General Mobile GM 5 Plus kutudan çıkıyor

General Mobile'ın detaylı incelemesini yaptığımız ama cihazın kutusuna sahip olmadığımız için aksesuarlarını gösteremediğimiz yeni akıllı telefonu GM 5 Plus'ın kutu açılışını gerçekleştirdik.

General Mobile GM 5 Plus'ın detaylı incelemesini geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaşmıştık. Kendi kaynaklarımızla bulduğumuz telefonun kutusu olmadığından kutu içeriğini ise malesef o videoda gösterememiştik. Bu videoda elimize ulaşan yeni test örneğini kutusundan çıkarıyor ve beraberinde gelen aksesuarlara yakından bakıyoruz. Bu önemli çünkü telefonun kutu içeriği alışılagelmişin dışında bir farka sahip.