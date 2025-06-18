Savaşta yeni cephe: İran, İsrail’in siber saldırılarına karşı interneti kapatıyor

İran, küresel internetten kopuyor
Ancak uygulamaların siviller üzerindeki etkisi şimdiden hissediliyor. Ülkedeki kullanıcılar, harita servisleri, mesajlaşma uygulamaları ve genel internet bağlantısına erişimde büyük sıkıntılar yaşadıklarını bildiriyor. Cloudflare, salı günü itibarıyla İran’daki iki büyük mobil operatörün neredeyse tamamen devre dışı kaldığını duyurdu. Ayrıca VPN hizmetlerine erişimin de giderek zorlaştığı belirtildi.
İran hükümeti ayrıca vatandaşlardan WhatsApp uygulamasını silmelerini istedi. Yetkililer, herhangi bir kanıt sunmadan uygulamanın İsrail tarafından casusluk amacıyla kullanıldığını öne sürdü. Meta ise bu iddiaları Associated Press aracılığıyla kesin bir dille reddetti. Popüler bir diğer uygulama olan Telegram'ın da erişime kapatıldığı ifade ediliyor.
Siber saldırılar artıyor
Öte yandan İsrail tarafı da dijital cephede zor günler yaşıyor. Siber güvenlik firması Radware, 12 Haziran’dan bu yana İsrail’e yönelik siber saldırılarda %700’lük bir artış yaşandığını belirtti. Uzmanlar, çatışmanın daha da derinleşmesi durumunda ABD şirketlerinin de dolaylı zarar görebileceği ve İranlı hacker’ların ABD altyapısını hedef alabileceği konusunda uyarıyor.Kaynakça https://www.theverge.com/politics/688875/iran-cutting-off-internet-israel-war https://www.jpost.com/business-and-innovation/tech-and-start-ups/article-857790 https://apnews.com/article/iran-whatsapp-meta-israel-d9e6fe43280123c9963802e6f10ac8d1 Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: