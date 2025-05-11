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    Xiaomi'den bütçe dostu kablosuz mouse: Wireless Mouse Lite 3

    Xiaomi, uygun fiyatlı kablosuz mouse ürününü Çin'de tanıttı. Xiaomi Wireless Mouse Lite 3, ergonomik hafif tasarım, 1000 DPI sensör ve kablosuz alıcı bölmesiyle geliyor.

    ucuz kablosuz mouse Xiaomi Wireless Mouse 3 Lite Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, bütçe dostu kablosuz faresini tanıttı. Xiaomi Wireless Mouse Lite 3, uzun süreli kullanımda bilek ağrısını azaltmaya yardımcı olan pürüzsüz bir gövdeye sahip. Pil olmadan 45 gram ağırlığıyla, bu fiyat aralığındaki en hafif fareler arasında yer alıyor.

    Xiaomi Wireless Mouse Lite 3 özellikleri ile neler sunuyor?

    Xiaomi Wireless Mouse Lite 3, yerleşik düğmelere sahip. Yuvarlak, pürüzsüz gövdenin elin şekline mükemmel şekilde uyum sağlayarak uzun kullanımda bile sorunsuz bir kullanım sağladığı söyleniyor.

    Mouse, kompakt USB alıcısı aracılığıyla 2.4 GHz kablosuz bağlantıyı destekliyor. Alıcı, farenin arka kapağının altında bulunan bir bölmede saklanabiliyor. Bu alıcılar çok ufak olduğundan genelde kolayca kayboluyor; bu güzel bir detay olmuş.

    Xiaomi’nin yeni kablosuz faresi, 1000 DPI optik sensörle donatılmış. Fare, daha iyi kayma performansı için alt yüzeyde PTFE (Politetrafloroetilen) ayaklar kullanıyor. Bu kendi kendini yağlayan ayaklar yüzey sürtünmesini en aza indirerek masada veya pad üzerinde hareket sırasında daha akıcı kullanım sağlıyor. Farenin Bluetooth veya şarj edilebilir pilleri desteklemediğini belirtmek gerek; standart AA pille çalışıyor.

    Xiaomi Wireless Mouse Lite 3 fiyatı ne kadar?

    Xiaomi Wireless Mouse Lite 3, Çin’de 39 yuan (5 dolar) fiyatla satışa sunuldu. Xiaomi mouse fiyatları Türkiye Mi Store'da şu şekilde:

    • Xiaomi Wireless Mouse Lite 2: 449 TL
    • Xiaomi Wireless Mouse 3: 699 TL
    • Xiaomi Gaming Mouse Lite: 899 TL
    Kaynakça https://www.gizmochina.com/2025/05/11/xiaomi-wireless-mouse-lite-3-launch-specs-price/ https://www.mi.com/tr/search/mouse?tab=product
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    turkelvis 1 gün önce

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