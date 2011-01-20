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Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

GENİUS G-Shot 1500 ile Hayatın Akışını İzleyin

8 yıl
2,2b
1
Çevre Birimleri
DH Bülten
Dh Bülten
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Genius, iç ve dış mekânlarda hızlandırılmış çekimler yapmak için ideal olan ve harika bir tasarıma sahip olan doğa fotoğrafı makinesi G-Shot 1500'ü piyasaya sundu.

Doğa fotoğrafı makinesinin suya dayanıklı olması sayesinde çiçekler ve bitkilerin büyümesini kaydedebilir, böcekler, kuşlar ve hayvanların doğadaki hallerini izlemek için kullanabilir, hatta aile aktivitelerini veya bebeklerin hareketlerini kaydetmek için kullanabilirsiniz.

Fotoğraf makinesinin, bitkilerin standart ve makro yakın çekimlerini yapmak için çiftli lensi bulunuyor. 1280×1024 HD kayıt özelliği ve 8 GB'a kadar yükseltilebilen 2 GB belleği ile G-Shot 1500 fazla pil gücü gerektirmez; zaman ayarına bağlı olarak 18.000 fotoğrafa kadar kaydedebilir.

Altı önceden belirlenmiş ve bir ayarlanabilir zaman ayarı bulunan fotoğraf makinesinde en kısa zaman aralığı beş saniye, böylece hiçbir önemli anı kaçırmayacaksınız.

Fotoğraflar, kolayca görüntüleyebilmek ve AVI dosyası olarak film gibi izleyebilmek için JPEG görüntüleri olarak tek bir dosyada depolanıyor.

Doğanın hareketlerini izleyebilmek için tek yapmanız gereken ise ayarlanabilir ayaklığı ile G-Shot 1500'ü bahçenize yerleştirmek.

Son Kullanıcı Fiyatı: 265,00 TL


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