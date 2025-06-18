Savaşta yeni cephe: İran, İsrail’in siber saldırılarına karşı interneti kapatıyor

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Tam Boyutta Gör İran, İsrail’le arasında tırmanan gerilim ve artan siber saldırılar gerekçesiyle ülke genelinde internet hızını düşürdü, bazı servisleri engelledi ve salı gecesi itibarıyla küresel internet bağlantısını tamamen kesmeyi planlıyor. Hükümet sözcüsü Fateme Mohajerani, katıldığı televizyon yayınında, hızın azaltılmasının “geçici, hedefli ve kontrollü” bir önlem olduğunu ve siber saldırılara karşı koymayı amaçladığını söyledi.

İran, küresel internetten kopuyor

Ancak uygulamaların siviller üzerindeki etkisi şimdiden hissediliyor. Ülkedeki kullanıcılar, harita servisleri, mesajlaşma uygulamaları ve genel internet bağlantısına erişimde büyük sıkıntılar yaşadıklarını bildiriyor. Cloudflare, salı günü itibarıyla İran’daki iki büyük mobil operatörün neredeyse tamamen devre dışı kaldığını duyurdu. Ayrıca VPN hizmetlerine erişimin de giderek zorlaştığı belirtildi.

İran hükümeti ayrıca vatandaşlardan WhatsApp uygulamasını silmelerini istedi. Yetkililer, herhangi bir kanıt sunmadan uygulamanın İsrail tarafından casusluk amacıyla kullanıldığını öne sürdü. Meta ise bu iddiaları Associated Press aracılığıyla kesin bir dille reddetti. Popüler bir diğer uygulama olan Telegram'ın da erişime kapatıldığı ifade ediliyor.

Siber saldırılar artıyor

Tam Boyutta Gör İsrail'in doğrudan rolü henüz doğrulanmadı ancak internet kesintilerini izleyen bağımsız kuruluş NetBlocks, salı günü yerel saatle 17:30 itibarıyla İran kaynaklı internet trafiğinde keskin bir düşüş kaydetti. İran Devrim Muhafızları’na yakınlığıyla bilinen Tasnim haber ajansı, vatandaşların ülke içi hizmetler sunan ulusal internet ağına erişiminin devam edeceğini bildirirken, bazı yetkililer bu altyapının da %80 oranında yavaşlatılabileceğini öne sürüyor.

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Öte yandan İsrail tarafı da dijital cephede zor günler yaşıyor. Siber güvenlik firması Radware, 12 Haziran’dan bu yana İsrail’e yönelik siber saldırılarda %700’lük bir artış yaşandığını belirtti. Uzmanlar, çatışmanın daha da derinleşmesi durumunda ABD şirketlerinin de dolaylı zarar görebileceği ve İranlı hacker’ların ABD altyapısını hedef alabileceği konusunda uyarıyor.

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