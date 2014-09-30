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LG'nin yeni telefonu G3 Stylus'u kullandık: LG G3 tasarımına kalem takviyesi

4 yıl
238,2b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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LG G3'ün tasarımı, kalem ile buluşursa ortaya nasıl bir telefon çıkar ? Peki G3 Stylus, Galaxy Note ailesinin rakibi olabilir mi ? Bu sorunların cevapları ve daha fazlası videomuzda.
 

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DH Misafiri 2 yıl
bazı arkadaşların yorumunu okudum hayal kırıklıgına ugradım ya ben başka telefon kullanıyom yada siz başka telden bahsediyorsunuz ben 1 sene kullanıyom masallah on numara telefon ya bazıları kullanmayı bilmiyor yada onlar başka telefondan kullanıyor burdan lg firmasına tesekkür ederim çok iyi telefon yıllardır samsung kullanıyordum ilk defa lg aldım super telefon
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DH Misafiri 2 yıl
Telefonun işletim hizi guzel ama ön kamerasindan sikayetciyim gercekten cok kotu almayin derim
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DH Misafiri 2 yıl
Allahını seven bu telefondan almasin buna zatan telefon ismi verende suç
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DH Misafiri 2 yıl
gerçekten kötü mü ben o telefonu almak istiyordum
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DH Misafiri 3 yıl
Aldığıma bin pişmanım. nedir bu staylus saçmalığı ya. bunun çok LED ışığı yok mu. bütün bildirimlerde kırmızı LED yanıyor. ve bir çok seferde kendiliğinden yanıp sönüyor. böyle saçma telefon görmedim. 4G özelliği yok ama ondan önce çıkarılan G2 de bile var 4G .
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DH Misafiri 3 yıl
Valla telefon guzel ama kameraları ne manıksa cok kotu ama ozunde iyi bir telefon bazen anlık kasma yapıyor ama olsun benden 10 uzerinden 8 almayı basarıyor
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DH Misafiri 3 yıl
LG G3 Stylus için para vermektense gidin yolda geçen bir vatandaşa verin o parayı. Hem vatandaşı sevindirir hem de kendinizi her gün üzmek durumunda kalmazsınız. Bir taşla iki kuş...
G3 stylus yazık... bence piyasadan toplatılmalı insanların ruh sağlığı için
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DH Misafiri 3 yıl
Aveadan aldim LG G3 Stylus hayatimin hatasini yapmisim o kadar yavas ki hayattan soguttu beni sakin ola almayin.servise verdim ariza mi var diye ama yazilim yukleyip geri verdiler internete girmiyor bekliyorum rehber gec geliyor gec ariyor nasil bir belasin sen yaaa
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DH Misafiri 3 yıl
LG stelelus G3 telefonum var.Yanlışlıkla neye bastıysam şimdi telefonum yaptığım her hareketi sözlü bildiriyor. gelen mesajları okuyor. bunu iptal etmem için ne yapmam lazım.hangi ayarlara girmem lazım
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DH Misafiri 3 yıl
Telefondan soğuttunuz be alcaktım vazgeçtim skdfmrjeskdfds
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