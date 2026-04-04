Yeni Yüzüklerin Efendisi filminde Aragorn'u canlandıracak isim belli oldu

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Yıllar sonra gelen yeni Yüzüklerin Efendisi filmi The Hunt for Gollum, seri için önemli bir değişikliğe sahne olacak. Ian McKellen ve Elijah Wood gibi isimlerin Gandalf ve Frodo olarak geri döneceği filmde Aragorn'u ise farklı bir oyuncu canlandıracak. Orijinal seride karakteri canlandıran Viggo Mortensen'in bu yeni film için yapılan teklifi geri çevirmesi üzerine yeni bir oyuncu için arayışa geçen yapım ekibi, aradıkları o ismi bulmuş gibi görünüyor.

Aragorn rolünün farklı bir oyuncu tarafından üstleneceği ortaya çıktığı ilk dönemde Leo Woodall ismi öne çıkıyordu. O günlerde sadece bir söylentiden ibaret olan bu isim, bugün artık büyük ölçüde doğrulanmış durumda. Elijah Wood bu hafta katıldığı bir podcast'te Woodall'ın Aragorn rolünü devralacağını doğruladı. Son dönemde adını duyurmaya başlayan genç bir oyuncu olan Leo Woodall, özellikle The White Lotus dizisiyle dikkat çekmey başarmıştı.

Tam Boyutta Gör Frodo'nun Shire'dan ayrılıp Hobbit yoldaşlarıyla birlikte Rivendell'e yolculuk ettiği dönemde geçen The Hunt for Gollum'da Frodo, Gandalf, Aragorn gibi karakterler önemli bir yere sahip olacak. Film, Gandalf tarafından görevlendirilen Aragorn'un Gollum'u Sauron'dan önce bulma çabasına odaklanacak. Hatırlarsanız ilk filmde yıllardır kayıp olan Tek Yüzük'ün Frodo'da olabileceğini fark eden Gandalf, bu sırrı Sauron'la paylaşacağından korktuğu Gollum'u bulması için Aragorn'u görevlendiriyordu.

Ian McKellen (Gandalf), Elijah Wood (Frodo) ve Andy Serkis (Gollum) orijinal üçlemedeki rolleriyle geri dönerken, ünlü oyuncu Kate Winslet da filmin kadın başrolü olarak ekibe dâhil olacak. Gollum rolüyle ünlendikten sonra yönetmen olarak da Hollywood'da varlık göstermeye başlayan Andy Serkis, yeni Yüzüklerin Efendisi filminin yönetmen koltuğuna da oturacak. Peter Jackson ise bu kez sadece yapımcı olarak projede yer alacak. Ancak senaryoda yine orijinal üçlemeyi yazan ekibin imzası bulunuyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Sinema ve Dizi Haberleri

Aragorn değişti: İşte yeni Yüzüklerin Efendisi filmindeki oyuncu

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: