Friday Lab, Deeper adlı sonar balık arama cihazını Android ve iOS için geliştiriyor

Akıllı telefonların günlük hayatımızda girmediği hiçbir alan kalmadı gibi. Friday Lab adlı bir girişim de özellikle balıkçılık ile uğraşanlar için Deeper adlı bir sonar balık arama cihazı geliştiriyor.

Indiegogo adlı Kickstarter benzeri bir girişimci sitesinde başlayan proje 25 günde 49 000$ bağış hedefini tutturmaya çalışıyor.

Deeper adlı sonar balık arama cihazı küre şeklinde ve akıllı telefonlara aynı adlı uygulama ile bağlanabiliyor. Cihaz 6 saatlik bir kullanım süresi sunuyor ve bataryası USB üzerinden şarj olabiliyor. Bluetooth üzerinden 45m bağlantı mesafesine sahip.

Cihaz su ve şoka dayanıklı. Suyla temas ettiği anda çalışmaya başlıyor ve balıkların bulunduğu derinliği, lokasyon bilgisini, zemin derinliğini ve sıcaklığı bağlı uygulamaya anında iletiyor. Bunun yanında hava sıcaklığı, ayın durumu gibi bilgiler de veriliyor. İsterseniz bu bilgileri sosyal ağlarda paylaşabiliyorsunuz.

Uygulama Android 2.2+ ve iOS 4.0+ sürümleri ile uyumlu. İlk 60 bağışçı 129$ karşılığında, sonrakiler ise 149$ karşılığında proje tamamlandığında ürüne sahip olabilecek.









http://www.indiegogo.com/deeper