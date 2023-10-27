Ev ve ofiste kullanmak için en iyi yazıcılar (2023)

- En İyi Yazıcılar 💯
- 1️⃣ Xerox C235
- 2️⃣ Epson EcoTank L3250
- 3️⃣ HP Smart Tank 515
- 4️⃣ HP OfficeJet Pro 7740
- 5️⃣ HP DeskJet 3762
- 6️⃣ HP Color Laserjet Pro M283Fdw
- 7️⃣ HP Smart Tank 725
- 8️⃣ HP Ink Tank 415
- 9️⃣ Pantum P2500W
- 🔟 Canon PIXMA MG3650S
- Yazıcı çeşitleri 🤔
- Mürekkep püskürtmeli yazıcılar (Inkjet Yazıcılar)
- Lazer yazıcılar
- Lazer renkli yazıcılar
- Yazıcı alırken nelere dikkat edilmeli ❓
- Yorumlar
Artık evden çalışan çok sayıda insanla birlikte, ev yazıcıları ve küçük ev ofisleri için yazıcılar konusunda bir rönesans yaşandığını görüyoruz. Eğer siz de kendi yazıcısına ihtiyaç duyan birçok kişiden biriyseniz, sizler için hazırladığımız en iyi yazıcılar rehberimiz tam da size göre. En iyi yazıcı hangisidir? diyenler için hazırladığımız içeriğimizde en iyi tanklı yazıcı modelleri yer alıyor. Bunların yanı sıra en iyi lazer yazıcılar ile birlikte en iyi renkli yazıcı modellerine de yer verdik.
|Marka - Model 🖨
|Fiyat 🏷️
|Xerox C235
|11.950 TL
|Epson EcoTank L3250
|5.388 TL
|HP Smart Tank 515
|5.199 TL
|HP OfficeJet Pro 7740
|8.921 TL
|HP DeskJet 3762
|2.143 TL
|Hp Color Laserjet Pro M283Fdw
|17.400 TL
|HP Smart Tank 725
|8.499 TL
|HP Ink Tank 415
|4.499 TL
|Pantum P2500W
|3.999 TL
|Canon PIXMA MG3650S
|1.871 TL
Yazıcı yorumları dikkate alındığında; en iyi yazıcı markaları sıralamasında Xerox, Epson ve HP bulunuyor. 2023’te satın alınabilecek yazıcı tavsiyesi olarak ise Xerox C235, Epson EcoTank L3250 ve HP Smart Tank 515 modelleri ucuz ve olumlu kullanıcı yorumlarıyla sıkça öneriliyor.
1️⃣ Xerox C235
Xerox C235 yazıcı, Apple AirPrint, Mopria Yazdırma Hizmeti, Wi-Fi Direct gibi bulut baskı çözümlerini destekliyor. Böylece mobil cihazlarınızdan da kolayca yazdırma yapabilirsiniz. Yazıcının kopyalama çözünürlüğü maksimum 600 x 600 dpi’dir. İlk sayfanın çıkış süresi yaklaşık 10.5 saniye sürüyor.
En iyi lazer yazıcılar arasındaki Xerox C235, faks özelliği ile belgelerinizi hızlı ve güvenli bir şekilde gönderebilir veya alabilirsiniz. Faks sıkıştırma, otomatik tekrar arama, yayın gönderme, faks adres defteri gibi faydalı özellikler de bulunuyor. Xerox C235 yazıcı, A4, A5, A6 ve özel ebatlarda kağıt kullanabilir. Kağıt türleri arasında düz kağıt, hafif kağıt, ağır kağıt, kart desteği, etiketler, zarf, renkli kağıt, antetli ve önceden basılı kağıtlar bulunuyor. Ana kasetin kapasitesi 250 sayfa ve çıkış kapasitesi ise 120 sayfa.
- Renkli veya siyah beyaz baskı, kopyalama, tarama ve faks işlevleri
- Dakikada 22 sayfaya kadar baskı hızı ve 600 x 600 dpi çözünürlük
- Bulut baskı çözümleri ile mobil cihazlardan yazdırma
- 250 sayfalık ana kaset ve 50 sayfalık otomatik doküman besleyici
- ENERGY STAR uyumlu ve kapsamlı güvenlik özellikleri
Xerox C235 kullanıcı yorumları 💭
👨 Bu yazıcıdan çok memnunum. Birlikte gelen mürekkep birkaç ay dayandı, ancak yalnızca ara sıra baskı almak için kullanıyorum. Ayrıca çift taraflı baskı yapabiliyor, böylece kağıt tasarrufu sağlıyor. Tarayıcı da harika.
👩 Markayı baskı kalitesiyle tanıyordum ama kurulumunun bu kadar kolay olduğunu hayal bile edemezdim! Dili hemen ayarladım ve ekran sayesinde tüm ayarları Wi-Fi'den aldı, çok sezgisel. Taramaları e-posta ile gönderme işlevi de çok kullanışlı, hayran kaldım.
2️⃣ Epson EcoTank L3250
En iyi tanklı yazıcı arayanlar için ideal olan Epson EcoTank L3250 yazıcı, kablosuz bağlantı özelliği sayesinde akıllı cihazlarınızdan kolayca baskı almanızı sağlıyor. Epson Smart Panel uygulaması ile yazıcınızı telefonunuzdan veya tabletinizden kontrol edebilirsiniz. Ayrıca, 100 sayfalık arka kağıt tepsisi, kenarlıksız fotoğraf baskısı ve dakikada 10 sayfaya varan baskı hızı ile verimliliğinizi artırabilirsiniz.
- Ultra düşük maliyetli baskı: Baskı maliyetinde %90'a varan oranda tasarruf
- 3 yıl yetecek mürekkep pakete dahil: 8100 sayfaya kadar siyah-beyaz ve 6500 sayfaya kadar renkli
- Yüksek verimli yedek mürekkep şişeleri: Tek bir mürekkep şişesi ile 66 kartuşa eş performans
- Zahmetsiz mürekkep tankı sistemi: Kilitli şişeler ve öne bakan tanklar ile elleri kirletmeden dolum
- Epson Smart Panel: Kurulum, izleme, baskı işlemleri kablosuz olarak telefondan yapılabilir
Epson EcoTank L3250 kullanıcı yorumları 💭
👨 Cihaza gelecek olursak ev kullanımı için satın aldım. Kutu içeriğinden BK toner 2 tane (siyah) tonerlerden birer tane çıktı (C, M ve Y) Yani 1 tane siyah toner yedek olarak gönderilmiş. Fotoğraf baskısı müthiş. Yaklaşık 300 sayfa çıkarttım ve herhangi bir sorun ile karşılaşmadım.
👩 Daha öncede Epson kullandığım için bu markayı tercih ettim ve yine yanılmadım. Almayı düşünenlere tavsiye edebilirim. Birkaç aydır kullanıyorum çok memnunum.
3️⃣ HP Smart Tank 515
En iyi renkli yazıcı modellerinden HP Smart Tank 515, çift bantlı Wi-Fi ile hızlı ve güvenilir bir bağlantı sunuyor. HP Smart uygulaması ile akıllı telefonunuzdan veya tabletinizden her yerden baskı alabilir, tarama ve kopyalama yapabilirsiniz. Smart Tasks aracını kullanarak, tek bir dokunuşla buluta, e-postaya ve daha fazlasına tarayabilirsiniz. HP Smart Tank 515 yazıcı, HP Termal Inkjet teknolojisi ile güçlü bir baskı kalitesi sağlıyor. Firma, tüm baskılarınızda koyu, net metinler ve canlı renkli grafikler elde edileceğini iddia ediyor. En iyi yazıcı tavsiyesi arayanlar mutlaka HP Smart Tank 515’e bakmalı.
- Kartuşsuz ve yüksek hacimli baskı
- Çift bantlı Wi-Fi ve HP Smart uygulaması ile kablosuz bağlantı
- Smart Tasks ile buluta, e-postaya ve daha fazlasına tek dokunuşla tarama
- HP Termal Inkjet teknolojisi ile güçlü baskı kalitesi
- 4800 x 1200 dpi’ye kadar renkli baskı çözünürlüğü
- 100 yapraklık giriş tepsisi ve 30 yapraklık çıkış tepsisi
- Dakikada 22 sayfaya kadar (siyah, taslak, A4)
HP Smart Tank 515 kullanıcı yorumları 💭
👨 Artık kartuş biter derdi olmadan sayfa başı çok düşük maliyet ile çıktı alabiliyorum. Eski yazıcımın kartuşları buna mürekkep almaktan 2 katından pahalı olmasına rağmen 20'de biri kadar sayfa yazdırabiliyordu, 2-3 hafta kullanmayınca da mürekkep donuyor kartuş boşa gidiyordu. Şimdi aklıma eseni yazdırıyorum.
👩 Ürünün kurulumu kolay. Ev ortamı için gayet ideal. Eskiden kartuşlu yazıcı vardı kartuşu bittiği zaman kartuşun fiyatı neredeyse yazıcının fiyatına denk geliyordu. Tanklı yazıcılar gayet iyi güzel çok fonksiyonel ve en önemlisi çok ekonomik.
4️⃣ HP OfficeJet Pro 7740
HP OfficeJet Pro 7740 yazıcı, HP renkli lazer yazıcılara göre sayfa başı maliyeti %50’ye kadar daha düşük olan dikkat çekici ve yüksek kaliteli renkli sayfalar için tasarlanmış durumda. 1 Dakikada 22 siyah beyaz ve 18 renkli sayfaya kadar baskı hızına sahip olan bu yazıcı, iş akışınızı hızlandırırken verimliliğinizi artırmayı hedefliyor. HP OfficeJet Pro 7740 yazıcı, akıllı telefon, tablet veya dizüstü bilgisayarınızdan kolayca baskı almanızı sağlayan mobil baskı yeteneğine de sahip. Ayrıca Apple AirPrint ve Google Cloud Print gibi uygulamalarla kablosuz olarak bağlanabilir ve istediğiniz yerden baskı yapabilirsiniz.
HP OfficeJet Pro 7740 yazıcı, 1,2 GHz işlemci hızına ve 512 MB belleğe sahip olup, Windows, Mac OS X, Linux ve Chrome OS gibi farklı işletim sistemleriyle uyumludur. 3 Ayrıca, 250 yapraklık giriş tepsisi, 250 yapraklık düz kağıt tepsisi ve 35 yapraklık otomatik belge besleyici gibi kağıt işleme özelliklerine de sahip.
- Geniş format baskı: A3 boyutuna kadar kağıtlara profesyonel kalitede renkli baskı
- All-in-one işlevsellik: Fotokopi, tarama, faks ve çift taraflı baskı
- Düşük maliyetli renkli baskı: Sayfa başı %50’ye kadar daha düşük maliyet
- Hızlı ve verimli baskı: 1 Dakikada 22 siyah beyaz ve 18 renkli sayfaya kadar baskı
- Mobil baskı yeteneği: Akıllı telefon, tablet veya dizüstü bilgisayardan baskı
- Farklı işletim sistemleriyle uyumluluk: Windows, Mac OS X, Linux ve Chrome OS
- Kolay kağıt işleme: 250 yapraklık giriş tepsisi, 250 yapraklık düz kağıt tepsisi ve 35 yapraklık otomatik belge besleyici
HP OfficeJet Pro 7740 kullanıcı yorumları 💭
👨 Gerçekten çok güzel mükemmel bir cihaz. Taramalarımı rahat bir şekilde yapabiliyorum
👩 Ürün çok iyi çalışıyor. Kaliteli malzeme. Çıktıları da süper. Hem renkli hem siyah çıktısı. WiFi ile kullanıyorum çekimde bir sıkıntı yok.
5️⃣ HP DeskJet 3762
- Kompakt boyut, çok fonksiyon ve yüksek kaliteli baskı, tarama ve fotokopi
- Wi-Fi, USB ve Wi-Fi Direct bağlantı seçenekleri ile kablosuz kullanım
- HP Instant Ink hizmeti ile uyumlu
- 35 sayfa kapasiteli otomatik kağıt besleyici
- Renkli baskılarda dakikada 15 sayfa, siyah beyaz baskılarda ise dakikada 19 sayfa hız
- Çift taraflı baskı
HP DeskJet 3762 kullanıcı yorumları 💭
👨 Küçük ve kullanışlı. Bağlantı hemen oluyor wifi bağlantısı süper.
👩 Yazıcıyı aracımda kullanıyorum, kablosuz. Telefonumdan tarama ve yazdırma yapabiliyorum, yedek malzemeleri de her yerde bulunabiliyor.
6️⃣ HP Color Laserjet Pro M283Fdw
En iyi fotoğraf yazıcı modelleri arasında olan HP Color Laserjet Pro M283Fdw aynı zamanda en iyi ofis yazıcısı olarak da ifade ediliyor. Dakikada 22 sayfa (siyah beyaz) ve 22 sayfa (renkli) baskı hızına sahip olan yazıcının baskı kalitesi siyah için 600 x 600 dpi değerine kadar çıkabiliyor. Otomatik belge besleyici kapasitesi ise standart olarak 50 yaprak olan bu en iyi printer, hem kablolu hem de kablosuz olarak kullanılabilir. Wi-Fi Direct Baskı özelliği sayesinde, ağa bağlı olmadan da baskı alabilirsiniz. En kullanışlı yazıcılar arıyorsanız HP Color Laserjet Pro M283Fdw’e mutlaka bakılmalı.
- Yüksek kaliteli renkli baskı, fotokopi, tarama ve faks
- HP Smart uygulaması ile mobil cihazlardan kolayca baskı ve tarama
- Akıllı Görevler kısayolları ile zamandan tasarruf
- JetIntelligence özellikli Orijinal HP Tonerler ile maksimum performans sağlama
- Saldırıları algılamaya ve durdurmaya yardımcı olmak için tasarlanmış güvenlik özellikleri
- Dakikada 22 sayfa (siyah beyaz) ve 22 sayfa (renkli) baskı hızı
- Wi-Fi Direct Baskı özelliği ile ağa bağlı olmadan da baskı alabilme
Hp Color Laserjet Pro M283Fdw kullanıcı yorumları 💭
👨 İyi kalitede çıktı ile hızlı ve verimli baskı. Kolaylıkla resim basmak için kullanılabiliyor ve renk paleti iyi.
👩 Bu yazıcıyı çeşitli ağırlıktaki kağıtlara ve kartlara baskı yaptığı için satın aldım. Ayrıca çift taraflı baskı da yapabiliyor. Şimdiye kadar çok iyi. Baskı iyi. Karta iyi baskı yapıyor gibi görünüyor. Bu yüzden mutluyum.
7️⃣ HP Smart Tank 725
Kendi kendini onaran çift bantlı Wi-Fi 5 ve HP Smart uygulaması ile her yerden baskı almak ve tarama yapmak kolaylaşırken otomoatik çift taraflı baskı ile kağıt tasarrufu yapmak da mümkün. 35 sayfalık otomatik belge besleyici ile çok sayfalı belgeleri hızlı ve kolay bir şekilde kopyalamak veya taramak mümkünken cihazın baskı hızı ise dakikada maksimum 15 sayfa. Her şeyi yapabilen bu cihaz en kaliteli yazıcılar arasında bulunuyor
- Orijinal HP Mürekkebi ile 18.000 siyah beyaz veya 8.000 renkli sayfa baskı
- Akıllı yönlendirmeli arkadan aydınlatmalı düğmeler ve mürekkep ve kağıt sensörleri ile kolay baskı
- Kendi kendini onaran çift bantlı Wi-Fi 5 ve HP Smart uygulaması ile kablosuz baskı ve tarama
- Otomatik çift taraflı baskı ile kağıt tasarrufu
- 35 sayfalık otomatik belge besleyici ile çok sayfalı belgeyi kopyalama veya tarama.
- USB 2.0 bağlantısı ile bilgisayara doğrudan bağlantı
- Baskı hızı: Dakikada 15 siyah beyaz ve 9 renkli sayfaya
HP Smart Tank 725 kullanıcı yorumları 💭
👨 Sayfa baskı kalitesi güzel ve hızlı bir şekilde basıyor. Özellikle arkalı önlü baskısı gerçekten de hızlı. Kutu içerisinden 3 adet siyah GT 53 XL ve birer adet GT52 renkli mürekkep çıkıyor. Bunlar sizi yeterince idare eder.
👩 Yazıcı süper tavsiye ederim. Kutu içerisinden 3 şişe siyah mürekkep ve birer şişe renkli mürekkep seti çıkıyor. Kurulumu Hp Smart uygulaması ile yaptım çok basit.
8️⃣ HP Ink Tank 415
- 8.000 sayfaya kadar renkli veya 15.000 sayfaya kadar siyah beyaz baskı
- 22 kat daha uzun süre dayanan fotoğraflar
- HP Smart uygulaması ile kontrol ve mürekkep siparişi verebilme
- Şeffaf mürekkep tankı
- Dakikada 8 renksiz 5 renkli sayfa
- HP Termal Inkjet
- 1200 x 1200 dpi'ye kadar tarama çözünürlüğü
- 60 yapraklık giriş tepsisi, 25 yapraklık çıkış tepsisi
HP Ink Tank 415 kullanıcı yorumları 💭
👨 Tam bir F/P ürünü evde öğrenciniz varsa tüm okul günlük işlerini halletmenin yanında çok güzel fotoğraflarda basabiliyorsunuz. Kodak marka fotoğraf kağıtları ile çok iyi baskılar elde ettim. baskı hızı da gayet iyi. Kurulumu basit güzel bir cihaz.
👩 Evde, okul çağındaki çocuklarımızın ödevlerini yapabilmek için aldık. Kurulumu makul, yönergeleri takip ederseniz problemsiz kurulumu tamamlayabilirsiniz. Ben yaklaşık yarım saatte hem mekanik hem yazılımsal tüm kurulumu tamamladım, problemsiz tüm fonksiyonlar çalışıyor.
9️⃣ Pantum P2500W
- Dakikada 22 sayfaya kadar siyah beyaz baskı hızı
- 1200x1200 dpi maksimum çözünürlük
- 7.8 saniyeden kısa ilk sayfa çıkış süresi
- 150 sayfalık giriş tepsisi ve 100 sayfalık çıkış kapasitesi
- USB 2.0 ve Wi-Fi arayüzleri
- Windows, Mac ve Linux ile uyumlu sürücüler
- Pantum Mobil Yazdırma uygulaması ile akıllı telefon ve tabletlerden kablosuz baskı
Pantum P2500W kullanıcı yorumları 💭
👨 Wifi özelliğinin olması çok isabetli. Çocuklara boyama ve ödev çıktısı almak için aldım kesinlikle tavsiye ederim.
👩 Fiyatını göz önünde bulundurunca, performansı harika. Oldukça küçük bir yazıcı, yer tutmuyor. Çok memnunum.
🔟 Canon PIXMA MG3650S
- Yüksek kaliteli çerçevesiz fotoğraf baskısı
- Canon PRINT uygulaması ve PIXMA Cloud Link ile kablosuz bağlantı
- Opsiyonel XL mürekkep kartuşları ve otomatik çift taraflı baskı ile maliyet ve zaman tasarrufu
- Creative Park ve Easy PhotoPrint Editor uygulamaları ile yaratıcı tasarımlar
- Canon’un fotoğraf yazılımları ile fotoğraf düzenleme ve efekt ekleme
- Baskı Çözünürlüğü: 4800 x 1200 dpi’ye kadar
- Mobil Uygulamalar: Canon PRINT uygulaması, PIXMA Cloud Link, WLAN PictBridge, Apple AirPrint, Mopria (Android)
- Fotoğraf Baskısı Hızı: Kenarlıksız 10 x 15 cm: Yaklaşık 44 saniye
- Fotokopi Hızı: sFCOT: Yaklaşık 22 sn., sESAT: Yaklaşık 2,7 ipm
- Standart Arayüz: USB, Wi-Fi
Canon PIXMA MG3650S kullanıcı yorumları 💭
👨 Ev kullanımı için bu Canon yazıcı mükemmel. Küçük, kompakt ve estetik açıdan hoş.
👩 Kurulum çok kolaydı ve baskı kalitesi (her iki taraf) ve tarama mükemmeldi. Kesinlikle tavsiye ederim!
Yazıcınızı seçerken doğru tercihi yapmak, işlerinizi kolaylaştırabilir ve uzun vadede tasarruf sağlayabilir. Bu rehberimizde, en iyi yazıcı markaları ve modelleri hakkında detaylı bilgiler ve kullanıcı yorumları bulacaksınız. Tanklı yazıcılar, lazer yazıcılar, renkli yazıcılar ve ofis yazıcıları gibi farklı kategorilerde en iyi seçenekleri derledik. Ayrıca kullanıcı yorumlarına ve fiyat karşılaştırmalarına da yer verdik, böylece ihtiyaçlarınıza en uygun yazıcıyı seçebilirsiniz. Bu ürünlere kara cuma indirim döneminde ucuz fiyatlardan da sahip olabilirsiniz.
Kaliteli baskılar yapmak ve verimliliği artırmak için doğru yazıcıyı bulmak oldukça önemli. Yazının devamındaki en iyi yazıcı tercihi yaparken dikkat edilmesi gerekenler kısmına mutlaka bir göz atın.
Yazıcı çeşitleri 🤔
Mürekkep püskürtmeli yazıcılar (Inkjet Yazıcılar)
Bu yazıcılar, mürekkep püskürtme teknolojisi kullanarak baskı yapar. Renkli ve siyah-beyaz seçenekleri mevcuttur. Genellikle ev kullanıcıları ve küçük ofisler için uygundur.
Lazer yazıcılar
Lazer yazıcılar, toner tozu kullanarak baskı yapar. Hızlı ve kaliteli baskılar yapabilme yetenekleriyle bilinir. Genellikle ofislerde yoğun baskı gerektiren durumlar için tercih edilir.
Lazer renkli yazıcılar
Renkli lazer yazıcılar, renkli belgeleri yüksek hızda ve kalitede basabilen yazıcı türleridir. Çoğunlukla ofislerde kullanılır.
Yazıcı alırken nelere dikkat edilmeli ❓
- Kullanım amacı: Yazıcının hangi amaçla kullanılacağı en önemli olgudur. Ev kullanımı, ofis kullanımı, fotoğraf baskısı veya profesyonel belge baskısı gibi farklı ihtiyaçlar için farklı yazıcı modelleri bulunuyor.
- Baskı tipi: Mürekkep püskürtmeli mi yoksa lazer mi? Öncelikle hangi yazıcı istediğinize karar verilmeli. Mürekkep püskürtmeli yazıcılar genellikle renkli baskılar ve fotoğraf baskıları için daha uygundur, lazer yazıcılar ise yüksek hacimli siyah-beyaz baskılar için idealdir.
- Baskı hızı: Eğer yoğun bir baskı ihtiyacınız varsa, baskı hızı önemli bir faktördür. Lazer yazıcılar genellikle mürekkep püskürtmeli yazıcılardan daha hızlıdır.
- Baskı çözünürlüğü: Baskı kalitesi, özellikle fotoğraf baskıları veya grafikler için önemli. Daha yüksek DPI (dots per inch) değeri, daha yüksek kalitede baskı anlamına gelmekte.
- Bağlantı türü: USB, Wi-Fi, Ethernet gibi farklı bağlantı seçenekleri bulunuyor. Kablosuz bağlantı özelliği, birden fazla cihazın aynı yazıcıyı kullanmasını sağlar.
- Kâğıt boyutu ve türü: Yazıcı hangi tür kağıtlarla uyumlu ve hangi boyutlarda baskı yapabiliyorsa, bu sizin ihtiyacınızla uyumlu olmalı. A4 boyutunda kâğıt baskısı standarttır, ancak büyük belgeler için A3 boyutunda baskı yapabilen yazıcılar da bulunuyor.
- Maliyet: Yazıcının maliyeti sadece satın alma fiyatına değil, mürekkep veya toner maliyeti, kâğıt tüketimi ve diğer malzemelere de bağlıdır. Bazı yazıcılar, düşük satış fiyatlarına sahip olabilir ancak orijinal mürekkep veya toner kartuşları oldukça pahalı olabilir. Bu noktaya dikkat etmek gerek.
- Marka ve incelemeler: Güvenilir markaları tercih etmek, daha iyi destek ve yazılım güncellemeleri anlamına gelir. Ayrıca, diğer kullanıcıların yazıcı hakkındaki değerlendirmelerini okuyarak gerçek dünya deneyimlerine dair bilgi sahibi olabilirsiniz.
En İyi Yazıcı Modelleri Oylama: 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 15478Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.