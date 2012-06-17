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Friday Lab, Deeper adlı sonar balık arama cihazını Android ve iOS için geliştiriyor

6 yıl
3,4b
1
15
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Akıllı telefonların günlük hayatımızda girmediği hiçbir alan kalmadı gibi. Friday Lab adlı bir girişim de özellikle balıkçılık ile uğraşanlar için Deeper adlı bir sonar balık arama cihazı geliştiriyor. 
Indiegogo adlı Kickstarter benzeri bir girişimci sitesinde başlayan proje 25 günde 49 000$ bağış hedefini tutturmaya çalışıyor. 
Deeper adlı sonar balık arama cihazı küre şeklinde ve akıllı telefonlara aynı adlı uygulama ile bağlanabiliyor. Cihaz 6 saatlik bir kullanım süresi sunuyor ve bataryası USB üzerinden şarj olabiliyor. Bluetooth üzerinden 45m bağlantı mesafesine sahip.
Cihaz su ve şoka dayanıklı. Suyla temas ettiği anda çalışmaya başlıyor ve balıkların bulunduğu derinliği, lokasyon bilgisini, zemin derinliğini ve sıcaklığı bağlı uygulamaya anında iletiyor. Bunun yanında hava sıcaklığı, ayın durumu gibi bilgiler de veriliyor. İsterseniz bu bilgileri sosyal ağlarda paylaşabiliyorsunuz. 
Uygulama Android 2.2+ ve iOS 4.0+ sürümleri ile uyumlu. İlk 60 bağışçı 129$ karşılığında, sonrakiler ise 149$ karşılığında proje tamamlandığında ürüne sahip olabilecek. 
Friday Lab, Deeper adlı sonar balık arama cihazını Android ve iOS için geliştiriyor
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http://www.indiegogo.com/deeper Yorum Yaz
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emrah871 6 yıl
cgdincer
emrah871
playstyleavlaya avlaya hayvan bırakmadınız ne zaman evrim sürecinizi tamamlayıpta, avlanma dürtülerinizden arınacaksınız diye sabırla beklemekteyim !
Yediğin balıklarda bir şekilde avlanma yöntemiyle sofrana kadar geliyor.Bunu biliyor muydun..Bu canlıların kanunu budur,insanlar için yaratılmıştır.Evrim süreciyle alakalı bir durum yoktur ortada..Saçma sapan yorum yapmadan önce beynini kullan..
önce bilgi edinip sonra konuşmayı öğrenebilirsek iyi olur.---- vimeo.com/... ----

Konuyu adam gibi takip edip yerinde yorum yapsan daha doğru olur arkadaşım..Benim söylediğim şey ile senin gönderdiğin video arasında çok fark var..Konumuz bilinçsiz avlanmak olsaydı eyvallah sana hak verirdim ama arkadaş avcılığa ilkellik gözüyle baktığı için bende eleştirdim..Avcılık bilinçli yapıldığı taktirde son derece normal bir aktivitedir..Bilinçsiz avcılığa hepimiz karşıyız bu konuda bilgili olan tek kişi sen değilsin..Konuyu anlamadan yorum yapmazsan sevinirim..
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remo7 5 yıl
bu piyasaya çıktımı nereden bulurum acaba?
android ile çalışıyormu sırf bunun için iphone bile alırım.
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cgdincer 6 yıl
emrah871
playstyleavlaya avlaya hayvan bırakmadınız ne zaman evrim sürecinizi tamamlayıpta, avlanma dürtülerinizden arınacaksınız diye sabırla beklemekteyim !
Yediğin balıklarda bir şekilde avlanma yöntemiyle sofrana kadar geliyor.Bunu biliyor muydun..Bu canlıların kanunu budur,insanlar için yaratılmıştır.Evrim süreciyle alakalı bir durum yoktur ortada..Saçma sapan yorum yapmadan önce beynini kullan..

önce bilgi edinip sonra konuşmayı öğrenebilirsek iyi olur.
---- vimeo.com/... ----
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emrah871 6 yıl
playstyle
avlaya avlaya hayvan bırakmadınız ne zaman evrim sürecinizi tamamlayıpta, avlanma dürtülerinizden arınacaksınız diye sabırla beklemekteyim !

Yediğin balıklarda bir şekilde avlanma yöntemiyle sofrana kadar geliyor.Bunu biliyor muydun..Bu canlıların kanunu budur,insanlar için yaratılmıştır.Evrim süreciyle alakalı bir durum yoktur ortada..Saçma sapan yorum yapmadan önce beynini kullan..
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jovanovic 6 yıl
O zaman mevsimleri dışında üreme zamanında balıkların avlanmasına HAYIR diyoruz...
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cagataykoroglu 6 yıl
playstyle
avlaya avlaya hayvan bırakmadınız ne zaman evrim sürecinizi tamamlayıpta, avlanma dürtülerinizden arınacaksınız diye sabırla beklemekteyim !

+1000
Sana "-" verenlerin kafasının güzel olduğunu düşünüyorum.
1 Yanıt Yanıtla
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Nokia Specialist 5 yıl cagataykoroglu
cagataykoroglu
playstyle
avlaya avlaya hayvan bırakmadınız ne zaman evrim sürecinizi tamamlayıpta, avlanma dürtülerinizden arınacaksınız diye sabırla beklemekteyim !

+1000
Sana "-" verenlerin kafasının güzel olduğunu düşünüyorum.

Şimdi öyle değil. Nesli tükenmekte olan ve yumurtlayan , minik hayvanları incitmemek ve yaşam alanlarını kısıtlamamak lazım.
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SEO-Uzmanı 6 yıl
avlaya avlaya hayvan bırakmadınız
ne zaman evrim sürecinizi tamamlayıpta,
avlanma dürtülerinizden arınacaksınız diye
sabırla beklemekteyim !
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simsue2006 6 yıl
Petrol arama cihaınıda yaparlar biraz vakit lazım.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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tavernac1 6 yıl
süper birşey botla saatlerce balık aramaya son artık
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jovanovic 6 yıl
Valla çok lazımdı, ben de bunun derdine düşmüştüm, sonunda bulduk yahu oh be...
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RAN7843 6 yıl
Harika bir şey her zaman lazım olur bu özellikkk
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sticer12 6 yıl
bence kullanışlı olmuş balıkçılarda akıllı telefon dünyasına adım atacak :)
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Alcatraz79 6 yıl
Petrol arama cihaınıda yaparlar biraz vakit lazım.
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