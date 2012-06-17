Friday Lab, Deeper adlı sonar balık arama cihazını Android ve iOS için geliştiriyor

Haber Editörü
Akıllı telefonların günlük hayatımızda girmediği hiçbir alan kalmadı gibi. Friday Lab adlı bir girişim de özellikle balıkçılık ile uğraşanlar için Deeper adlı bir sonar balık arama cihazı geliştiriyor.
Indiegogo adlı Kickstarter benzeri bir girişimci sitesinde başlayan proje 25 günde 49 000$ bağış hedefini tutturmaya çalışıyor.
Deeper adlı sonar balık arama cihazı küre şeklinde ve akıllı telefonlara aynı adlı uygulama ile bağlanabiliyor. Cihaz 6 saatlik bir kullanım süresi sunuyor ve bataryası USB üzerinden şarj olabiliyor. Bluetooth üzerinden 45m bağlantı mesafesine sahip.
Cihaz su ve şoka dayanıklı. Suyla temas ettiği anda çalışmaya başlıyor ve balıkların bulunduğu derinliği, lokasyon bilgisini, zemin derinliğini ve sıcaklığı bağlı uygulamaya anında iletiyor. Bunun yanında hava sıcaklığı, ayın durumu gibi bilgiler de veriliyor. İsterseniz bu bilgileri sosyal ağlarda paylaşabiliyorsunuz.
Uygulama Android 2.2+ ve iOS 4.0+ sürümleri ile uyumlu. İlk 60 bağışçı 129$ karşılığında, sonrakiler ise 149$ karşılığında proje tamamlandığında ürüne sahip olabilecek.
http://www.indiegogo.com/deeper Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Konuyu adam gibi takip edip yerinde yorum yapsan daha doğru olur arkadaşım..Benim söylediğim şey ile senin gönderdiğin video arasında çok fark var..Konumuz bilinçsiz avlanmak olsaydı eyvallah sana hak verirdim ama arkadaş avcılığa ilkellik gözüyle baktığı için bende eleştirdim..Avcılık bilinçli yapıldığı taktirde son derece normal bir aktivitedir..Bilinçsiz avcılığa hepimiz karşıyız bu konuda bilgili olan tek kişi sen değilsin..Konuyu anlamadan yorum yapmazsan sevinirim..
android ile çalışıyormu sırf bunun için iphone bile alırım.
önce bilgi edinip sonra konuşmayı öğrenebilirsek iyi olur.
---- vimeo.com/... ----
Yediğin balıklarda bir şekilde avlanma yöntemiyle sofrana kadar geliyor.Bunu biliyor muydun..Bu canlıların kanunu budur,insanlar için yaratılmıştır.Evrim süreciyle alakalı bir durum yoktur ortada..Saçma sapan yorum yapmadan önce beynini kullan..
+1000
Sana "-" verenlerin kafasının güzel olduğunu düşünüyorum.
Şimdi öyle değil. Nesli tükenmekte olan ve yumurtlayan , minik hayvanları incitmemek ve yaşam alanlarını kısıtlamamak lazım.
ne zaman evrim sürecinizi tamamlayıpta,
avlanma dürtülerinizden arınacaksınız diye
sabırla beklemekteyim !