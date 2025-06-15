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    YouTube, 30 saniyelik atlanamayan reklamların önünü açtı: Artık daha sık göreceğiz

    YouTube, 30 saniyelik atlanamayan reklam formatını tüm reklamverenlerin erişimine açtı. Bundan böyle kullanıcılar ya bu uzun reklamlara alışacak ya da Premium aboneliğe yönelmek zorunda kalacaklar.

    YouTube, 30 saniyelik atlanamayan reklamların önünü açtı Tam Boyutta Gör
    Youtube, 30 saniyelik atlanamayan reklam formatının önünü açan "can sıkıcı" bir değişiklik yaptı. Daha önce sınırlı sayıda reklamverenin erişebildiği bu format, artık Google Ads platformu üzerinden daha geniş bir reklamveren kitlesi tarafından kullanılabiliyor. Görünen o ki bundan böyle izleyiciler bu uzun reklamlarla daha sık karşılaşacaklar.

    Aktarılan bilgilere göre 16 ila 30 saniyelik bu yeni reklamlar, yalnızca TV üzerinden izlenen videolarda görünecek. Yani akıllı TV'ler ve Chromecast gibi cihazlardan YouTube'a erişen kullanıcıların karşısına çıkacak. Yeni reklamlar, hali hazırda kullanılan 6 saniyelik bumper reklamlar ve 15 saniyelik atlanamayan reklamlarla birlikte yayınlanacak.

    YouTube, 30 saniyelik atlanamayan reklamların önünü açtı Tam Boyutta Gör

    İki kişi tek hesap çözümü

    Pazarlama ajansı ADSQUIRE'ın CEO'su Anthony Higman, bu yeni reklam formatıyla ilgili iyimser bir görüş ortaya koydu. Kullanıcıların 30 saniyelik reklamları izleme olasılığının yüksek olduğunu söyledi. Higman'a göre 15 saniyelik kesintisiz reklamlar anahtar kelimeler ve izleyici kitlesine göre hedeflenebildiği için etkili oldu. Kullanıcılar izlemek istedikleri içeriğe ulaşmak için sonuna kadar izlemek zorunda kalıyorlar.

    Analistler, bu değişikliğin kullanıcıları iki seçeneğe yönelteceğini belirtiyor: Ya daha uzun reklam sürelerine alışmak ya da reklamsız bir deneyim için YouTube Premium'a geçiş yapmak. Aynı zamanda YouTube, reklam görmek istemeyen ancak Premium ücretini yüksek bulan kullanıcılar için Spotify tarzı yeni bir abonelik sistemi üzerinde çalışıyor. Bu sistem, iki kişinin tek bir Premium hesabını daha uygun bir fiyata paylaşmasına olanak tanıyacak.

    Kaynakça https://searchengineland.com/youtube-tests-30-second-non-skippable-ads-standard-campaigns-456884 https://web.swipeinsight.app/posts/youtube-rolls-out-30-second-non-skippable-ctv-ad-format-in-beta-17254
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    YouRæk 2 gün önce

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