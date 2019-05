Jabra’dan Eller-Serbest İletişim İçin Yenilikçi Bluetooth Ürünler

Jabra’nın dünya çapında büyük beğeni kazanan Bluetooth kulaklığı STONE’un yeni versiyonu Jabra STONE2, Jabra FREEWAY araç kiti ve VoIP ile uyumlu cihazlar

Mobile World Congress’te geniş yankı buldu.

Yenilikçi eller-serbest çözümler alanında dünya lideri Jabra, Mobile World Congress 2011’de yeni Bluetooth ürün yelpazesini tanıttı. Şirketin yenilikçi tasarım ve gelişmiş özellikleri ile dikkat çeken yeni nesil Bluetooth kulaklığı Jabra STONE2, araç kiti pazarında devrim yaratan yeni Jabra FREEWAY ve eller-serbest VoIP iletişim için özel olarak geliştirilmiş yeni tak-çalıştır ürün portföyü ilk olarak Mobile World Congress 2011’de kullanıcıların beğenisine sunuldu.

Birçok güçlü özelliği benzersiz tasarımla bir araya getiren Jabra STONE2, Bluetooth kulaklıklara tamamiyle yeni bir kullanılabilirlik seviyesi getiriyor. Daha önce büyük başarı elde eden Jabra STONE’un devrimci tasarımına sahip olan Jabra STONE2, eller-serbest iletişim için yepyeni bir ses konsepti sunuyor. Kulaklığın akıllı ses sistemi kullanıcılara kimin aradığını söylüyor, sesli olarak “yanıtla” diyerek aramayı karşılama, “reddet” diyerek de aramayı geri çevirme olanağı tanıyor. Ses Rehberi (Voice Guidance) kurulumu kolaylaştırıyor ve kulaklığın pil durumu da görülebiliyor. Konfor açısından test edilmiş dört adet kulak jeli, kullanıcılara gün boyu rahat kullanım olanağı sunuyor. Kablosuz taşınabilir şarj ünitesi sayesinde kullanıcılar ihtiyaç duydukları her yerde kulaklığı şarj edebiliyorlar.

Jabra FREEWAY, araç kiti pazarında bir sektör ilki olarak dikkat çekiyor. Ses kalitesini en üst düzeye taşımak için cihazın Virtual Surround Sound teknolojisine sahip tam üç adet hoparlörü bulunuyor. Çift mikrofon sistemi, konuşmaları çok daha net kılmak için arka fon gürültüsünü azaltıyor. Ses kontrol özelliği de yolda tam konsantrasyon için aramaları kolayca yanıtlama ya da reddetme olanağı tanıyor. Jabra FREEWAY, aracın kapısı açıldığında ya da kapandığında araç kitini otomatik olarak açan ya da kapatan dahili hareket sensörü ile de kullanımı kolaylaştırıyor. Avrupa, Orta Doğu ve Afrika ve Asya Pasifik Bölgeleri’nde duyurulan Jabra FREEWAY, ABD’de 2011’in 2. çeyreğinde pazara sunulacak.

Mobile World Congress’te Jabra’nın VoIP için geliştirilmiş yeni kulaklıkları da sergilendi. Jabra EXTREME – FOR PC ailesine mobil aramalar ve dizüstü bilgisayar, mobil cihazlar, tabletler ve bilgisayarlardan VoIP aramalar için iki yeni tak-çalıştır cihaz katıldı. Jabra EASYGO – FOR PC, kesintisiz internet ve cep telefonu aramaları için bilgisayara otomatik olarak bağlanan önceden eşleştirilmiş USB adaptör kullanıyor. Kablolu Jabra CHILL – FOR PC kulaklık da, mobil ve VoIP aramalar için yüksek kaliteli mikrofonu, hareket halindeyken müziği kontrol edebilme özelliği ile müzikseverler için ideal bir cihaz olarak dikkat çekiyor.

