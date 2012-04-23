Gelecek Nesil: Bölüm 2 "Ufku Geniş Bilim Programı" video şov

Genel Yayın Yönetmeni
Gelecek Nesil'in yeni bölümüyle karşınızdayız. Bu haftadan itibaren her pazartesi ekranlarınıza gelecek olan Gelecek Nesil ile yakın gelecekte yaşam şeklimizi değiştirecek teknoloji ve buluşları değerlendirmeye devam ediyoruz.
Google'ın akıllı bir gözlük geliştirmesi yakın gelecekte mümkün mü? Google'ın akıllı gözlüğünü almak ister miydiniz? Oy Ver 1567 kişi oy verdi. Sonuçları Göster
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Bu dehaları arayıp bulup, ortaya çıkarmak lazım.
hemen bayrakları alıp taksim meydanında yürüyüşe çıkalım. ay hakkımızdır, söke söke alırız.
Eleştiri; Gelişimin göstergesidir.
İstanbul genelinde kalmayıp örneğin yurt genelinde'de gidip teknolojik haber yakalayıp yayınlamanızı isterim.
Bu programı yaptığınız için Çok Teşekkürler...
("Dünyadaki teknolojik gelişmeleri takip etmek için Kullandığım,Tek Adressiniz.")
Aralarında en çok mürekkep teknolojisini beğendim. Muhteşem bir şey! :)