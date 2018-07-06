Kripto Para Sözlüğü | Borsa terimleri ve anlamları

Kripto Para Günlüğü'nün özel sözlük bölümünde Borsa Terimlerini ve Anlamlarını konuşuyoruz. Eğer borsaları daha iyi anlamak istiyorsanız bu programı kaçırmayın.

Açıklaması yapılan Borsa kısaltma ve terimleri;

Bull/Bullish

Bear/Bearish

Pump Dump

Balina

Fud

Fomo

FA

SA

TA

Rekt

