HTC One S video inceleme

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
|yeni telefonlara neden artırılabilir hafıza koymazlardi
|Evet s3 işlemcili onlar
|telefonun kutusunda z520 yazıyorsa s4 z560 yazıyorsa s3 işlemcili oluyor. şu anda bildigim kadarıyla teknoloji magazalarında sadece s3 olan model var.
|mesut bey hercekten haksılık etmış s3 kendısınınhtc modelını kullandıgından kaynaklasır size kısı ne kullanırsa bıraz onu tutmazmııı ben 2 telefonuda kendımce ınceledım 2 telefonda guzel ve hız ve perfonmans ekran kalıtesı sinyallerın cekımı kısıye ozel hıtap eden ozellıklerı her seyde forkını koyuyor s3 daha dune kadar mesut bey htc den cık cık yuksek basarısını htabetdı şimdi mullakdamı kaldı anlamadım
|HTC hatalarından ders çıkararak gittikçe zaten belli bir yerde olan çıatasını yükseltiyor.Yeni jenerasyon sağlam duruyor...
|Fiyatı ne kadar olur bilgim yok fakat 1000 TL civarı gelecek olursa alınabilecek en iyi telefon gibi gözüküyor.
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yurt dışı fiyatı 1000TL mertebesinde ve oldukça iyi satıyor. ülkemizde ise henüz satışa çıkmadı...
LawLess437
HTC One S, Türkiye'de Vodafone ile satışa sunulacak. Vodafone'dan alınabilecek One S'in en iyi ihtimalle 15 Haziran'da çıkması bekleniyor. Fakat aksilik payı olarak Haziran sonu ile 15 Haziran aralığını vermek daha doğru olacak.
Fiyat olarak 1700 lira seviyesi işaret ediliyor.
shiftdelete.net/...
|Türkiye'de ne zaman çıkacağı ile ilgili bir bilgi var mı?
|İlk defa bir HTC telefonu beğendim, yine de tasarımı biraz sıkıcı, ekranın güzelliği tasarımı kurtarıyor.
1300 tl alınabilecek fiyat.
İnceleme süper olmuş.
|inceleme gerçekten güzel, bu incelemeye göre ve kendi düşünceme göre, cihaz şu an için sınıfının en iyilerinden belkide en iyisi, s3 ve one x istemeyenler içinde çok iyi bir alternatif, üstelik onlardanda fazla aşağı kalır yanı olmayan hatta bazı yerlerde daha iyi olan bir cihaz gibi...
|Merhaba ,
Abd de yasiyorum , htc one x almaya gidecektimm , bu videoyu gordum acaba one s mi alsam diye dusunuyorum , cunku abd de one x cift cekirdekli 4 cekirdekli degiL malesef..aralarinda bi fark goremedim..kafam karisti acikcasi one x e dewam mi edeyim yoksa s yonunde karar mi degistirsem fikri olan ?
DH Misafiri
Bende abd deyim nerden almayi planliyorsunuz , unlocked satan bi yer henuz bulamadim.
Edit: adan dh misafirmis peh :D
Sorum abd de ikamet eden herkese , amazon ve ebay haric abd de unlocked telefon satan magazalar hangileridir ? Trde ki vatan , teknosa tarzi.
ozdemirerenmerhaba_2233eeee nerede satılıyor bu telefon fiyatı nedir? Teknoloji marketlerinde bulamadım.biri şu gencoya telefonu nerden alacağını söyleyebilirmi.çok istekli arkadaş.
sen neden söylemiyorsun genç!
Merhaba,
Biz incelemelerimizde, hem teknolojiyi yakinen takip edenleri hem de çok fazla ilgisi olmasa da incelemeye konuk olan ürünü bir şekilde satın almak isteyen kullanıcıların beklentilerini karşılamayı amaç ediniyoruz. Örneğin telefondaki işlemcinin mimarisinden bahsederken donanım ve teknoloji tutkunlarını, bildiğinizi söylediğiniz basit gibi görünen detayları ise telefonu görüp beğenen ancak detayları hakkında çok fazla fikri olmayanlar için anlatıyoruz. Sadece sizin beklentilerinizi karşılayacak bir video çekersek, sitemizi takip eden binlerce kişiye haksızlık etmiş oluruz.
İlginiz için teşekkürler.
İyi forumlar dilerim.