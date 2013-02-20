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HTC One (M7) Canlı Yayın Tekrarı

6 yıl
12,2b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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HTC One'ın lansmanı ardından Londra'dan yaptığımız canlı yayın ile hem lansmanı hem de HTC One'ı izleyenlerle beraber değerlendirdik.
 

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ProfXavier 6 yıl en beğenilen
Mesut bey dobra dobra konuşmuş. HTC'ye yaptığı eleştiriler ve övgülerden dolayı teşekkür ederim.
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levent_taka61 6 yıl Speed-Step
Speed-Step


HTC One'ın lansmanı ardından Londra'dan yaptığımız canlı yayın ile hem lansmanı hem de HTC One'ı izleyenlerle beraber değerlendirdik.

 

 




tdk nın bi kelime hakkındaki düşünceleri tdk yı ilgilendirir bizim lafza verdiğimiz yorum islamidir ve islam yaratmayı yoktan var etmek anlamına koyar zaten cümlenin tümlecide bunu gerektirir tdk yarın islam indinde küfre düşürücü bi kelimeyi normal bi anlamda yorumlar ise biz onudamı tdk ya göre ayarlıyacağız. haşa arkadaşlar İslami hissiyatta düşünenler var ise mizanınız (terazi) tdk değil islami olmalıdır Mesut bey bu konuda biraz cahillik etmiş... sebebi ise İslami kaynakların dışında hiç bir kaynak İslam ın yasak gördüğü bi işi meşru edemez bilgisine haiz olmadığı için. İslam hükümlerine ters olanı reddeder. ayrıca laik bi düzüne hizmet eden tdk bi kelimeyi yorumlarken İslamı baz almaz islamda küfre düşüren bi kelimeyi rahatlıkla kullanabilir biz birey olarak bu kelimeleri kullanamayız. Örn. yıllardır insanlar ben müslümanım ama şerihat çı değilim der şeriatın türkçe manası Allahü Tealanın Hükümleri demektir ben şeriatçı değilim Kahrolsun Şeriat diyenlen Kahrolsun Allahü Teala nın hükmü veya ben Allahü Tealanın hükmünü saymıyorum diyorlar ve bunu diyen mutlak kafir oluyor ama algı oluşmuş ilmi düşünceden yoksun kişiler kahrolsun Şeriat derken kendini müslümandan sayabiliyor...... sonuç şudur İtikadi meseleleri konuşurken İslamın ne düşündüğüne önem veriniz tdk nın veya başka kurumun değil Herkesin sözünden alınan vardır atılan vardır Hz. Muhammed Mustafa Müstesnadır (Sallahü Aleyi Vessellem) ....


(Emr-i Bil Maruf Neyh-i Anil Münker)
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Zogguko 6 yıl
otel odan güzelmiş :D
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DH Misafiri 6 yıl
[Kunye=]mesut abi ben iki telefon arasinda kaldim xperia z ve htc one m7 .xperia z videonuzu izledim ve orada cok isinan bir telefon deiniz herzaman ama belki ben 2 saat internette oturacagim 1 saaat oyun oynayacaim bir zarari olurmu sizce lutfen cevap verin.
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Özaltay 6 yıl
32:04 - Şakirtlere verdiğin ayar için tebrik ediyorum.
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DH Misafiri 6 yıl
mesut abi htc one x teki kilitli ekran animasyonları varmı ?
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..scream.. 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

mesut abi htc one x teki kilitli ekran animasyonları varmı ?

yok kardeşim. sense arayüzü yenilendiği için kilit ekranı da yenilendi...
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gilendi 6 yıl
bence iyi yapmamıslar ister 5 inc olsun ister 4.7 telse karsılastırmalıyız bu arda note2 ile bu katagori ayrı hayal kırıklıgı bu tel
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HAAltuntas 6 yıl
Fotoğraf karşılaştırma bölümünden sonra kapattım. Komikti gerçekten.. Mesut abiye çok teşekkürler. O şartlar altında da olsa gayet doyurucu bir tanıtım olmuş. En kısa zamanda incelemeyi bekliyoruz.
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M.C.B 6 yıl
yalnış anlamayın ama şu an kullandıgım xperia p nin taklidi gibi duruyor.hiç yabancılık çekmedim :) xperiablog.net/...
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DH Misafiri 6 yıl
Bu telefon çok tutar ama Galaxy S4 tanıtılana kadar.Çünkü piyasa çok karıştı,HTC güzel bir telefon yapmış ama bu yılın sonuna kadar dayanmaz bu telefon çünkü Snapdragon 800 ve Exynos falan varken işlemcisi güçsüz kalır eğer ekran ve kamerası da söylendiği kadar iyiyse bu telefon çok iyi bir seçim olur.Özellikle S3'den bu telefona geçmek insana mükemmel bir kalite yaşatır.Ama en azından söyleyebilirim ki Xperia Z'den iyi bir cihaz çünkü IPS ekran ve kamera çok işe yarar ayrıca Snapdragon'un yeni versiyonu çok iyi olur.Tabii ki yazılım da çok önemli özellikle yeni Blink Feed'i sevdim.
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12 Angry Men 6 yıl
nesut abi xperia z ile htx m7 aYnı sınıfta nasıl olmaz ? 0.3 '' için mi? kim ona bakar? lütfen ikisinide karşılaştırıp video koyun herkes bunu istiyor.
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