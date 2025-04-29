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    Xiaomi yeni USB çoklayıcısını satışa sunuyor

    Xiaomi 10-in-1 Type-C çoklayıcısı ayın başında Youpin kitle fonlama platformunda destek aramaya başlamış ve kısa sürede fonlanmıştı. Ürün şimdi piyasaya sürülüyor. 

    Xiaomi 10-in-1 Type-C özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Hayatın her alanında var olmaya gayret gösteren Xiaomi, çevre birimleri arasında en popülerlerden olan USB çoklayıcılara da el atıyor. Firmanın kitle fonlama sürecini tamamlayan çoklayıcısı satışa sunuluyor. 

    Xiaomi 10-in-1 Type-C özellikleri ve fiyatı

    Xiaomi 10-in-1 Type-C modeli bildiğimiz çoklayıcılardan farklı değil. Dayanıklı alüminyum kaplama içerisinde bağlantı kablosuz için bir de yer ayrılmış. 1 adet USB Tip-C portu, 3 adet USB Tip-A portu, bir adet HDMI portu, bir adet Gigabit Ethernet portu, bir adet 3.5mm jak ve hafıza kartı yuvası olarak toplamda 10 adet genişleme mevcut. 

    Hıza odaklanan çoklayıcıda USB portları USB 3.0 standardını benimserken PD100W hızlı şarj da sunuyor. HDMI portu 4K 60Hz desteğine sahipken Ethernet portu da 1000Mbps seviyesine kadar çıkabiliyor. Xiaomi kullanıcılara çoklayacağı cihazlarının tam fonksiyonlu Tip-C portuna sahip olup olmadığını kontrol etmelerini tavsiye ediyor. Xiaomi 10-in-1 Type-C çoklayıcısı 28$ fiyat etiketine sahip. 

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