Gelecek Nesil: Bölüm 2 "Ufku Geniş Bilim Programı" video şov

Gelecek Nesil'in yeni bölümüyle karşınızdayız. Bu haftadan itibaren her pazartesi ekranlarınıza gelecek olan Gelecek Nesil ile yakın gelecekte yaşam şeklimizi değiştirecek teknoloji ve buluşları değerlendirmeye devam ediyoruz.

Google'ın akıllı bir gözlük geliştirmesi yakın gelecekte mümkün mü? Evet mümkün Değil Google'ın akıllı gözlüğünü almak ister miydiniz? Alırım Hayır Bir çıksın sonra karar veririm Oy Ver 1567 kişi oy verdi. Sonuçları Göster Google'ın akıllı bir gözlük geliştirmesi yakın gelecekte mümkün mü? Evet mümkün Değil Google'ın akıllı gözlüğünü almak ister miydiniz? Alırım Hayır Bir çıksın sonra karar veririm Anket Sonlandı 1567 kişi oy verdi. Sonuçları Göster Google'ın akıllı bir gözlük geliştirmesi yakın gelecekte mümkün mü? 81% Evet mümkün 1267 oy 20% Değil 311 oy Google'ın akıllı gözlüğünü almak ister miydiniz? 35% Alırım 547 oy 12% Hayır 191 oy 52% Bir çıksın sonra karar veririm 819 oy 1567 oya göre sonuçlar listelenmiştir. Ankete Dön