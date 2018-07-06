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Kripto Para Sözlüğü | Borsa terimleri ve anlamları

10 ay
9,7b
1
kripto para
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Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Kripto Para Günlüğü'nün özel sözlük bölümünde Borsa Terimlerini ve Anlamlarını konuşuyoruz. Eğer borsaları daha iyi anlamak istiyorsanız bu programı kaçırmayın.
Açıklaması yapılan Borsa kısaltma ve terimleri;
Bull/Bullish
Bear/Bearish
Pump Dump
Balina
Fud
Fomo
FA
SA
TA
Rekt
 

Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
dede17 10 ay
Ya kaç para alıyorsunuz bu kripto paracılardan aramızda toplayalım biz size verelim de insanların paralarını vakitlerini bunlarla çalmayın bunlar furya büyük oyun bu işin sonunda siz de gidersiniz
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