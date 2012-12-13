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Japon depolama devi Buffalo Türkiye'de, video röportaj

6 yıl
4,5b
1
HDD / SSD
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Ağ depolama sunucuları ve harici depolama birimleriyle adından sıkça söz ettiren fakat ülkemizde kullanıcı bazında pek bilinirliği olmayan Japonya Merkezli Buffalo ile Türkiye'ye kurmayı planladıkları fabrika ve ürünlerini konuştuk.
 

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DH Misafiri 6 yıl
NAS Konusunda Synology ve QNap en önde. Türkiye'de satiliyormu bu Markalar?
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Ystipi 6 yıl
Kaliteli bir firma ...
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Tbekler54 6 yıl
İsmini ilk defa duyuyorum ama önyargılı yaklaşmamak lazım. Kullanan arkadaşlar vardır elbette içimizde. Ki videoda da bahsediyor 6 yıldır lideriz dedi, bence Türkiyede ürünlerin fiyatlarını ilk yıl piyasaya göre biraz daha aşağıda tutacaklardır. Değerlendirmek lazım.
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maniacm 6 yıl
merhaba arkadaslar ben bir tane nas ürünü almak istiyorum ama fazla bilgim olmadıgından kararsızım şimdilik ufak kapasiteli bişi almayı pplanlıyorum şunun gibi

Buffalo Link Station Pro 3TB GLAN+USB2.0 Çoklu Depolama Ünitesi (NAS) (Disk Dahil)

500 tl sizce özellikleri ile kıyaslandıgında fiyatı iimidir ve özellikleri ne derece işe yarar ben bunu kendim oluşturcağım site için kullanmayı planlıyorum şahsi olmıcak içerisinde ona göre sizce işimi görürmü yardımcı olursanız sevinirim türkiyeye yeni geleceği için fiyatları düşermi bekliyim mi ne dersiniz arkadaslar
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bukalemun56 6 yıl
yöneticiyi takdir ettim temsilcisi olduğu yabancı firmayı kendi gayretleriyle ülkemizde üretim yapmaya zorluyor. başarılar.
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bluegozler 6 yıl
Buffalo çok kaliteli bir marka bilmeyenler istediğini söylemekte özgürdür sonuçta hiçbir ürününü kullanmamış insanların bakış açısı iyimser olmaz doğal olarak ama bilenler ve kullananlar ne kadar kaliteli ürün sunduklarının farkındalar. Türkiyede olmasına çok sevindim inşallah iyi bir pazar payına ulaşırlar burda.
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orain 6 yıl
mamoo
şu microfonlardan kurtulun artık yaka microfonları daha hoş olmazmı?

röportaj kendi studiolarında ypaılınca yaka mikrofonu takıyolar. dışarıda el mikrofonu taşınır.
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rtsbora 6 yıl
hepsiburada.com'da 1 Tb Usb 3.0 harici hdd 185 lira.

http://www.hepsiburada.com/liste/buffalo-mini-station-1tb-usb30-25-tasinabilir-disk-sifrele-ve-yedekleme-yazilimli/productDetails.aspx?productId=bd85561&categoryId=100225&BD85561

daha uygun fiyata kampanyalı seagate veya wd bulmak mümkün. ne de olsa hepsi çin malı. zaten ürün yorumlarında da yazıyor.
1 Yanıt Yanıtla
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mamoo 6 yıl
şu microfonlardan kurtulun artık yaka microfonları daha hoş olmazmı?
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FreeRun 6 yıl
bundan sonraki depolama cihazım buffalo olucak, bakalım memnun kalacakmıyım, türkçe destek olması cok iyi.
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Chromer 6 yıl
Başlarda ucuz olur fiyatlar yüklenmeyi planlıyorum
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Regor 6 yıl
Çok kaliteli wireless router'ları var bu firmanın. Umarım onlar da satışa çıkar.
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Barbaroscakir 6 yıl
4 sene önce staj yaptığım firmada laptoplara Buffalo ram takılıyordu.
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