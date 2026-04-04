Yeni Yüzüklerin Efendisi filminde Aragorn'u canlandıracak isim belli oldu

Yeni Yüzüklerin Efendisi Filminde Aragorn'u Leo Woodall'ın Canlandırması Bekleniyor
Aragorn rolünün farklı bir oyuncu tarafından üstleneceği ortaya çıktığı ilk dönemde Leo Woodall ismi öne çıkıyordu. O günlerde sadece bir söylentiden ibaret olan bu isim, bugün artık büyük ölçüde doğrulanmış durumda. Elijah Wood bu hafta katıldığı bir podcast'te Woodall'ın Aragorn rolünü devralacağını doğruladı. Son dönemde adını duyurmaya başlayan genç bir oyuncu olan Leo Woodall, özellikle The White Lotus dizisiyle dikkat çekmey başarmıştı.
Ian McKellen (Gandalf), Elijah Wood (Frodo) ve Andy Serkis (Gollum) orijinal üçlemedeki rolleriyle geri dönerken, ünlü oyuncu Kate Winslet da filmin kadın başrolü olarak ekibe dâhil olacak. Gollum rolüyle ünlendikten sonra yönetmen olarak da Hollywood'da varlık göstermeye başlayan Andy Serkis, yeni Yüzüklerin Efendisi filminin yönetmen koltuğuna da oturacak. Peter Jackson ise bu kez sadece yapımcı olarak projede yer alacak. Ancak senaryoda yine orijinal üçlemeyi yazan ekibin imzası bulunuyor.Kaynakça https://screenrant.com/aragorn-recast-lord-of-the-rings-the-hunt-for-gollum-confirmed-andy-serkis/ https://www.forbes.com/sites/paultassi/2026/04/03/elijah-wood-confirms-new-aragorn-actor-for-the-hunt-for-gollum/
Pentagona gönderin askeri amaçlı kullansın hemen
biz kontrolün bizde olmasını isteriz burda tutmaz