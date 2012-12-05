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Genius BT-100R ile Kablosuz Müzik Özgürlüğü

6 yıl
536
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Çevre Birimleri
DH Bülten
Dh Bülten
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Genius, yeni Bluetooth müzik alıcısı BT-100R ile müzik cihazlarınıza kablosuz taşınabilirlik rahatlığını getiriyor.

Genius BT-100R ve gelişmiş Bluetooth teknolojisi ile kablolu hoparlörü hatta kulaklığı bile kablosuz müzik cihazına dönüştürebilirsiniz.
Müzik cihazlarını akıllı telefona kablosuz olarak bağlamaya yarayan BT-100R sayesinde müziği Bluetooth uyumlu akıllı telefon, tablet ya da notebooktan kontrol etmek mümkün.
Yeni Bluetooth 3,0 teknolojisi ile daha az enerji harcayarak daha iyi veri transferi gerçekleştiren BT-100R, 10 metreye kadar kablosuz özgürlüğü sağlıyor.
Taşınabilirlik sağlayan şarj edilebilir dâhili lityum bataryası, 10 saate kadar müzik keyfi sunuyor.
USB kablosu ile şarj kolayca şarj edilebilen BT-100R, kablolarla sınırlı kalmadan müzik dinlemek isteyenler için kesinlikle en ideal çözüm.

Son Kullanıcı Fiyatı:53.99TL
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