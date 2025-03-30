Magic Mouse 3 geliyor: Apple’ın yeni nesil faresinde neler değişecek?

Tam Boyutta Gör Teknoloji devi Apple’ın popüler aksesuarlarından biri olan Magic Mouse’un yeni nesli yolda. Magic Mouse 3 ile ilgili en dikkat çeken gelişmeler arasında ergonomik tasarım ve şarj portunun yeni konumu öne çıkıyor. Hem tasarım hem de teknik özellikler açısından daha işlevsel bir cihaz sunmayı amaçlayan şirket, bu model ile önceki nesillerin eksikliklerini gidermeye odaklanacak.

İşte Magic Mouse 3’te beklenen yenilikler:

Mevcut Magic Mouse, 2023'te USB-C bağlantısına geçmesine rağmen, şarj portunun alt kısımda olması sebebiyle kullanırken şarj edilemiyor. Bu durum, yıllardır kullanıcıların en çok eleştirdiği noktalardan biri olarak öne çıkıyor. Yeni raporlara göre Apple, bu sorunu çözmek için portun konumunu değiştirmeye hazırlanıyor. Böylece, kullanıcılar farelerini şarj ederken aynı anda kullanabilecek ve bu, özellikle uzun saatler çalışan profesyoneller için büyük bir kolaylık sağlayacak.

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Bunun yanı sıra, Apple'ın yıllardır aynı tasarımı kullandığı Magic Mouse’u daha ergonomik hale getirmesi bekleniyor. Mevcut model, uzun süreli kullanımda bazı kullanıcılar için el yorgunluğuna neden olabiliyor. Bu sebeple Apple’ın, fareyi yalnızca estetik açıdan değil, kullanım rahatlığı açısından da yeniden tasarlaması bekleniyor. Özellikle profesyonel kullanıcılar için daha verimli bir deneyim sunacak değişiklikler, Magic Mouse 3’ü rekabetçi bir konuma taşıyabilir.

Magic Mouse 3'ün çıkış tarihi netleşmese de en erken 2026 yılında piyasaya sürülmesi tahmin ediliyor. Apple, genellikle yeni aksesuarlarını büyük donanım güncellemeleriyle birlikte tanıttığı için Magic Mouse 3’ün de yeni bir Mac modeliyle eş zamanlı olarak duyurulması muhtemel görünüyor. Mevcut modelin ABD fiyatı 79 dolar seviyesinde bulunuyor. Ancak yeni modelde yapılacak tasarım ve donanım iyileştirmeleri nedeniyle muhtemel bir fiyat artışı gözlemlenebilir.

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