Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Yeni Yüzüklerin Efendisi filminde Aragorn'u canlandıracak isim belli oldu

    Gandalf, Frodo, Legolas gibi sevilen karakterleri yeniden bir araya getirecek yeni Yüzüklerin Efendisi fim The Hunt for Gollum'da Aragorn'u kimin canlandıracağı belli oldu: Oyuncu değişiyor.

    Yeni Yüzüklerin Efendisi filminde Aragorn'u canlandıracak isim belli oldu Tam Boyutta Gör
    Yıllar sonra gelen yeni Yüzüklerin Efendisi filmi The Hunt for Gollum, seri için önemli bir değişikliğe sahne olacak. Ian McKellen ve Elijah Wood gibi isimlerin Gandalf ve Frodo olarak geri döneceği filmde Aragorn'u ise farklı bir oyuncu canlandıracak. Orijinal seride karakteri canlandıran Viggo Mortensen'in bu yeni film için yapılan teklifi geri çevirmesi üzerine yeni bir oyuncu için arayışa geçen yapım ekibi, aradıkları o ismi bulmuş gibi görünüyor. 

    Yeni Yüzüklerin Efendisi Filminde Aragorn'u Leo Woodall'ın Canlandırması Bekleniyor

    Aragorn rolünün farklı bir oyuncu tarafından üstleneceği ortaya çıktığı ilk dönemde Leo Woodall ismi öne çıkıyordu. O günlerde sadece bir söylentiden ibaret olan bu isim, bugün artık büyük ölçüde doğrulanmış durumda. Elijah Wood bu hafta katıldığı bir podcast'te Woodall'ın Aragorn rolünü devralacağını doğruladı. Son dönemde adını duyurmaya başlayan genç bir oyuncu olan Leo Woodall, özellikle The White Lotus dizisiyle dikkat çekmey başarmıştı.

    Aragorn değişti: İşte yeni Yüzüklerin Efendisi filmindeki oyuncu Tam Boyutta Gör
    Frodo'nun Shire'dan ayrılıp Hobbit yoldaşlarıyla birlikte Rivendell'e yolculuk ettiği dönemde geçen The Hunt for Gollum'da Frodo, Gandalf, Aragorn gibi karakterler önemli bir yere sahip olacak. Film, Gandalf tarafından görevlendirilen Aragorn'un Gollum'u Sauron'dan önce bulma çabasına odaklanacak. Hatırlarsanız ilk filmde yıllardır kayıp olan Tek Yüzük'ün Frodo'da olabileceğini fark eden Gandalf, bu sırrı Sauron'la paylaşacağından korktuğu Gollum'u bulması için Aragorn'u görevlendiriyordu.

    Ian McKellen (Gandalf), Elijah Wood (Frodo) ve Andy Serkis (Gollum) orijinal üçlemedeki rolleriyle geri dönerken, ünlü oyuncu Kate Winslet da filmin kadın başrolü olarak ekibe dâhil olacak. Gollum rolüyle ünlendikten sonra yönetmen olarak da Hollywood'da varlık göstermeye başlayan Andy Serkis, yeni Yüzüklerin Efendisi filminin yönetmen koltuğuna da oturacak. Peter Jackson ise bu kez sadece yapımcı olarak projede yer alacak. Ancak senaryoda yine orijinal üçlemeyi yazan ekibin imzası bulunuyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Kendi kendini dengeleyen elektrikli motosiklet üretimde

    D
    Dr.Perga 2 gün önce

    Pentagona gönderin askeri amaçlı kullansın hemen

    Profil resmi
    maligezgin 2 gün önce

    biz kontrolün bizde olmasını isteriz burda tutmaz

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    tp link ex20v opel corsa 1.5 dizel kullanıcı yorumları ac mirage tr yama assassin's creed origins türkçe yama silent hill f türkçe yama

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Samsung Galaxy A07
    Samsung Galaxy A07
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    Reeder C19
    Reeder C19
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum