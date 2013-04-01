HTC One kullanım kılavuzu "Özel Video"

HTC One, güçlü donanımsal özellikleri bir yana sahip olduğu araç ve fonksiyonlar ile rakiplerinden ayrılan bir model. Bu videoda HTC One ile gelen özelliklerin öne çıkanlarını bir arada bulacak aynı zamanda nasıl kullanıldıkları hakkında bilgi sahibi olacaksınız.

HTC Blinkfeed, HTC Zoe, HTC Share, HTC Her Zaman Gülümse, Ardaşık Fotoğraflar, Vurgulu videolar bu kılavuzda bulacaklarınız arasında.