Huawei Nexus 6P mercek altında: "Saf Android ve güçlü donanım"

Nexus 6P hem donanımı hem de tasarım ve yazılımıyla son derece iddialı bir telefon. Hatta kimilerine göre geçen yılın en iyi Android telefonu ? Peki ama Nexus 6P ne kadar iddialı, her şey videomuzda.

Google'ın en yeni ve en güçlü Android telefonu olan Nexus 6P'yi kullandık ve enine boyuna değerlendirdik. Üretimi Huawei tarafından gerçekleştirilen yeni telefon farklı tasarımı, güçlü donanımı ve iddialı yazılım optimizasyonu ile neler vaad ediyor ? Hepsi ve daha fazlası videomuzda, iyi seyirler.