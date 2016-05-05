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General Mobile GM 5 Plus kutudan çıkıyor

3 yıl
72,5b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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General Mobile'ın detaylı incelemesini yaptığımız ama cihazın kutusuna sahip olmadığımız için aksesuarlarını gösteremediğimiz yeni akıllı telefonu GM 5 Plus'ın kutu açılışını gerçekleştirdik.
General Mobile GM 5 Plus'ın detaylı incelemesini geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaşmıştık. Kendi kaynaklarımızla bulduğumuz telefonun kutusu olmadığından kutu içeriğini ise malesef o videoda gösterememiştik. Bu videoda elimize ulaşan yeni test örneğini kutusundan çıkarıyor ve beraberinde gelen aksesuarlara yakından bakıyoruz. Bu önemli çünkü telefonun kutu içeriği alışılagelmişin dışında bir farka sahip. 
 

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Pulstar 3 yıl en beğenilen fx57
Bahsi geçen incelemeniz inceleme değildi. Bize incelemesini yaptık demeyin.

Öyle inceleme olacaksa da olmaz olsun. Bilinmeyen hiçbir şey söylenmedi.

Şu incelemeyi eğri oturup doğru izleyin, ne demek istediğimizi anlarsınız.

Ha, benim umurumda değil. Ben zaten telefonu aldım 3 haftaya yakındır kullanıyorum.

Biraz mantık ve vicdan sahibiyseniz şu videoyu düzgün çekip alacaklara yardımcı olursunuz.
Bahsi geçen incelemeniz inceleme değildi. Bize incelemesini yaptık demeyin.Öyle inceleme olacaksa da olmaz olsun. Bilinmeyen hiçbir şey söylenmedi.
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King Stannis 3 yıl
İnceleme ve kutu açma arasındaki zaman farkının nedeni videoda açıklanıyor, izlemeden yorum yapmak gelenek heralde.


Telefon s650 işlemciyle gelmeliydi.
İnceleme ve kutu açma arasındaki zaman farkının nedeni videoda açıklanıyor, izlemeden yorum yapmak gelenek heralde.Telefon s650 işlemciy...
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fx57 3 yıl
Arkadaşlar merhaba,
Sanırım açıklama kısmında yazanları okumuyoruz :).
İncelediğimiz cihaz, kendi temin ettiğimiz kutusuz bir cihazdı. GM 5 Plus'in test için basın örnekleri bugün dağıtılmaya başlandı biz de kutu içeriğini gösterelim istedik çünkü birkaç fark söz konusu.
Teşekkürler.
Arkadaşlar merhaba,Sanırım açıklama kısmında yazanları okumuyoruz :).İncelediğimiz cihaz, kendi temin ettiğimiz kutusuz bir cihazdı. GM 5 Plus'in test i...
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2 Yanıt Yanıtla +8
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fox-03-34 3 yıl
Daha şimdiden bir sürü kronik sorunları mevcut ana konusundan bknz. Malesef discovery 1 den gaza geldim 2 adet almistim agzim yandi bu firmaya bulaşmayin bulasacaksaniz sonraki rev cihazlarini alin
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DH Misafiri 3 yıl
Işık sızması nedir arkadaş, ışık sızan yere toz da girer, nem de girer, öyle iş mi olur?
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DH Misafiri 3 yıl
benim yaptığım yorum nerene dokundu admin bozuntusu. Allah seni bildiği gibi etsin. Bu yerli düşmanlığın. Yerli ve milli olan bizler tarafından bitirilir.Sen ve senin gibilerin
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mmxcakir 3 yıl
ÇÖööÖÖPP!!!
Her yeri yalan dolan dolu GM ALMAYIN! ALDIRMAYIN! Böylece ÜZÜLMEYİN! ÜZMEYİN!
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stagemasterone 3 yıl
Bu video inceleme videosu değildir, ürün kutusunun açılmasına ilişkin hareketli görseller bütünüdür. Her zamanki gibi Donanım Haber yine bir firmanın sponsorluğunu almış ve oradan gidiyor.
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tahir40 3 yıl
Qualcomm orta seviyeyi çöp gpularla doldurdu. Bende m4 aqua var, GPU'lar aynı, telefonla 720P ekranda Fallout Shelter oynayamıyorum donuyor. Bunda da aynı aynı Adreno 405 var, 1080P ekran koymuşlar. Her sene üst seviyede yok %40 performans artıyor yok pili tasarrufu dehşet diyene kadar şu orta seviyedeki SoC'leri Adreno 405den kurtarsalar ya.
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CW_X 3 yıl
Teknoloji basını nereye gidiyor ! Kutu açma videosu inceleme videosundan daha uzun.Fıkra gibi..
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TIMERIDER 3 yıl
Bence hoş duruyor,fiyat uygun,ufak tefek sorunlar aşılırsa tam olacak.Piyasaya ne zaman çıkar acaba
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mabovski 3 yıl
tamam
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kingo_disco 3 yıl
ÇÖP! almayın aldırmayın
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silversmith 3 yıl
Telefon yekparedir (Tek parçadır. Bütündür). Lütfen telefonun kapağını (!) açmayın arkadaşlar! :)
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