HTC One kullanım kılavuzu "Özel Video"

Genel Yayın Yönetmeni
HTC One, güçlü donanımsal özellikleri bir yana sahip olduğu araç ve fonksiyonlar ile rakiplerinden ayrılan bir model. Bu videoda HTC One ile gelen özelliklerin öne çıkanlarını bir arada bulacak aynı zamanda nasıl kullanıldıkları hakkında bilgi sahibi olacaksınız.
HTC Blinkfeed, HTC Zoe, HTC Share, HTC Her Zaman Gülümse, Ardaşık Fotoğraflar, Vurgulu videolar bu kılavuzda bulacaklarınız arasında.
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Htc one x i 4 ay kullandim , bu sure zarfinda ve halen de babam s3 u kullaniyor. Bircok kez karsilastirdim.
Ben hayatimda touchwiz kadar rezalet birsey gormedim. Bak s4 alcagimi belirtiyorum burda ve aldigimda yapcagim ilk sey apex yada baska bir launcher yuklemek olcak. Sense in yaninda touchwiz e iyi diyen sadece seni gordum bu forumda.
Pil konusunda haklisin s3 cok daha iyi.
One x in kamerasi asla vasat olmadi , her sekilde galaxys3 den daha iyi resimler cekti birebir denedim kac defa.( on kamerada s3 daha iyiydi )
Guncelleme konusunda tamamen haklisin
superamoledde film izlemek oyun oynamak cok farkli. Superlcd net bir ekran fakat kontrast cok zayif amolede gore : Bu yorumuna cevap vermeyi dahi dusunmuyorum.
One x malzeme kaliteside her sekilde s3 ve bircok cihazdan cok daha iyiydi.
Ozetle one x , htc nin pazarlama kabiliyetsizligi ve guncellemede ki tutumu sebebiyle yalan oldu.
Ayni cihazi samsung yapsaydi 60 milyon satardi.
Grafik işlemcisi Full HD desteklemiyor, oyunlarda kasma çok.
HTC'nin yazılım anlamında güvensizliği
2 butonlu tasarım
Güç butonunun yeri.