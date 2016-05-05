General Mobile GM 5 Plus kutudan çıkıyor

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
General Mobile'ın detaylı incelemesini yaptığımız ama cihazın kutusuna sahip olmadığımız için aksesuarlarını gösteremediğimiz yeni akıllı telefonu GM 5 Plus'ın kutu açılışını gerçekleştirdik.
General Mobile GM 5 Plus'ın detaylı incelemesini geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaşmıştık. Kendi kaynaklarımızla bulduğumuz telefonun kutusu olmadığından kutu içeriğini ise malesef o videoda gösterememiştik. Bu videoda elimize ulaşan yeni test örneğini kutusundan çıkarıyor ve beraberinde gelen aksesuarlara yakından bakıyoruz. Bu önemli çünkü telefonun kutu içeriği alışılagelmişin dışında bir farka sahip.
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Öyle inceleme olacaksa da olmaz olsun. Bilinmeyen hiçbir şey söylenmedi.
Şu incelemeyi eğri oturup doğru izleyin, ne demek istediğimizi anlarsınız.
Ha, benim umurumda değil. Ben zaten telefonu aldım 3 haftaya yakındır kullanıyorum.
Biraz mantık ve vicdan sahibiyseniz şu videoyu düzgün çekip alacaklara yardımcı olursunuz.
Telefon s650 işlemciyle gelmeliydi.
Sanırım açıklama kısmında yazanları okumuyoruz :).
İncelediğimiz cihaz, kendi temin ettiğimiz kutusuz bir cihazdı. GM 5 Plus'in test için basın örnekleri bugün dağıtılmaya başlandı biz de kutu içeriğini gösterelim istedik çünkü birkaç fark söz konusu.
Teşekkürler.