Genius BT-100R ile Kablosuz Müzik Özgürlüğü

Genius, yeni Bluetooth müzik alıcısı BT-100R ile müzik cihazlarınıza kablosuz taşınabilirlik rahatlığını getiriyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

yoruma kapalı

Genius BT-100R ve gelişmiş Bluetooth teknolojisi ile kablolu hoparlörü hatta kulaklığı bile kablosuz müzik cihazına dönüştürebilirsiniz.Müzik cihazlarını akıllı telefona kablosuz olarak bağlamaya yarayan BT-100R sayesinde müziği Bluetooth uyumlu akıllı telefon, tablet ya da notebooktan kontrol etmek mümkün.Yeni Bluetooth 3,0 teknolojisi ile daha az enerji harcayarak daha iyi veri transferi gerçekleştiren BT-100R, 10 metreye kadar kablosuz özgürlüğü sağlıyor.Taşınabilirlik sağlayan şarj edilebilir dâhili lityum bataryası, 10 saate kadar müzik keyfi sunuyor.USB kablosu ile şarj kolayca şarj edilebilen BT-100R, kablolarla sınırlı kalmadan müzik dinlemek isteyenler için kesinlikle en ideal çözüm.Son Kullanıcı Fiyatı:53.99TL