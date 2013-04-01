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HTC One kullanım kılavuzu "Özel Video"

6 yıl
33,3b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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HTC One, güçlü donanımsal özellikleri bir yana sahip olduğu araç ve fonksiyonlar ile rakiplerinden ayrılan bir model. Bu videoda HTC One ile gelen özelliklerin öne çıkanlarını bir arada bulacak aynı zamanda nasıl kullanıldıkları hakkında bilgi sahibi olacaksınız.
HTC Blinkfeed, HTC Zoe, HTC Share, HTC Her Zaman Gülümse, Ardaşık Fotoğraflar, Vurgulu videolar bu kılavuzda bulacaklarınız arasında. 
 

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mert1907 6 yıl en beğenilen
Resimlerdeki nesne silici ve slow motion video kaydetme gerçekten harika özellikler. Kamera ve akıllı telefonu iyi harmanlamışlar. S4'ün işi bence bu sefer gerçekten zor. One'ı gördükten sonra S3 felan hikayeymiş kamera konusunda. Abartmak istemiyorum ama HTC bu telefonu stratejik bir pazarlama ve güncelleme desteği ile desteklerse, S4'ü yalan eder.
Resimlerdeki nesne silici ve slow motion video kaydetme gerçekten harika özellikler. Kamera ve akıllı telefonu iyi harmanlamışlar. S4'ün işi bence bu sefer ger...
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2 Yanıt Yanıtla +51
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__Nikolaus__ 6 yıl
@cestvrai

Htc one x i 4 ay kullandim , bu sure zarfinda ve halen de babam s3 u kullaniyor. Bircok kez karsilastirdim.


Ben hayatimda touchwiz kadar rezalet birsey gormedim. Bak s4 alcagimi belirtiyorum burda ve aldigimda yapcagim ilk sey apex yada baska bir launcher yuklemek olcak. Sense in yaninda touchwiz e iyi diyen sadece seni gordum bu forumda.

Pil konusunda haklisin s3 cok daha iyi.

One x in kamerasi asla vasat olmadi , her sekilde galaxys3 den daha iyi resimler cekti birebir denedim kac defa.( on kamerada s3 daha iyiydi )

Guncelleme konusunda tamamen haklisin

superamoledde film izlemek oyun oynamak cok farkli. Superlcd net bir ekran fakat kontrast cok zayif amolede gore : Bu yorumuna cevap vermeyi dahi dusunmuyorum.

One x malzeme kaliteside her sekilde s3 ve bircok cihazdan cok daha iyiydi.

Ozetle one x , htc nin pazarlama kabiliyetsizligi ve guncellemede ki tutumu sebebiyle yalan oldu.

Ayni cihazi samsung yapsaydi 60 milyon satardi.

@cestvraiHtc one x i 4 ay kullandim , bu sure zarfinda ve halen de babam s3 u kullaniyor. Bircok kez karsilastirdim.Ben hayatimda ...
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VoLVoXxX99 6 yıl
Eksileri:
Grafik işlemcisi Full HD desteklemiyor, oyunlarda kasma çok.
HTC'nin yazılım anlamında güvensizliği
2 butonlu tasarım
Güç butonunun yeri.
Eksileri:Grafik işlemcisi Full HD desteklemiyor, oyunlarda kasma çok.HTC'nin yazılım anlamında güvensizliği2 butonlu tasarımGüç butonunun yeri....
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3 Yanıt Yanıtla +21
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1 Avatar
DH Misafiri 3 yıl
Toplu mesaj nasıl atılıyor bu telefonda
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DH Misafiri 4 yıl
yurtdışından aldığım htc m8 e türkçe menü nasıl yükleyebilirim yardımcı olursanız sevinirim teşekkür ederim
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|Murat| 4 yıl
Süper olmuş elinize sağlık.
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AhMeTsT 4 yıl
Oyunları Çok Kasıyorr Amk
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sanalpazar13 5 yıl
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DH Misafiri 5 yıl
goko953
Eksileri:Grafik işlemcisi Full HD desteklemiyor, oyunlarda kasma çok.HTCnin yazılım anlamında güvensizliği2 butonlu tasarımGüç butonunun yeri.

lütfen bilinçsiz yorumlar yazmayın! HAngi oyun olduğunu açıklar mısın? Full hd desteği lafın zaten gerçeği yansıtmamakla, s600 320 grafik krait zaten desteklemekte sen neyin kafasındasın bilmiyorum ama tasarım hakkında kullanıcı düşüncesi ona yorum yapamam
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.:asci:. 6 yıl
abartmıyorum böyle görsellik ve kullanışlılığı hiç bir telefonda görmedim bu sefer tebrikler htc
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DH Misafiri 6 yıl
Amoled konusuna girmeyin bence 441ppi + Full hd amoled aşırı parlak ve renkli oluyor bunu kabul edin bir kere amoled gerçekten diğer ekranlara göre çok daha renkli.
Güncelleme konusunda şu anda ne olur bilmem ama htc alan kuzenim sırf bu yüzden bıraktı bu telefonu ha bide sense arayüzü yüzünden sense arayüzüne lafım yok ben sevmiyorum o göreceli bir kavram ona karışmıyorum ama güncelleme konusunda gerçkten çok kötü durumda inşallah düzeltir diyorum kuzenim hala 2.3.6 dan gidiyor sıkıldı oda tabi :).
Gpu işi benide sıktı doğrusu Htc Sony XZ S4 bunların gpu su şuanın en iyisi olsada yeni gpular yolda birde full hd var tabi şimdilik full hd sınırda kaldırsa bile 1 1.5 sene sonra oyunlarda 20 15 fps kadar düşüş yaşanır gibime geliyor ki htc de bile frame düşmesi yaşanıyor bu beni üzdü gerçekten bu konuda s4 daha şanslı power vr sgx kullandığı için o hd oyunlara daha elverişli en azından s6 çıkana kadar full hd oyun oynatır gibime geliyor tabi htc de oynatır fakat frame düşmesini saymassak. Ben note serisini kullanan biri olarak note ve note 2 yi kullandım note 1 ve note 2 elimde var şu ana kadar kastıklarını hiç görmedim nova3 real racing 3 modern combat gibi oyunlarda kasmadı hiç frame düşmeside yaşamadım note da bir kere yaşadım oda arkada 3 program aktifdi sonra kapatınca düzeldi.Ben note serisinde bir sıkıntı yaşamadım note 3 almayı düşünüyorum.
Pil konusunda eskiden htc gerçekten çok çok kötüydü sonra düzeltti.Sony pil konusunda nasıl bilemiyorum sony çok kullanma fırsatım olmadı.Samsung pil konusunda htc den biraz daha önde çok büyük dert edilmemeli bence.
Dıştan görünüşede birşey diyemem ama dayanıklılık konusunda kesinlikle htc ye güvenmiyorum heleki htc one düşme testini gördükten sonra alüminyum iyi gözüküyor ama düşünce içeri batması gerçkten kötü kılıf kullanmak çözüm olabilir ama htc one gibi telefona kılıf takmakta biraz ne bileyim güzel olmaz açıkçası zaten tasarımı güzel üstüne kılıf iyi olmaz gibime geliyor.
Kamera konusunda s4 htc one sony xz karşılaştırırsak sony gerçekten geride kaldı şaşırdım doğrusu ama yapacak birşey yok s4 le htc karşılaştırırsak s4 daha net daha renkli fotoğraf çekiyor 13mp 4 mp (up) karşılaştırıyoruz açıkçası ben htcdden neden 4mp seçtiğini anlamadım tamam ultrapiksel teknolojisi iyi hoşta 4mp olduğunu değiştirmiyor aralarında aman aman bir fark yok ama s4 biraz daha iyi buda çok sıkıntı edilmemeli.
Ses konusuna girmiyorum :)
Benchmark testlerinden de bahsetmek istiyorum ya arkadaşlar sayısal değerlerin kafanızda soru işareti oluşturmasına izin vermeyin benchmark testlerinin %90 reklam olduğunu bilin artık mesela ip4s le s3 karşılaştıralım s3 büyük ekran ip4s çok küçük kalıyor sizce hangisinde daha iyi oynanır hem s3 le yanyana koyduğunuzda denedim biliyorum s3 o kadar renkliki en basitinden subwayde o kadar canlı parlak ki renkler ip4s gözünüze bile ilişmiyor yani bu da demek olmuyorki ip4s yada ip5 kötü telefon.
Gerçekten çok uzun oldu biliyorum çokça eksi alıcam yada belki okumadan eksi atanlar bile olacak ama önemli değil.
Son bir söz bırakın şu markaları ana baba malı gibi savunmayı hangisi işinize geliyosa onu alın burda htc iyi apple iyi samsung iyi yok o değil sony iyi demekle birşey kazanmıyorsunuz yani hepsinin üstün yanı var .
Okuyanlara okumayanlara hatta eksi verenlere dahi teşekkür ediyorum. Saygılar.
Yusuf Z.İ. ...
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ouantum 6 yıl
htc ye sempatim var ama galiba geleceğin telefonu sony olacak.
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erhankocabas1 6 yıl
Mükemmel bir telefon olmuş. Gözü kapalı alınır yıllarca kullanılır. Çıksın hemen alacağım. Olumsuz yorum yapan damacana severler gitsin damacana alsın :)
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erhanacars 6 yıl
abi htc nin çıkardığı hiç bir modele (htc one x + da dahil) hiç ısınamamıştım ve hoşuma gitmemişti...gerek şarz gerekse diğer yönlerden hep bir şeyler eksik oluyordu...
taki bu telefona kadar...bu tel. gerçekten şu ana kadarki en iyi htc ..ve gerek tasarımı(bu yönden bence en iyisi) ile gerek kamerası ses görüntü vs vs ...gerçekten müthiş özellikleri varmış..alınabilecek bir telefon..
keşke kamerasıda 4 ultra pixel felan değilde 13 mp olsaymış..bu kamerada süper ama en azından psikolojik olarak diğer rakiplerine göre daha iyi ve rekabetçi hissettirirdi :))
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