Leitz Mini Bluetooth Hoparlör video inceleme

Taşınabilir cihazlar için aksesuar üreten Leitz'in kendi küçük işlevi büyük taşınabilir hoparlörü test masamızda. Leitz Mini Bluetooth Speaker olarak isimlendirilen ses sistemi telefon bağımsız MP3 çalar olarak kullanılabiliyor oluşuyla da ilgi çekici.

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