iPhone 18 Pro yeni renkleriyle ilk kez görüntülendi

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Yeni paylaşılan iPhone 18 Pro dummy görselleri, Apple'ın bir sonraki premium iPhone'u için yeni renk yelpazesi hazırladığına dair önceki söylentileri destekliyor. Son görseller, Kozmik Turuncu rengin iPhone 17 Pro Max’e özel kalacağını, yerini Dark Cherry (Koyu Kiraz) rengine bırakacağını gösteriyor.

Lansman rengi Dark Cherry, Siyah renk geri dönüyor

Tam Boyutta Gör Sonny Dickson, kısa süre önce iPhone 18 maket modelleri olduğu söylenen görselleri paylaştı. Sızıntıyı yapan kişi bunları sadece iPhone 18 modelleri olarak adlandırsa da, büyük kamera platformu ve üçlü kamera kurulumu, bu prototiplerin iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max olabileceğini gösteriyor.

iPhone 18 Pro modelleri dört renkte satışa sunulacak gibi görünüyor. Siyah, Gümüş, Koyu Kiraz ve Açık Mavi, iPhone 18 Pro ve 18 Pro Max renk seçenekleri arasında olacak.

Dört seçenek arasında, Koyu Kiraz en dikkat çekici ekleme olarak öne çıkıyor. Apple, yeni Pro modelini önceki nesilden ayırt etmeye yardımcı olması açısından genelde en az bir benzersiz renk sunuyor. Bu yıl Dark Cherry, lansman rengi olacak gibi.

Yeni fotoğraflar, Açık Mavi rengin, daha önceki raporların belirttiğinden biraz daha koyu bir tona sahip olabileceğini de gösteriyor. Önceki sızıntılar yalnızca kamera bileşenlerine dayanıyordu, tüm cihaza değil; bu nedenle en son dummy modeller, tasarımın nasıl olacağına ilişkin daha iyi fikir veriyor.

iPhone 18 Pro ve 18 Pro Max'in katlanabilir iPhone Ultra ile birlikte Eylül ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor. iPhone 18 Pro’lar %25-35 daha küçük Dynamic Island, yeni değişken diyaframlı ana kamera, 2nm A20 Pro çip ve yeni Siri ile birlikte yapay zeka geliştirmelerine odaklanan iOS 27 ile geliyor.

iPhone 18 Pro Max yeni renkleriyle ilk kez görüntülendi

