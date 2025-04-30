Dünyanın ilk dizüstüne tutturulan kablosuz faresi ile tanışın

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Dizüstü kullanıcıları için çevre birimlerini taşımak bazen rahatsızlık verebiliyor. ESR MagMouse dünyanın ilk dizüstü bilgisayarına tutturulan kablosuz fare sloganıyla tüketicilere alternatif sunmayı amaçlıyor.

ESR MagMouse nedir?

ESR MagMouse aslında standart kablosuz farelerden farklı değil. 75 gram olan fare Bluetooth 5.0 ve 2.4G adaptör bağlantı seçenekleri sunuyor. 800-4800 arası DPI değerleri olan fare 160 saatlik kullanım süresine sahip. Dahili USB Tip-C kablosu ile kolayca şarj edebiliyorsunuz.

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Farkı ise kutu içerisinden çıkan stand. 3M yapışkanlar ile dizüstünün kapağına yapıştırdığınız bu stand 600 gram taşıma kapasitesine sahip. Manyetik olarak farenizi tutarken özel kilidi ile düşmelerin de önüne geçiyor. Kitle fonlama sınırına ulaşan fare 36$ fiyat etiketi ile yaz aylarında piyasada olacak.



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Çevre Birimleri Haberleri

ESR MagMouse tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı