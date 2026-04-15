Apple maliyeti üstleniyor: iPhone 18 Pro'nun beklenen fiyatı paylaşıldı

iPhone 18 Pro'nun beklenen fiyatı
Ortaya çıkan bilgilere göre Apple, iPhone 18 Pro serisinde fiyat artışına gitmemeyi planlıyor. Özellikle rakip markaların artan maliyetler nedeniyle fiyat yükselttiği bir dönemde, bu hamle Apple'a ciddi bir rekabet avantajı sağlayabilir. Buna göre iPhone 18 Pro'nun 1.049 dolardan, iPhone 18 Pro Max'in ise 1.199 dolardan satışa çıkması bekleniyor. Ancak bu stratejinin bir bedeli olacak.
iPhone 18 Pro: 1.049 dolar
iPhone 18 Pro Max: 1.199 dolar
İddialara göre şirket, maliyetleri dengelemek adına renk seçeneklerini ciddi şekilde azaltacak. iPhone 18 Pro ve Pro Max modellerinin yalnızca üç farklı renk seçeneğiyle sunulması bekleniyor. Bunların koyu gri, koyu kırmızı ve gümüş beyaz tonlarında olacağı belirtiliyor. Bu kararın arkasında ise artan bellek maliyetleri yer alıyor.
DRAM fiyatlarının yükselmesi nedeniyle Apple'ın tedarik tarafında daha agresif bir politika izlediği ve maliyetleri doğrudan kullanıcıya yansıtmak yerine ürün çeşitliliğini sınırlamayı tercih ettiği gündemde.
iPhone 18 Pro ve 18 Pro Max neler sunacak?
Daha önce ortaya çıkan bilgilerle birlikte değerlendirildiğinde iPhone 18 Pro serisi, daha küçük Dynamic Island, yeni nesil modem, geliştirilmiş kamera sistemi ve 2nm üretim sürecine sahip A20 Pro çip gibi önemli yeniliklerle gelecek. Buna rağmen fiyatın sabit tutulması, seriyi pazarda daha cazip hale getirebilir.
