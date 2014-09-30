LG'nin yeni telefonu G3 Stylus'u kullandık: LG G3 tasarımına kalem takviyesi

LG G3'ün tasarımı, kalem ile buluşursa ortaya nasıl bir telefon çıkar ? Peki G3 Stylus, Galaxy Note ailesinin rakibi olabilir mi ? Bu sorunların cevapları ve daha fazlası videomuzda.

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