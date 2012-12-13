Japon depolama devi Buffalo Türkiye'de, video röportaj

Ağ depolama sunucuları ve harici depolama birimleriyle adından sıkça söz ettiren fakat ülkemizde kullanıcı bazında pek bilinirliği olmayan Japonya Merkezli Buffalo ile Türkiye'ye kurmayı planladıkları fabrika ve ürünlerini konuştuk.

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