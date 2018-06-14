Ghost of Tsushima "Oyun değil sanat eseri"

|oyun güzel bugün youtube da denk geldim ancak satışı henüz ülkemizde yok sanırım, bu çok üzücü playstation resmi sitesinde bile kesinlik yok TBC diyor.
|beni endişelendiren bir durum var. Videoyu izlerken aklıma hep şu soru takıldı durdu. Cidden bu PS4 oyunu mu yoksa PS5 için mi? çünkü grafikler inanılmaz güzel gözüküyor ve açıkdünya diyorlar. Hiçbir yerde de bu gösterilen videonun PS4 üzerinde oynandığıyla ilgili bir açıklama bulamadım ki videonun kendinde de ps4 ibaresi yok. Last of us part 2 ile ilgili böyle bir konu gündeme geldi yapımcılar hemen açıklama yaptılar bu ps4 üzerinde oynanmıştır diye. Ama bu oyunla ilgili böyle bir açıklama yok. Yani bilemiyorum bana ps4 oyunuymuş gibi gelmedi ha inşallah ps4 oyunudur. Standart ps4te oynanmıştır. Oyun benim çok ama çok hoşuma gitti lakin daha fazla detay gerekli ve aklıma takılan bu sorunun da açıklığa kavuşması gerekli. Ek olarak bu oyunun kesinlikle ama kesinlikle türkçe altyazılı olması lazım. Ve altyazı font büyüklüğünü de bi zahmet god of war daki gibi ufak yapmasınlar dürbünle okuyodum nerdeyse bi süre sonra göz yoruyo. En güzel Detroitteki gibi 3 farklı font büyüklüğünü kendimiz seçebilmemiz. Merakla takip edeceğim. Zaten Sucker Punch ın Infamous serisinin tüm oyunlarını severek oynadım kaliteli bir firma. Bakalım önümüzdeki günlerde neler söyleyecekler
|Oyun çok iyi görünüyor ama ben filminin de çıkmasını isterim açıkçası.
|Oyun benim de ilgimi çekti ançak başlık şekli clickbait tarzında olduğu için hoşuma gitmedi. E3 haberi içinde daha önce oyun oynanış video linki vardı zaten her oyun için haber ayrı ayrı yapılabilir ama daha abartısız bir başlık olsaymış daha hoş olurdu.
|Ben de beğendim ,açıkçası böyle atla vs. dolaşacak bir RPG arıyordum.
|Çok güzel, çok çok güzel