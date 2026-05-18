Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    300 bin dolarlık Çinli dev: Rolls-Royce’a rakip Maextro S800 Grand Design

    Huawei destekli Maextro, Rolls-Royce seviyesinde lüks hedefleyen yeni S800 Grand Design modelini tanıttı. Altın detaylar, 4 koltuklu ultra lüks kabin ve 300 bin dolarlık fiyat dikkat çekiyor.

    Huawei ile JAC ortaklığında geliştirilen ultra lüks otomobil markası Maextro, amiral gemisi sedan modeli S800’ün en özel versiyonunu gösterdi. “Grand Design” adı verilen yeni modelin ilk resmi görselleri yayınlanırken aracın Haziran ayında görücüye çıkarılacağı resmen doğrulandı.

    Altın detaylarla dikkat çekiyor

    Çin'den 300 bin dolarlık ultra lüks sedan hamlesi: Maextro S800 Tam Boyutta Gör
    Yeni Maextro S800 Grand Design, iki renkli gövde tasarımıyla geliyor. Üst bölümde “Far Mountain Cyan” adı verilen turkuaza yakın özel bir ton kullanılırken alt gövde beyaz renkle tamamlanıyor.

    Ancak otomobili asıl dikkat çekici hale getiren unsur yoğun altın detaylar olmuş durumda. Kaput üzerindeki altın süsleme, ön bölümde boydan boya uzanan altın şerit, çamurluk logoları, C sütunundaki armalar, jant detayları ve bagaj bölümündeki altın kaplamalar aracın ultra lüks karakterini vurguluyor.

    4 koltuklu ultra lüks kabin

    Maextro S800 Grand Design tam anlamıyla büyük bir lüks sedan olarak konumlandırılıyor. Araç; 5480 mm uzunluğa, 2000 mm genişliğe, 1542 mm yüksekliğe ve 3370 mm aks mesafesine sahip. İç mekanda ise tamamen konfora odaklanan 4 koltuklu özel bir yerleşim tercih ediliyor.

    Huawei’nin en yeni sürüş teknolojisi kullanılacak

    Çin'den 300 bin dolarlık ultra lüks sedan hamlesi: Maextro S800 Tam Boyutta Gör
    Teknoloji tarafında otomobil oldukça iddialı görünüyor. Tavan bölümünde yer alan LiDAR sensörü dikkat çekerken B sütunlarına yerleştirilen ek kameralar aracın Huawei’nin en yeni Qiankun ADS 5.0 sürüş destek sistemini kullanacağını gösteriyor.

    Maextro S800 Grand Design iki farklı güç ünitesiyle satışa sunulacak. Menzil uzatıcılı (EREV) versiyonda 1.5 litrelik turbo motor jeneratör görevi üstlenecek. Sistem toplamda üç elektrik motoruyla çalışacak. Motor güçleri sırasıyla 160 kW ve 237 kW (2 adet) olarak açıklandı. Bu versiyon, 276 kilometreye kadar saf elektrikli sürüş menzili sunacak.

    BEV yani tamamen elektrikli versiyonda ise Huawei imzalı çift motorlu sistem kullanılacak. Bu motorlar sırasıyla 160 kW ve 230 kW güç üretiyor. Batarya ve menzil değerleri ise henüz açıklanmadı. Ancak standart versiyonda 95 kWsa kapasiteli batarya ile CLTC'ye göre 700 km'ye kadar menzil vadedildiğini biliyoruz.

    Fiyatının 300 bin dolara çıkabileceği konuşuluyor

    Çin'den 300 bin dolarlık ultra lüks sedan hamlesi: Maextro S800 Tam Boyutta Gör
    Yaklaşık bir yıl önce siparişe açılan standart Maextro S800'ün fiyatı 100 bin dolar civarından başlıyordu. Maextro S800 Grand Design’ın fiyatı ise yerel kaynaklara göre 300 bin dolara kadar çıkabilir. Bu da modeli doğrudan dünyanın en pahalı ve en prestijli lüks sedanları arasına yerleştiriyor.

    Çin’de büyük ilgi görüyor

    100 bin doların üzerindeki fiyatına rağmen Maextro S800, Çin’de oldukça güçlü satış performansı yakalamayı başardı. Modelin aylık satışları geçtiğimiz Aralık ayında 4.223 adet seviyesine kadar yükseldi. Bu rakam, ultra lüks segment için oldukça dikkat çekici olarak değerlendiriliyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk seri üretim insanlı mecha robotu

    Profil resmi
    Müştemilat Bey 19 saat önce

    Japonlar bunu nasıl kaptırdı yahu?

    Profil resmi
    M0meNtS 3 gün önce

    titanfall gerçek oluyor desenize

    Profil resmi
    Nat Alianovna 3 gün önce

    Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    1 ay hava değişimi sonrası çürük akrilik tezgah kullanıcı yorumları opel astra 1.4 t dynamic yorum opet mi shell mi telefon şebeke yükseltme kodu

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Realme 12 LİTE
    Realme 12 LİTE
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    HP Omen
    HP Omen
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum