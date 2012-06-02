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HTC One S video inceleme

6 yıl
144b
2
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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HTC'nin hem şık tasarımı hem de güçlü donanımı ile ön plana çıkan yeni nesil akıllı telefonu One S'e ait tüm detayları bu videomuzda masaya yatırdık ve derinlemesine inceledik.
 

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fx57 6 yıl en beğenilen Stanislas Xavier
Stanislas Xavier

Neden bu kadar uzatılmış anlamadım,daha önce bir çok htc incelemesinde değinilmemiş basit şeyler sanki yeni bir şeymiş gibi tanıtılmış,fazlasıyla sıkıyor inceleme,screenshot olayı zaten sanki ender bir şeymiş gibi övüle övüle bir hal olmuş,benim 250 liraya aldığı lg kp500de bile vardı bu özellik ki 3 yıl öncesinin cihazıdır,tuhaf olmuş açıkçası ileri sararak izledim...

Merhaba,

Biz incelemelerimizde, hem teknolojiyi yakinen takip edenleri hem de çok fazla ilgisi olmasa da incelemeye konuk olan ürünü bir şekilde satın almak isteyen kullanıcıların beklentilerini karşılamayı amaç ediniyoruz. Örneğin telefondaki işlemcinin mimarisinden bahsederken donanım ve teknoloji tutkunlarını, bildiğinizi söylediğiniz basit gibi görünen detayları ise telefonu görüp beğenen ancak detayları hakkında çok fazla fikri olmayanlar için anlatıyoruz. Sadece sizin beklentilerinizi karşılayacak bir video çekersek, sitemizi takip eden binlerce kişiye haksızlık etmiş oluruz.

İlginiz için teşekkürler.

İyi forumlar dilerim.
Stanislas XavierNeden bu kadar uzatılmış anlamadım,daha önce bir çok htc incelemesinde değinilmemiş basit şeyler sanki yeni bir şeymiş g...
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1 Yanıt Yanıtla +51
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Hobar 6 yıl
Ben hem boyutu ile hem 28nm işlemcisi olması(dolayısıyla pil ömrü) ile one x den daha başarılı buldum. Ayrıca ekran da amoled.
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mk2kill 6 yıl
inceleme cok guzel olmus elinize saglik. fakat ekranin pentile ozelliginden ve bunun goruntu kalitisine nasil etki ettiginden bahsetmemissiniz. ayrica @ 08:07 arac kullanirken tek elle telefon kullanmak mi???. Bu kadar trafik canavarinin oldugu bir ulkede daha dikkatli mesajlar vermeniz gerekir diye dusunuyorum.
inceleme cok guzel olmus elinize saglik. fakat ekranin pentile ozelliginden ve bunun goruntu kalitisine nasil etki ettiginden bahsetmemissiniz. ayrica @ 08:07 a...
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kartalım 6 yıl
yeni telefonlara neden artırılabilir hafıza koymazlardi
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Protechnology 6 yıl
Evet s3 işlemcili onlar
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DH Misafiri 6 yıl
telefonun kutusunda z520 yazıyorsa s4 z560 yazıyorsa s3 işlemcili oluyor. şu anda bildigim kadarıyla teknoloji magazalarında sadece s3 olan model var.
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bayramte 6 yıl
mesut bey hercekten haksılık etmış s3 kendısınınhtc modelını kullandıgından kaynaklasır size kısı ne kullanırsa bıraz onu tutmazmııı ben 2 telefonuda kendımce ınceledım 2 telefonda guzel ve hız ve perfonmans ekran kalıtesı sinyallerın cekımı kısıye ozel hıtap eden ozellıklerı her seyde forkını koyuyor s3 daha dune kadar mesut bey htc den cık cık yuksek basarısını htabetdı şimdi mullakdamı kaldı anlamadım
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Stygián 6 yıl
HTC hatalarından ders çıkararak gittikçe zaten belli bir yerde olan çıatasını yükseltiyor.Yeni jenerasyon sağlam duruyor...
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TearsForFears 6 yıl
Fiyatı ne kadar olur bilgim yok fakat 1000 TL civarı gelecek olursa alınabilecek en iyi telefon gibi gözüküyor.
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ndmrc 6 yıl

yurt dışı fiyatı 1000TL mertebesinde ve oldukça iyi satıyor. ülkemizde ise henüz satışa çıkmadı...
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mabovski 6 yıl TearsForFears
LawLess437

Fiyatı ne kadar olur bilgim yok fakat 1000 TL civarı gelecek olursa alınabilecek en iyi telefon gibi gözüküyor.



HTC One S, Türkiye'de Vodafone ile satışa sunulacak. Vodafone'dan alınabilecek One S'in en iyi ihtimalle 15 Haziran'da çıkması bekleniyor. Fakat aksilik payı olarak Haziran sonu ile 15 Haziran aralığını vermek daha doğru olacak.

Fiyat olarak 1700 lira seviyesi işaret ediliyor.

shiftdelete.net/...
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DH Misafiri 6 yıl
Türkiye'de ne zaman çıkacağı ile ilgili bir bilgi var mı?
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adject0604 6 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Beklediğim inceleme, arzuladığım telefon!
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alp0007 6 yıl
İlk defa bir HTC telefonu beğendim, yine de tasarımı biraz sıkıcı, ekranın güzelliği tasarımı kurtarıyor.
1300 tl alınabilecek fiyat.
İnceleme süper olmuş.
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TuRaN.z 6 yıl
inceleme gerçekten güzel, bu incelemeye göre ve kendi düşünceme göre, cihaz şu an için sınıfının en iyilerinden belkide en iyisi, s3 ve one x istemeyenler içinde çok iyi bir alternatif, üstelik onlardanda fazla aşağı kalır yanı olmayan hatta bazı yerlerde daha iyi olan bir cihaz gibi...
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DH Misafiri 6 yıl
Merhaba ,
Abd de yasiyorum , htc one x almaya gidecektimm , bu videoyu gordum acaba one s mi alsam diye dusunuyorum , cunku abd de one x cift cekirdekli 4 cekirdekli degiL malesef..aralarinda bi fark goremedim..kafam karisti acikcasi one x e dewam mi edeyim yoksa s yonunde karar mi degistirsem fikri olan ?
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__Nikolaus__ 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Merhaba ,
Abd de yasiyorum , htc one x almaya gidecektimm , bu videoyu gordum acaba one s mi alsam diye dusunuyorum , cunku abd de one x cift cekirdekli 4 cekirdekli degiL malesef..aralarinda bi fark goremedim..kafam karisti acikcasi one x e dewam mi edeyim yoksa s yonunde karar mi degistirsem fikri olan ?

Bende abd deyim nerden almayi planliyorsunuz , unlocked satan bi yer henuz bulamadim.

Edit: adan dh misafirmis peh :D

Sorum abd de ikamet eden herkese , amazon ve ebay haric abd de unlocked telefon satan magazalar hangileridir ? Trde ki vatan , teknosa tarzi.
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merhaba_2233 6 yıl
ozdemireren
merhaba_2233eeee nerede satılıyor bu telefon fiyatı nedir? Teknoloji marketlerinde bulamadım.
biri şu gencoya telefonu nerden alacağını söyleyebilirmi.çok istekli arkadaş.

sen neden söylemiyorsun genç!
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