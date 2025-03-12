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    HEDİYELİ VİDEO! Ucuza direksiyon seti olur mu? Rampage V900-S alınır mı?

    Bu videomuzda Rampage V900-S isimli direksiyon setini yani piyasadaki en ucuz ve alınabilecek direksiyon setlerinden birini aldık ve 'fiyatını hak ediyor mu, alınır mı?' sorularını yanıtlama çalıştık

    Özellikle ekipmanların daha da kaliteli hale gelmesiyle simülasyon oyunlarının da tadı bir başka olmaya başladı. Ancak ülkemiz adına bir sorunumuz var ekipmanlar çok pahalı. Biz de uygun yollu bir direksiyon seti aldık ve aynı eğlenceyi yaşayabilir miyiz, parasını hak ediyor mu yoksa ucuzunu alınmaz mı gibi soruların yanıtını bulmak istedik. Tercihimiz Rampage V900-S oldu. Peki bu model parasını hak ediyor mu, alınır mı? Eğer siz de uygun fiyatlı bir direksiyon seti almayı düşünüyorsanız öncesinde videomuzu izlemenizde fayda var.

    Ayrıca bu ürünü sizlerden bir kişiye hediye etmek istiyoruz. Yapmanız gereken YouTube üzerinden bu videonun altına herhangi bir yorum atmak ve kanalımız takip etmek. Sonuç 19 Mart'ta Instagram'da ve bu videonun yorumlarında açıklanacak.

    Ürünü satın almak için: https://app.hb.biz/n3tFKKFXRMnj


    *Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

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