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Gelecek Nesil: Bölüm 2 "Ufku Geniş Bilim Programı" video şov

7 yıl
69,2b
1
Zamazingo
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Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Gelecek Nesil'in yeni bölümüyle karşınızdayız. Bu haftadan itibaren her pazartesi ekranlarınıza gelecek olan Gelecek Nesil ile yakın gelecekte yaşam şeklimizi değiştirecek teknoloji ve buluşları değerlendirmeye devam ediyoruz.
 
Google'ın akıllı bir gözlük geliştirmesi yakın gelecekte mümkün mü? Google'ın akıllı gözlüğünü almak ister miydiniz? Oy Ver 1567 kişi oy verdi. Sonuçları Göster  

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
hasannberk 7 yıl en beğenilen
Biz burda ttnet in internetiyle boğuşuyoruz adamlar günlük 1000 terabaytlık veri depolama peşinde :D
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serenissimo 7 yıl
amerika sıktı artık ; sanki dünyanın sahibi adamlar ; ben artık amerika ismini duymaktan hoşnut olmuyorum. dünyanın baş belası ve 1 numaralı yok edicisi olmaya başladılar. kaynakları aşırı ve hesapsızca tüketiyorlar.
amerika sıktı artık ; sanki dünyanın sahibi adamlar ; ben artık amerika ismini duymaktan hoşnut olmuyorum. dünyanın baş belası ve 1 numaralı yok edicisi olmaya ...
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1 Yanıt Yanıtla +12
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Ironist 7 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla +8
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1 Avatar
MaTaDoR 7 yıl
Türkiye'de de güzel gelişmeler yaşanıyor, mesela: bilgiustam.com/...
Bu dehaları arayıp bulup, ortaya çıkarmak lazım.
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KURSAD. 7 yıl
Soluksuz dinleyip izledim , güzeldi.
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alito 7 yıl
güzel programdı teşekkürler
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mute2323 7 yıl
robotlar makinalar insanlar mutlu olamıyacak.
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DH Misafiri 7 yıl
bi türk donanım sitesinde amerikan yayılmacılığının, silah gücünün neden reklamı yapılır(videonun ilk 11dklık kısmı)???
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DH Misafiri 7 yıl
Teşekkürler
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rtsbora 7 yıl
olmaz, olamaz!

hemen bayrakları alıp taksim meydanında yürüyüşe çıkalım. ay hakkımızdır, söke söke alırız.
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coldness 7 yıl
Nedense Anketin şuanki sonucuna hiç şaşmadım. Eee nede olsa teknolojiye para harcamada üst sıralardayız :) Tüketici olduğumuz kadar eskisi gibi üretime yatkın bir millet olsaydık şimdi ABD bizden bahsedir olurdu. O günleri görürüz inşallah. :)
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Burak Zzz 7 yıl
Gelecek nesil video programını umutla sürmesini bekler,ülkemizdeki üniversite laboratuvarında geliştirilen gelecek nesil video programına yakışır gelişmeleri'de görmek dileğindeyim.
Eleştiri; Gelişimin göstergesidir.
İstanbul genelinde kalmayıp örneğin yurt genelinde'de gidip teknolojik haber yakalayıp yayınlamanızı isterim.
Bu programı yaptığınız için Çok Teşekkürler...
("Dünyadaki teknolojik gelişmeleri takip etmek için Kullandığım,Tek Adressiniz.")
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sweatcan 7 yıl
emeğinize sağlık dh ekibi çok iyi olmuş
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StormOfOcean 7 yıl
Teşekkürler bu bilgilendirici program için. Devamını sabırsızlıkla bekliyorum.
Aralarında en çok mürekkep teknolojisini beğendim. Muhteşem bir şey! :)
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