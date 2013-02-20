HTC One (M7) Canlı Yayın Tekrarı

Speed-Step HTC One'ın lansmanı ardından Londra'dan yaptığımız canlı yayın ile hem lansmanı hem de HTC One'ı izleyenlerle beraber değerlendirdik.
DH Misafiri mesut abi htc one x teki kilitli ekran animasyonları varmı ?
tdk nın bi kelime hakkındaki düşünceleri tdk yı ilgilendirir bizim lafza verdiğimiz yorum islamidir ve islam yaratmayı yoktan var etmek anlamına koyar zaten cümlenin tümlecide bunu gerektirir tdk yarın islam indinde küfre düşürücü bi kelimeyi normal bi anlamda yorumlar ise biz onudamı tdk ya göre ayarlıyacağız. haşa arkadaşlar İslami hissiyatta düşünenler var ise mizanınız (terazi) tdk değil islami olmalıdır Mesut bey bu konuda biraz cahillik etmiş... sebebi ise İslami kaynakların dışında hiç bir kaynak İslam ın yasak gördüğü bi işi meşru edemez bilgisine haiz olmadığı için. İslam hükümlerine ters olanı reddeder. ayrıca laik bi düzüne hizmet eden tdk bi kelimeyi yorumlarken İslamı baz almaz islamda küfre düşüren bi kelimeyi rahatlıkla kullanabilir biz birey olarak bu kelimeleri kullanamayız. Örn. yıllardır insanlar ben müslümanım ama şerihat çı değilim der şeriatın türkçe manası Allahü Tealanın Hükümleri demektir ben şeriatçı değilim Kahrolsun Şeriat diyenlen Kahrolsun Allahü Teala nın hükmü veya ben Allahü Tealanın hükmünü saymıyorum diyorlar ve bunu diyen mutlak kafir oluyor ama algı oluşmuş ilmi düşünceden yoksun kişiler kahrolsun Şeriat derken kendini müslümandan sayabiliyor...... sonuç şudur İtikadi meseleleri konuşurken İslamın ne düşündüğüne önem veriniz tdk nın veya başka kurumun değil Herkesin sözünden alınan vardır atılan vardır Hz. Muhammed Mustafa Müstesnadır (Sallahü Aleyi Vessellem) ....
(Emr-i Bil Maruf Neyh-i Anil Münker)
yok kardeşim. sense arayüzü yenilendiği için kilit ekranı da yenilendi...