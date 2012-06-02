HTC One S video inceleme

HTC'nin hem şık tasarımı hem de güçlü donanımı ile ön plana çıkan yeni nesil akıllı telefonu One S'e ait tüm detayları bu videomuzda masaya yatırdık ve derinlemesine inceledik.

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