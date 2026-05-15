    En hızlı şarj olan telefonlar belli oldu: 2 kazanan var!

    CNET, Samsung, Apple ve diğer markaların amiral gemisi modellerini şarj testine soktu. Hem kablolu hem de kablosuz en hızlı şarj olan telefonlar belli oldu. İşte güncel liste:

    en hızlı şarj olan telefonlar 2026 Tam Boyutta Gör
    CNET ekibi, geçtiğimiz yılın popüler telefonlarının hem kablolu hem de kablosuz şarj performanslarını değerlendiren bir test etti. İdeal veya yapay koşullar altında test yapmak yerine, çoğumuzun aslında içinde bulunduğu senaryoya odaklandı: şarjı neredeyse tamamen bitmiş telefon.

    Telefonların şarjı %10'a kadar düşürüldü

    Testte, her cihazın pili maksimum %10'a kadar düşürüldü, ardından 30 dakika kablolu veya kablosuz olarak şarj edildi. Nihai sıralamalar, her telefonun kablolu ve kablosuz puanlarının tek bir bileşik sonuçta ortalaması alınarak belirlendi. Kablolu ve kablosuz sonuçlar birleştirildiğinde, iPhone 17 Pro sıralamanın zirvesine yerleşti. iPhone’un donanım ve yazılım optimizasyonu sayesinde daha hızlı şarj olduğu belirtildi.

    Apple, kablosuz şarjda üstünlük sağladı

    Kablosuz şarj, testin en büyük sürprizlerinden biri oldu çünkü Apple ilk beş sıranın dördünü aldı. iPhone 17 Pro, kablosuz şarj testinde 30 dakikada %55 şarj olurken, iPhone 17 Pro Max %53, iPhone 17 %49 ve iPhone Air %47 pil seviyesine ulaştı. Samsung Galaxy S26 Ultra %39 ile beşinci sırada yer aldı.

    CNET, Apple'ın MagSafe sisteminin iPhone'lara bir avantaj sağladığına inanıyor çünkü mıknatıslar telefonu şarj bobiniyle mükemmel bir şekilde hizalayarak şarj verimliliğini ve tutarlılığını artırıyor. Testte ayrıca, bu hızlara ulaşmak için 30W veya daha yüksek güç adaptörü ve hızlı şarjı destekleyen MagSafe şarj cihazı dahil olmak üzere doğru aksesuarların kullanılması gerektiğine dikkat çekildi.

    Samsung, kablolu şarjda liderliğini korudu

    iPhone 17 Pro genel olarak kazansa da, Samsung'un Galaxy S26 Ultra'sı en hızlı kablolu şarj olan telefon oldu. Galaxy S26 Ultra, 30 dakikada %76 şarj seviyesine ulaştı. iPhone 17 Pro Max yarım saatte %69 şarj olurken, 17 Pro %74’e kadar doldu.

    Sonuçlar, daha fazla marka USB Power Delivery standartlarını ve Qi2.2 kablosuz şarjı benimsedikçe, akıllı telefon pazarında şarj hızının ne kadar geliştiğini de gösterdi.

    En hızlı şarj olan telefonlar (kablolu)

    1. Samsung Galaxy S26 Ultra: 30 dakikada - %76
    2. iPhone 17 Pro: 30 dakikada - %74
    3. Motorola Moto G Stylus: 30 dakikada - %74
    4. OnePlus 15: 30 dakikada - %72
    5. iPhone 17: 30 dakikada - %69
    6. iPhone 17 Pro Max: 30 dakikada - %69
    7. Samsung Galaxy S25 FE: 30 dakikada - %69
    8. Motorola Razr (2025): 30 dakikada - %68

    En hızlı şarj olan telefonlar (kablosuz)

    1. iPhone 17 Pro: 30 dakikada - %55
    2. iPhone 17 Pro Max: 30 dakikada - %53
    3. iPhone 17: 30 dakikada - %49
    4. iPhone Air: 30 dakikada - %47
    5. Samsung Galaxy S26 Ultra: 30 dakikada - %39
    Dünyanın ilk seri üretim insanlı mecha robotu

    Profil resmi
    M0meNtS 1 gün önce

    titanfall gerçek oluyor desenize

    Profil resmi
    Nat Alianovna 1 gün önce

    Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.

