300 bin dolarlık Çinli dev: Rolls-Royce’a rakip Maextro S800 Grand Design

Huawei ile JAC ortaklığında geliştirilen ultra lüks otomobil markası Maextro, amiral gemisi sedan modeli S800’ün en özel versiyonunu gösterdi. “Grand Design” adı verilen yeni modelin ilk resmi görselleri yayınlanırken aracın Haziran ayında görücüye çıkarılacağı resmen doğrulandı.

Altın detaylarla dikkat çekiyor

Tam Boyutta Gör Yeni Maextro S800 Grand Design, iki renkli gövde tasarımıyla geliyor. Üst bölümde “Far Mountain Cyan” adı verilen turkuaza yakın özel bir ton kullanılırken alt gövde beyaz renkle tamamlanıyor.

Ancak otomobili asıl dikkat çekici hale getiren unsur yoğun altın detaylar olmuş durumda. Kaput üzerindeki altın süsleme, ön bölümde boydan boya uzanan altın şerit, çamurluk logoları, C sütunundaki armalar, jant detayları ve bagaj bölümündeki altın kaplamalar aracın ultra lüks karakterini vurguluyor.

4 koltuklu ultra lüks kabin

Maextro S800 Grand Design tam anlamıyla büyük bir lüks sedan olarak konumlandırılıyor. Araç; 5480 mm uzunluğa, 2000 mm genişliğe, 1542 mm yüksekliğe ve 3370 mm aks mesafesine sahip. İç mekanda ise tamamen konfora odaklanan 4 koltuklu özel bir yerleşim tercih ediliyor.

Huawei’nin en yeni sürüş teknolojisi kullanılacak

Tam Boyutta Gör Teknoloji tarafında otomobil oldukça iddialı görünüyor. Tavan bölümünde yer alan LiDAR sensörü dikkat çekerken B sütunlarına yerleştirilen ek kameralar aracın Huawei’nin en yeni Qiankun ADS 5.0 sürüş destek sistemini kullanacağını gösteriyor.

Maextro S800 Grand Design iki farklı güç ünitesiyle satışa sunulacak. Menzil uzatıcılı (EREV) versiyonda 1.5 litrelik turbo motor jeneratör görevi üstlenecek. Sistem toplamda üç elektrik motoruyla çalışacak. Motor güçleri sırasıyla 160 kW ve 237 kW (2 adet) olarak açıklandı. Bu versiyon, 276 kilometreye kadar saf elektrikli sürüş menzili sunacak.

BEV yani tamamen elektrikli versiyonda ise Huawei imzalı çift motorlu sistem kullanılacak. Bu motorlar sırasıyla 160 kW ve 230 kW güç üretiyor. Batarya ve menzil değerleri ise henüz açıklanmadı. Ancak standart versiyonda 95 kWsa kapasiteli batarya ile CLTC'ye göre 700 km'ye kadar menzil vadedildiğini biliyoruz.

Fiyatının 300 bin dolara çıkabileceği konuşuluyor

Tam Boyutta Gör Yaklaşık bir yıl önce siparişe açılan standart Maextro S800'ün fiyatı 100 bin dolar civarından başlıyordu. Maextro S800 Grand Design’ın fiyatı ise yerel kaynaklara göre 300 bin dolara kadar çıkabilir. Bu da modeli doğrudan dünyanın en pahalı ve en prestijli lüks sedanları arasına yerleştiriyor.

Çin’de büyük ilgi görüyor

100 bin doların üzerindeki fiyatına rağmen Maextro S800, Çin’de oldukça güçlü satış performansı yakalamayı başardı. Modelin aylık satışları geçtiğimiz Aralık ayında 4.223 adet seviyesine kadar yükseldi. Bu rakam, ultra lüks segment için oldukça dikkat çekici olarak değerlendiriliyor.

