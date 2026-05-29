iPhone 18 Pro yeni renkleriyle ilk kez görüntülendi

Lansman rengi Dark Cherry, Siyah renk geri dönüyor
iPhone 18 Pro modelleri dört renkte satışa sunulacak gibi görünüyor. Siyah, Gümüş, Koyu Kiraz ve Açık Mavi, iPhone 18 Pro ve 18 Pro Max renk seçenekleri arasında olacak.
Dört seçenek arasında, Koyu Kiraz en dikkat çekici ekleme olarak öne çıkıyor. Apple, yeni Pro modelini önceki nesilden ayırt etmeye yardımcı olması açısından genelde en az bir benzersiz renk sunuyor. Bu yıl Dark Cherry, lansman rengi olacak gibi.
Yeni fotoğraflar, Açık Mavi rengin, daha önceki raporların belirttiğinden biraz daha koyu bir tona sahip olabileceğini de gösteriyor. Önceki sızıntılar yalnızca kamera bileşenlerine dayanıyordu, tüm cihaza değil; bu nedenle en son dummy modeller, tasarımın nasıl olacağına ilişkin daha iyi fikir veriyor.
iPhone 18 Pro ve 18 Pro Max'in katlanabilir iPhone Ultra ile birlikte Eylül ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor. iPhone 18 Pro'lar %25-35 daha küçük Dynamic Island, yeni değişken diyaframlı ana kamera, 2nm A20 Pro çip ve yeni Siri ile birlikte yapay zeka geliştirmelerine odaklanan iOS 27 ile geliyor.
