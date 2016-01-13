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Huawei Nexus 6P mercek altında: "Saf Android ve güçlü donanım"

3 yıl
60,7b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nexus 6P hem donanımı hem de tasarım ve yazılımıyla son derece iddialı bir telefon. Hatta kimilerine göre geçen yılın en iyi Android telefonu ? Peki ama Nexus 6P ne kadar iddialı, her şey videomuzda.
Google'ın en yeni ve en güçlü Android telefonu olan Nexus 6P'yi kullandık ve enine boyuna değerlendirdik. Üretimi Huawei tarafından gerçekleştirilen yeni telefon farklı tasarımı, güçlü donanımı ve iddialı yazılım optimizasyonu ile neler vaad ediyor ? Hepsi ve daha fazlası videomuzda, iyi seyirler.
 

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Rezn0v.dll 3 yıl en beğenilen
Video neden 1 dakika 11 saniye görünüyor. Tüm oynatma seçeneklerini denedim. Şu server isini bi oturtamadınız. Her video izlemeden önce bi hata alıyorum illaki
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DH Misafiri 3 yıl
Nexus one dan beri başka telefon kullanmıyorum. Ve türkiyeye gelmemesi üzücü son gelen nexus 5 kulanıyorum hala bunu mesela türktelekom kampanyalarının içerisine eklese hemen alırım Nexus 4 ümü çocuğuma nexus 5 imi eşime bunuda bana düşünüyordum )
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assasin34 3 yıl
kardeşim ne saçma insanlarsınız.insanlar faydalansın diye cihazlar ilgili link koyuyoruz kaldırıyosunuz.korkmayın bu kadar ya.başkalarına da fırsat tanıyın.rabbena hep bana yapmayın.
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Qonrul 3 yıl
kamera kısmı hoş durmuyor ama özellikleri iyi
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senersongur 3 yıl
Cihaz güzel de fiyatı çok uçuk. 899TL ancak eder normalde.
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skywalker06 3 yıl
Moto G'de saf android kullanıyordum performans ve pil konusunda çok stabildi hatta nexus 6 tanıtıldığında gelse almayı bile düşünüyordum gelmedi umarım Türkiye'de saf androidli telefonlar artar yeni nexuslar gelir
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teknokaptan 3 yıl
amerikadan gonderim yapiyorum bu tur cihazlari isteyenler bana ulasssin
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DH Misafiri 3 yıl
Bu ekran boyutunda galaxy note 5 rakipsiz ve note 6 çıkana dek en iyisi note 5 bu kadar net
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DH Misafiri 3 yıl
bence şimdi çıkan amiral gemilerinin hepsi güzel asıl sorun bence android güncellemelerinin geç gelmesi 2500 tl veriyorsun güncelleme gelmiyor sıkıntı burada. googlenin acil bu konuya çözüm bulup apple gibi güncelleme vermesi lazım yoksa geleceği sıkıntıya girecek. sırf bu sebepten iphone alan binlerce insan var. şimdi bazı arkadaşlar saf androidde kasma yok diyecek (nexus 4 Kullandım) ama saf androidli bir cihazı sokaktaki vatandaşa zor satarsın düşünün note 5 almışsın ekranda aynı anda iki iş yapamıyorsun ne anladık bunun gibi bir sürü örnek verilebilir saf android biraz teknoljiden anlayan arkadaşlar için daha uygun pazarlama olarak sıkıntı yaşatır. biliyorum yazılım güncelleme işi firmalara ait benim dediğim google bu işi firmalardan alsın veya 3 aylık periyotlarla güncelleme vermeyi zorunlu tutsun. ne bileyim işte bir çare bulsun güncelleme sıkıntı androidde. diğer bir sıkıntı, şu androidin şu ram olayını çözmesi lazım ha şimdi diyorlar ki linux tabanlı işletim sistemi boş ram den hoşlanmaz diyorlar. tamam belki haklılar ama yine de galaxy s6'da bakıyorsun hiç bir program açık değilken ramin yüzde 70'ini yiyor bu konuda çok ama çok can sıkıcı. diğer firmalar da pek farklı değil (sony ve HTC hariç ama bu ikiside çok sade arayüze sahip) bu iki temel sorun çözülsün ios zor duruma düşer...
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ylmzsngl 3 yıl
Ürünlere ilk ulaşan duyarlılıkta olduğunuz için ve aydınlatıcı video incelemeleriniz teşekkürler.
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tarlabasi 3 yıl
Hangi mantıkla Türkiye'ye getirmezler aklım almıyor.Aynısı LG'de yapıyor.
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