iPhone 18 Pro kılıfları ilk kez ortaya çıktı: iPhone 17 Pro ile uyumlu değil

Tam Boyutta Gör Apple henüz iPhone 18 serisini resmi olarak tanıtmamış olsa da yeni nesil Pro modellerine ait olduğu öne sürülen ilk fiziksel aksesuarlar internete sızdı. Paylaşılan şeffaf kılıf görselleri, iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modellerinde tasarım noktasında büyük bir değişikliğe gidilmeyeceğini gösteriyor. Ancak görünüşte benzer olmalarına rağmen, yeni modellerin mevcut iPhone 17 Pro serisiyle tam uyumlu olmayabileceği konuşuluyor.

Dev kamera bölümü devam ediyor

Sızıntıya göre Apple, 6.3 inç ekranlı iPhone 18 Pro ve 6.9 inç ekranlı iPhone 18 Pro Max modellerinde mevcut tasarım anlayışını koruyacak. Kılıf görsellerinde en dikkat çeken detay ise cihazın üst bölümünün büyük kısmını kaplayan geniş kamera adası kesimi oldu. Apple’ın iPhone 17 Pro serisiyle birlikte benimsediği bu büyük “kamera platosu” tasarımının yeni modellerde de sürdürüleceği anlaşılıyor.

Tam Boyutta Gör Kılıfların genel yapısı ilk bakışta iPhone 17 Pro aksesuarlarıyla neredeyse aynı görünse de cihazların tamamen uyumlu olmayabileceği belirtiliyor. Bunun temel nedeni ise kamera modülünde beklenen fiziksel değişiklikler. Son sızıntılar, iPhone 18 Pro modellerinde daha kalın bir kamera çıkıntısının kullanılacağını öne sürüyor.

Bu değişimin arkasında ise Apple’ın ilk kez kullanması beklenen değişken diyaframlı 48 megapiksel ana kamera sistemi bulunuyor. Şirketin ayrıca daha büyük bir 1/1.12 inç sensör tercih edeceği iddia ediliyor. Daha gelişmiş optik yapı nedeniyle kamera modülünün kalınlaşabileceği ve bu yüzden mevcut iPhone 17 Pro kılıflarının yeni modellere tam oturmayabileceği ifade ediliyor.

Kılıf görsellerinde MagSafe desteğinin korunduğu da görülüyor. Bu da Apple’ın manyetik aksesuar ekosisteminde herhangi bir değişiklik planlamadığına işaret ediyor.

iPhone 18 Pro serisinde beklenen yenilikler

Ortaya çıkan bilgiler yalnızca tasarım detaylarıyla sınırlı değil. iPhone 18 Pro ailesinin donanım tarafında da önemli güncellemelerle geleceği konuşuluyor. Apple’ın yeni nesil A20 Pro işlemcisini, TSMC’nin gelişmiş 2 nanometre üretim süreci ile geliştirdiği belirtiliyor. Bu yeni çipin yaklaşık yüzde 15 seviyesinde performans artışı sunabileceği iddia ediliyor.

Ön tarafta ise daha küçük bir Dynamic Island tasarımının gündemde olduğu belirtiliyor. Apple’ın gizli sensör teknolojileri sayesinde selfie kamera alanını küçülterek ekran deneyimini daha kesintisiz hale getirmeyi hedeflediği söyleniyor.

Sızıntılarda dikkat çeken bir diğer detay ise renk seçenekleri oldu. Apple’ın mevcut seride yer alan Cosmic Orange rengini kaldırarak yerine daha koyu, şarap kırmızısını andıran Dark Cherry (koyu kiraz tonu) adlı yeni bir renk seçeneği sunabileceği öne sürülüyor.

Yazılım tarafında ise cihazların iOS 27 işletim sistemiyle gelmesi bekleniyor. Yeni sürümün Apple Intelligence özellikleri ve geliştirilmiş Siri deneyimiyle birlikte tanıtılacağı belirtiliyor.

Apple’ın iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modellerini geleneksel takvimini koruyarak Eylül 2026 döneminde duyurması bekleniyor.

Şirketin aynı etkinlikte uzun süredir konuşulan katlanabilir modeli “iPhone Ultra”yı da “one more thing” sürprizi olarak sahneye çıkarabileceği iddia ediliyor.

Standart iPhone 18 modeli ile iPhone Air yenilemesinin ise 2027 ilkbaharında tanıtılabileceği konuşuluyor.

