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General Mobile röportajı: GM 9 Pro, fiyatlar ve fabrika

8 ay
37,4b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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General Mobile'ın yeni telefon lansmanında, şirketin genel müdürü olan Muzaffer Gölcü ile konuştuk. Hem GM 9 Pro ve fiyatı hem de yerli üreticilerin neden Snapdragon 845 kullanmadığı gibi konular var.
General Mobile Genel Müdürü Muzafför Gölcü ile yeni telefonları GM 9 Pro'nun lansmanında hem telefon hakkında hem de fiyatlandırması, yerli üreticilerin neden Snapdragon 845 kullanmadığı ve GM 5 Plus'ta yaşanan güncelleme sorunu gibi konuları konuştuk. 

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AqRaMa 8 ay en beğenilen
"6-7 bin TL lik telefonlarla aynı performansı verebilen bir telefon ürettik"
YUH BE
2 Yanıt Yanıtla +47
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Sérd@r 8 ay
Yaklaşık olarak 150$ gibi bir maliyete ürettikleri bir telefonu takriben 450$ gibi bir fiyata satmaya kalkıyorlar. Birde hikaye okuyorlar burada anlamıyorum bu Türk firmalarını. Kaliteymiş en uyguna en iyi kaliteymiş masalı yemez. O kadar rekabetçi ve fiyat performans olarak daha iyiler varken bu fiyatlandırma ile satması çok zor.
Yaklaşık olarak 150$ gibi bir maliyete ürettikleri bir telefonu takriben 450$ gibi bir fiyata satmaya kalkıyorlar. Birde hikaye okuyorlar burada anlamıyorum bu...
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2 Yanıt Yanıtla +35
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Great Responsibility 8 ay
Adam 3000 tl dedi gerçekten yok artık !! Allahtan korkun kuldan utanın be.. utanmıyosanız da en azından kendi halkınızı kerizleyip düdüklemeye çalışmayın bari, gidin nereye satıyosanız satın 500 dolara. Ulan Lg Türkiye garantili Lg V30 Plus yani 128gb olan üst modeli bile 3000 tl ye satılıyor şuan, sanırım iki telefon arasında ki farkları söylemeye bile gerek yok... Yada 3000 tl ye alınacak bir dünya altarnatif var bunu 4 yada 5'e katlayacak, hatta Üstüne az daha verip 3800 e Yine Tr garantili LG G7 bile alınabiliyor. Bu neyin kafası ben anlamıyorum gerçekten resmen insanların zekasıyla alay ediyorlar. Bide "7000 tl ve üzeri telefonlarla aynı özelliklerde hiç farkı yok" diyor ardından "garantisi benim alın deneyin" diyor


bunlar tabiri caizse tam köylü kurnazı.
Güzel gömdüm yanlız :) Fakat hak ediyorlar, yerli üreticiler pazardaki rakiplerinden çok daha ahlaksız olduklarından daha toprak atanı çok olur üstlerine...
Adam 3000 tl dedi gerçekten yok artık !! Allahtan korkun kuldan utanın be.. utanmıyosanız da en azından kendi halkınızı kerizleyip düdüklemeye çalışmayın bari,...
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Subat 8 ay
Kulaklık telefondan kaliteli dedi adam :) süpersin Erdi.
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DH Misafiri 8 ay
GM 8 aldım kasma ve donma yapıyor ne yapmam gerekiyor Bilgi edinmek istiyorum
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hgurbuz50 8 ay DH Misafiri
büyük güncelleme aldı.
fabrika ayarlarına çekin düzeliyor.
her android telefonun en büyük sorunu bu malesef.
büyük güncellemelerden yada birkaç güvenlik güncellemesi sonrası fabrika ayarlarına çekmek gerekiyor.
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Bloodin 8 ay
Bir daha da Erdi Özüağ'ı almazlar fabrikaya, adama soğuk terler döktürdü resmen :D
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hgurbuz50 8 ay
3000 liraya 128gb LG v30 plus var.
kafayı yemiş GM
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serty23 8 ay
Dolardaki değişim kafa bırakmadı kimsede 800 liraya gm5 plus aldık pedere 6 ay olmadı , 3000 e ne ara çıktın lg g6 kaç para abi bu telefonun ondan daha iyi olduğunu mu iddaa ediyorlar , bıraksınlar bu işleri bikaç telefondan anlamyan adam dışında kimse almaz
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nedensiz07 8 ay
Arkadaş bir ürünü de beğenin.. Adamlar öyle yada böyle elle tutulur güzel bir cihaz ortaya koymuşlar.. Lafa gelince ''neden bizim ülkemizde bişeyler yapılmıyor'' diye bağırıp duruyorsunuz iyi veya kötü birşeyler ortaya koyan oluncada yerden yere vuruyorsunuz.. Gerek futbolda gerek sanatta gerek teknolojide bizim kadar sabırsız ve aynı zamanda burnundan kıl aldırmayan bir toplum yoktur herhalde..
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AMC 8 ay nedensiz07
O fiyati etmez yerli diyorsan herkesin gelir durumu belli ulkede.
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DH Misafiri 8 ay
General Mobile bir daha kesinlikle almam.berbat bir telefon.tek iyi yönü hafızası geniş.cekmiyor.telefon açık ama ulaşılamıyor.kimseye tavsiye etmem
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Jacques Reverdi 8 ay
Orası yemekhane mi? Bulaşıkhane mi? Yoksa ameliyathane mi?
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DH Misafiri 8 ay
%70 cinden geliyor diyor orayi kesiyor neyin turk mali nu arkadas kafami yapayorsunuz 3000 bin tl o telefona vermem arkadas dandik marka
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DH Misafiri 8 ay
işçiler yemek molası verirken gidilmiş herhalde ...
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