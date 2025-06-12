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    Google, ana sayfada yapay zeka modunu test ediyor

    Google, yapay zekayı günlük internet kullanımına entegre etme çabasında önemli bir adım olarak görünen yeni yapay zeka modu butonunu doğrudan ana arama sayfasında test etmeye başladı.

    google web ana sayfa arama çubuğu yapay zeka modu Tam Boyutta Gör
    Google, doğrudan arama çubuğuna yerleştirdiği yapay zeka modunu mobilden sonra masaüstüne getirmeyi planlıyor. Yapay zekaya erişimi kolaylaştıran kısayol, Search Labs programı aracılığıyla masaüstünde bazı kullanıcılar için aktif.

    Google arama çubuğuna "AI Mode" düğmesi geliyor

    Google web arama çubuğunda, artık mikrofon ve Google Lens simgelerinin yanında yapay zeka modu düğmesi çıkacak. AI Mode düğmesi, parıltılı büyüteç simgesini taşıyor ve tıklandığında kullanıcıları google.com/aimode sayfasına yönlendiriyor. Bu sayfa, arama geçmişini görüntülemek ve kullanıcıların yapay zeka destekli yanıtları keşfetmesini sağlamak için bir yan panel içeriyor.

    Google, ana sayfada yapay zeka modunu henüz tüm kullanıcılara açmadı. Search Labs’i seçen bazı kullanıcılar dışında Android'de Google uygulamasını beta sürümde kullananlar arama araç takımında AI modu gördüklerini söylüyor.

    Yapay zeka özetleri sitelerin trafiğini düşürdü!

    Google'ın aramada yapay zekayı kullanması yayıncılar arasında alarma neden oldu. The Wall Street Journal'ın yakın tarihli bir raporu, kullanıcıların bağlantılara tıklamasına gerek kalmadan doğrudan yanıtlar almasını sağlayan Google'ın yapay zeka özetlerinin, özellikle haber, sağlık, seyahat ve ürün inceleme sitelerinin trafiğini etkilediğini ortaya koydu.

    Yapay zeka şirketleriyle anlaşmalar yapılıyor

    Ancak Google yapay zeka özetlerinin aramada daha fazla etkileşime yol açtığını söylüyor. Bu etkileşim yayıncılara fayda sağlamıyor gibi görünüyor. Yayın hayatını sürdürebilmek için yapay zeka şirketleriyle lisans anlaşmaları yapan isimler var. Örneğin; The New York Times yakın zamanda Amazon ile bir anlaşma imzaladı. The Atlantic ve birkaç isim OpenAI ile ortaklık kurdu. AI girişimi Perplexity, içerikleri chatbot yanıtlarında göründüğünde reklam gelirini yayıncılarla paylaştığı yeni bir model deniyor.

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    DemirAylak 22 dakika önce

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