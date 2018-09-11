General Mobile röportajı: GM 9 Pro, fiyatlar ve fabrika

General Mobile'ın yeni telefon lansmanında, şirketin genel müdürü olan Muzaffer Gölcü ile konuştuk. Hem GM 9 Pro ve fiyatı hem de yerli üreticilerin neden Snapdragon 845 kullanmadığı gibi konular var.

General Mobile Genel Müdürü Muzafför Gölcü ile yeni telefonları GM 9 Pro'nun lansmanında hem telefon hakkında hem de fiyatlandırması, yerli üreticilerin neden Snapdragon 845 kullanmadığı ve GM 5 Plus'ta yaşanan güncelleme sorunu gibi konuları konuştuk.