi 5 ve HP Smart uygulaması ile her yerden baskı almak ve tarama yapmak kolaylaşırken otomoatik çift taraflı baskı ile kağıt tasarrufu yapmak da mümkün. 35 sayfalık otomatik belge besleyici ile çok sayfalı belgeleri hızlı ve kolay bir şekilde kopyalamak veya taramak mümkünken cihazın baskı hızı ise dakikada maksimum 15 sayfa. Her şeyi yapabilen bu cihaz en kaliteli yazıcılar arasında bulunuyor

Orijinal HP Mürekkebi ile 18.000 siyah beyaz veya 8.000 renkli sayfa baskı

Akıllı yönlendirmeli arkadan aydınlatmalı düğmeler ve mürekkep ve kağıt sensörleri ile kolay baskı

Kendi kendini onaran çift bantlı Wi-Fi 5 ve HP Smart uygulaması ile kablosuz baskı ve tarama

Otomatik çift taraflı baskı ile kağıt tasarrufu

35 sayfalık otomatik belge besleyici ile çok sayfalı belgeyi kopyalama veya tarama.

USB 2.0 bağlantısı ile bilgisayara doğrudan bağlantı

Baskı hızı: Dakikada 15 siyah beyaz ve 9 renkli sayfaya

HP Smart Tank 725 kullanıcı yorumları 💭

👨 Sayfa baskı kalitesi güzel ve hızlı bir şekilde basıyor. Özellikle arkalı önlü baskısı gerçekten de hızlı. Kutu içerisinden 3 adet siyah GT 53 XL ve birer adet GT52 renkli mürekkep çıkıyor. Bunlar sizi yeterince idare eder.

👩 Yazıcı süper tavsiye ederim. Kutu içerisinden 3 şişe siyah mürekkep ve birer şişe renkli mürekkep seti çıkıyor. Kurulumu Hp Smart uygulaması ile yaptım çok basit.

8️⃣ HP Ink Tank 415

Tam Boyutta Gör En çok tercih edilen yazıcı modellerinden olan HP Ink Tank 415, en iyi yazıcı tavsiyesi arayanlar için biçilmiş kaftan. Yüksek hacimli baskı ve düşük sayfa başı maliyeti sunan bir yazıcı olan HP Ink Tank 415, dahili mürekkep tankı ile 8.000 sayfaya kadar renkli veya 15.000 sayfaya kadar siyah beyaz baskı yapabiliyor. HP Ink Tank 415, her zaman daha koyu, daha net metinler vadederken 22 kat daha uzun süre dayanabilecek fotoğrafları taahhüt ediyor. Ofisinizde mükemmel görünen kenarlıksız broşürler, el ilanları, fotoğraflar ve diğer belgeleri üretebilmenizi sağlayan yazıcı, hızlı kopyalama ve tarama işlevleriyle öne çıkıyor. HP Smart uygulamasıyla akıllı telefonun ile baskı ve tarama işlevleri mümkünken mürekkep siparişi de doğrudan uygulama üzerinden verilebiliyor.

8.000 sayfaya kadar renkli veya 15.000 sayfaya kadar siyah beyaz baskı

22 kat daha uzun süre dayanan fotoğraflar

HP Smart uygulaması ile kontrol ve mürekkep siparişi verebilme

Şeffaf mürekkep tankı

Dakikada 8 renksiz 5 renkli sayfa

HP Termal Inkjet

1200 x 1200 dpi'ye kadar tarama çözünürlüğü

60 yapraklık giriş tepsisi, 25 yapraklık çıkış tepsisi

HP Ink Tank 415 kullanıcı yorumları 💭

👨 Tam bir F/P ürünü evde öğrenciniz varsa tüm okul günlük işlerini halletmenin yanında çok güzel fotoğraflarda basabiliyorsunuz. Kodak marka fotoğraf kağıtları ile çok iyi baskılar elde ettim. baskı hızı da gayet iyi. Kurulumu basit güzel bir cihaz.

👩 Evde, okul çağındaki çocuklarımızın ödevlerini yapabilmek için aldık. Kurulumu makul, yönergeleri takip ederseniz problemsiz kurulumu tamamlayabilirsiniz. Ben yaklaşık yarım saatte hem mekanik hem yazılımsal tüm kurulumu tamamladım, problemsiz tüm fonksiyonlar çalışıyor.

9️⃣ Pantum P2500W

Tam Boyutta Gör Tek fonksiyonlu, uzun ömürlü ve kaliteli bir yazısı arıyorsanız Pantum P2500W aradığınız ürün olabilir. En kullanışlı yazıcı modelleri arasında olan Pantum P2500W yazıcı, küçük ve orta ölçekli işletmeler, ev kullanıcıları ve ofis profesyonelleri için ideal bir çözümdür. Bu yazıcı, yüksek kaliteli belgeleri kolayca ve hızlıca yazdırmanızı sağlarken ayrıca Wi-Fi bağlantısı, kompakt tasarımı ve bütçe dostu özellikleri ile size çok yönlü bir deneyim sunuyor.

Dakikada 22 sayfaya kadar siyah beyaz baskı hızı

1200x1200 dpi maksimum çözünürlük

7.8 saniyeden kısa ilk sayfa çıkış süresi

150 sayfalık giriş tepsisi ve 100 sayfalık çıkış kapasitesi

USB 2.0 ve Wi-Fi arayüzleri

Windows, Mac ve Linux ile uyumlu sürücüler

Pantum Mobil Yazdırma uygulaması ile akıllı telefon ve tabletlerden kablosuz baskı

Pantum P2500W kullanıcı yorumları 💭

👨 Wifi özelliğinin olması çok isabetli. Çocuklara boyama ve ödev çıktısı almak için aldım kesinlikle tavsiye ederim.

👩 Fiyatını göz önünde bulundurunca, performansı harika. Oldukça küçük bir yazıcı, yer tutmuyor. Çok memnunum.

🔟 Canon PIXMA MG3650S

Tam Boyutta Gör Canon PIXMA MG3650S yazıcı, ev ve ofis kullanımı için uygun maliyetli, kompakt ve çok fonksiyonlu bir cihaz konumunda. En iyi yazıcı markası arasında bulunan Canon’un bu yazıcısı ile akıllı cihazlarınızdan veya buluttan kablosuz olarak baskı, fotokopi ve tarama yapabilirsiniz. Ayrıca, opsiyonel XL mürekkep kartuşları ve otomatik çift taraflı baskı özelliği sayesinde hem para hem zaman tasarrufu sağlayabilirsiniz. 4800 x 1200 dpi baskı çözünürlüğü ve ChromaLife100 mürekkepleri ile 10x15 cm boyutunda kenarlıksız fotoğraflar basabilen ürün, Canon PRINT uygulaması ile akıllı telefon veya tablet aracılığıyla bağlantı ve baskı, fotokopi ve tarama işlemleri yapabiliyor. Ayrıca, PIXMA Cloud Link üzerinden Google Drive, OneDrive ve Dropbox gibi bulut hizmetlerine erişebilir ve belge yazdırma veya tarama yapabilirsiniz. Bunların yanında sunulan Creative Park ve Easy PhotoPrint Editor uygulamalarını kullanarak kartlar, takvimler, etiketler ve daha fazlasını tasarlayabilir ve bastırabilirsiniz.

Yüksek kaliteli çerçevesiz fotoğraf baskısı

Canon PRINT uygulaması ve PIXMA Cloud Link ile kablosuz bağlantı

Opsiyonel XL mürekkep kartuşları ve otomatik çift taraflı baskı ile maliyet ve zaman tasarrufu

Creative Park ve Easy PhotoPrint Editor uygulamaları ile yaratıcı tasarımlar

Canon’un fotoğraf yazılımları ile fotoğraf düzenleme ve efekt ekleme

Baskı Çözünürlüğü: 4800 x 1200 dpi’ye kadar

Mobil Uygulamalar: Canon PRINT uygulaması, PIXMA Cloud Link, WLAN PictBridge, Apple AirPrint, Mopria (Android)

Fotoğraf Baskısı Hızı: Kenarlıksız 10 x 15 cm: Yaklaşık 44 saniye

Fotokopi Hızı: sFCOT: Yaklaşık 22 sn., sESAT: Yaklaşık 2,7 ipm

Standart Arayüz: USB, Wi-Fi

Canon PIXMA MG3650S kullanıcı yorumları 💭

👨 Ev kullanımı için bu Canon yazıcı mükemmel. Küçük, kompakt ve estetik açıdan hoş.

👩 Kurulum çok kolaydı ve baskı kalitesi (her iki taraf) ve tarama mükemmeldi. Kesinlikle tavsiye ederim!

Yazıcınızı seçerken doğru tercihi yapmak, işlerinizi kolaylaştırabilir ve uzun vadede tasarruf sağlayabilir. Bu rehberimizde, en iyi yazıcı markaları ve modelleri hakkında detaylı bilgiler ve kullanıcı yorumları bulacaksınız. Tanklı yazıcılar, lazer yazıcılar, renkli yazıcılar ve ofis yazıcıları gibi farklı kategorilerde en iyi seçenekleri derledik. Ayrıca kullanıcı yorumlarına ve fiyat karşılaştırmalarına da yer verdik, böylece ihtiyaçlarınıza en uygun yazıcıyı seçebilirsiniz. Bu ürünlere kara cuma indirim döneminde ucuz fiyatlardan da sahip olabilirsiniz.

Kaliteli baskılar yapmak ve verimliliği artırmak için doğru yazıcıyı bulmak oldukça önemli. Yazının devamındaki en iyi yazıcı tercihi yaparken dikkat edilmesi gerekenler kısmına mutlaka bir göz atın.

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Yazıcı çeşitleri 🤔

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Mürekkep püskürtmeli yazıcılar (Inkjet Yazıcılar)

Bu yazıcılar, mürekkep püskürtme teknolojisi kullanarak baskı yapar. Renkli ve siyah-beyaz seçenekleri mevcuttur. Genellikle ev kullanıcıları ve küçük ofisler için uygundur.

Lazer yazıcılar

Lazer yazıcılar, toner tozu kullanarak baskı yapar. Hızlı ve kaliteli baskılar yapabilme yetenekleriyle bilinir. Genellikle ofislerde yoğun baskı gerektiren durumlar için tercih edilir.

Lazer renkli yazıcılar

Renkli lazer yazıcılar, renkli belgeleri yüksek hızda ve kalitede basabilen yazıcı türleridir. Çoğunlukla ofislerde kullanılır.

Yazıcı alırken nelere dikkat edilmeli ❓

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Kullanım amacı : Yazıcının hangi amaçla kullanılacağı en önemli olgudur. Ev kullanımı, ofis kullanımı, fotoğraf baskısı veya profesyonel belge baskısı gibi farklı ihtiyaçlar için farklı yazıcı modelleri bulunuyor.

: Yazıcının hangi amaçla kullanılacağı en önemli olgudur. Ev kullanımı, ofis kullanımı, fotoğraf baskısı veya profesyonel belge baskısı gibi farklı ihtiyaçlar için farklı yazıcı modelleri bulunuyor. Baskı tipi : Mürekkep püskürtmeli mi yoksa lazer mi? Öncelikle hangi yazıcı istediğinize karar verilmeli. Mürekkep püskürtmeli yazıcılar genellikle renkli baskılar ve fotoğraf baskıları için daha uygundur, lazer yazıcılar ise yüksek hacimli siyah-beyaz baskılar için idealdir.

: Mürekkep püskürtmeli mi yoksa lazer mi? Öncelikle hangi yazıcı istediğinize karar verilmeli. Mürekkep püskürtmeli yazıcılar genellikle renkli baskılar ve fotoğraf baskıları için daha uygundur, lazer yazıcılar ise yüksek hacimli siyah-beyaz baskılar için idealdir. Baskı hızı : Eğer yoğun bir baskı ihtiyacınız varsa, baskı hızı önemli bir faktördür. Lazer yazıcılar genellikle mürekkep püskürtmeli yazıcılardan daha hızlıdır.

: Eğer yoğun bir baskı ihtiyacınız varsa, baskı hızı önemli bir faktördür. Lazer yazıcılar genellikle mürekkep püskürtmeli yazıcılardan daha hızlıdır. Baskı çözünürlüğü : Baskı kalitesi, özellikle fotoğraf baskıları veya grafikler için önemli. Daha yüksek DPI (dots per inch) değeri, daha yüksek kalitede baskı anlamına gelmekte.

: Baskı kalitesi, özellikle fotoğraf baskıları veya grafikler için önemli. Daha yüksek DPI (dots per inch) değeri, daha yüksek kalitede baskı anlamına gelmekte. Bağlantı türü : USB, Wi-Fi, Ethernet gibi farklı bağlantı seçenekleri bulunuyor. Kablosuz bağlantı özelliği, birden fazla cihazın aynı yazıcıyı kullanmasını sağlar.

: USB, Wi-Fi, Ethernet gibi farklı bağlantı seçenekleri bulunuyor. Kablosuz bağlantı özelliği, birden fazla cihazın aynı yazıcıyı kullanmasını sağlar. Kâğıt boyutu ve türü : Yazıcı hangi tür kağıtlarla uyumlu ve hangi boyutlarda baskı yapabiliyorsa, bu sizin ihtiyacınızla uyumlu olmalı. A4 boyutunda kâğıt baskısı standarttır, ancak büyük belgeler için A3 boyutunda baskı yapabilen yazıcılar da bulunuyor.

: Yazıcı hangi tür kağıtlarla uyumlu ve hangi boyutlarda baskı yapabiliyorsa, bu sizin ihtiyacınızla uyumlu olmalı. A4 boyutunda kâğıt baskısı standarttır, ancak büyük belgeler için A3 boyutunda baskı yapabilen yazıcılar da bulunuyor. Maliyet : Yazıcının maliyeti sadece satın alma fiyatına değil, mürekkep veya toner maliyeti, kâğıt tüketimi ve diğer malzemelere de bağlıdır. Bazı yazıcılar, düşük satış fiyatlarına sahip olabilir ancak orijinal mürekkep veya toner kartuşları oldukça pahalı olabilir. Bu noktaya dikkat etmek gerek.

: Yazıcının maliyeti sadece satın alma fiyatına değil, mürekkep veya toner maliyeti, kâğıt tüketimi ve diğer malzemelere de bağlıdır. Bazı yazıcılar, düşük satış fiyatlarına sahip olabilir ancak orijinal mürekkep veya toner kartuşları oldukça pahalı olabilir. Bu noktaya dikkat etmek gerek. Marka ve incelemeler: Güvenilir markaları tercih etmek, daha iyi destek ve yazılım güncellemeleri anlamına gelir. Ayrıca, diğer kullanıcıların yazıcı hakkındaki değerlendirmelerini okuyarak gerçek dünya deneyimlerine dair bilgi sahibi olabilirsiniz.

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Ev ve ofis için en iyi yazıcı tavsiyeleri