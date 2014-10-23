Leitz Mini Bluetooth Hoparlör video inceleme

Taşınabilir cihazlar için aksesuar üreten Leitz'in kendi küçük işlevi büyük taşınabilir hoparlörü test masamızda. Leitz Mini Bluetooth Speaker olarak isimlendirilen ses sistemi telefon bağımsız MP3 çalar olarak kullanılabiliyor oluşuyla da ilgi çekici.
HTC One (M7)
Savaş Uzun
Merhaba,
Açıkçası şaşırmanıza ben de şaşırdım zira cep telefonu aksesuarları konusunda onlarca videom var :)
donanimhaber.com/...
donanimhaber.com/...
donanimhaber.com/...
Sevgiler,
Mesut Çevik
SETka®-boom
SETKa® -waver
SETka®-kong II
Merhaba,
Telefon aksesuarı konusunda uzman olmaya gerek yok :)
Televizyon inceleme konusu gerçekten çok zor. Bu yüzden en iyi 10 yapma şansımız az.
Sevgiler,
Mesut Çevik