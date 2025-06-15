YouTube, 30 saniyelik atlanamayan reklamların önünü açtı: Artık daha sık göreceğiz

Aktarılan bilgilere göre 16 ila 30 saniyelik bu yeni reklamlar, yalnızca TV üzerinden izlenen videolarda görünecek. Yani akıllı TV'ler ve Chromecast gibi cihazlardan YouTube'a erişen kullanıcıların karşısına çıkacak. Yeni reklamlar, hali hazırda kullanılan 6 saniyelik bumper reklamlar ve 15 saniyelik atlanamayan reklamlarla birlikte yayınlanacak.
İki kişi tek hesap çözümü
Pazarlama ajansı ADSQUIRE'ın CEO'su Anthony Higman, bu yeni reklam formatıyla ilgili iyimser bir görüş ortaya koydu. Kullanıcıların 30 saniyelik reklamları izleme olasılığının yüksek olduğunu söyledi. Higman'a göre 15 saniyelik kesintisiz reklamlar anahtar kelimeler ve izleyici kitlesine göre hedeflenebildiği için etkili oldu. Kullanıcılar izlemek istedikleri içeriğe ulaşmak için sonuna kadar izlemek zorunda kalıyorlar.
Analistler, bu değişikliğin kullanıcıları iki seçeneğe yönelteceğini belirtiyor: Ya daha uzun reklam sürelerine alışmak ya da reklamsız bir deneyim için YouTube Premium'a geçiş yapmak. Aynı zamanda YouTube, reklam görmek istemeyen ancak Premium ücretini yüksek bulan kullanıcılar için Spotify tarzı yeni bir abonelik sistemi üzerinde çalışıyor. Bu sistem, iki kişinin tek bir Premium hesabını daha uygun bir fiyata paylaşmasına olanak tanıyacak.Kaynakça https://searchengineland.com/youtube-tests-30-second-non-skippable-ads-standard-campaigns-456884 https://web.swipeinsight.app/posts/youtube-rolls-out-30-second-non-skippable-ctv-ad-format-in-beta-17254 Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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