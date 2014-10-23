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Leitz Mini Bluetooth Hoparlör video inceleme

4 yıl
40,5b
1
Cep Tel Aksesuarları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Taşınabilir cihazlar için aksesuar üreten Leitz'in kendi küçük işlevi büyük taşınabilir hoparlörü test masamızda. Leitz Mini Bluetooth Speaker olarak isimlendirilen ses sistemi telefon bağımsız MP3 çalar olarak kullanılabiliyor oluşuyla da ilgi çekici.

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S60Doctor 4 yıl
ben gecen yaz Çin'e gitmistim. bu urunun leitz olmayan hatta uzerinde Beats logosu olan modelini 8.5 dolara almistim. 3 tanesine ilk basta 450 rmb(yuan) gibi bir fiyat cekti satici, normalde hic pazarlik yetenegim olmamasina ragmen sonuc itibariyle 3 tanesini 150rmb ye aldim. ki tanesi 8.5-9dolara tekabul ediyordu. ses kalitesi ve bass kalitesi mukemmel. hakkinda yapacagim tek olumsuz yorum pilde kullanim suresi. 1.5 saat gibi bir kullanim suresi sunuyor bizlere. kendi uzerinden muzik degistirme, uzerinde dahili mikrofon ile arabada eller serbest modda telefon gorusmesi yapabilme ve mikro sd kart ile mp3 player olarak kullanma ozellikleri fiyatina gore harika.

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BurayaNerdenÜyeOluyoruz 4 yıl
Dursun. Wifi bulunca izlerim.
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serhat_7 4 yıl
telefon hangi model_?
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HTC Specialist 4 yıl serhat_7
serhat_7

telefon hangi model_?

HTC One (M7)
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sahmat_78 4 yıl
kullanışlı bir cihaz, telefonların kendi üzerindeki hoparlörler iyi olmadığı için ben çok kullanıyorum bu tarz şeyler.
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savasuzun 4 yıl
Sezer bey nerede acaba.. incelemeyi görünce sezer sandım ama mesut bey sizi görünce şaşırdım... hayırdır diyesim geldi. bu üründe mi özel bişi var yoksa sezer bey de mi?
Savaş Uzun
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Speed-Step 4 yıl savasuzun
savasuzun

Sezer bey nerede acaba.. incelemeyi görünce sezer sandım ama mesut bey sizi görünce şaşırdım... hayırdır diyesim geldi. bu üründe mi özel bişi var yoksa sezer bey de mi?


Savaş Uzun


Merhaba,

Açıkçası şaşırmanıza ben de şaşırdım zira cep telefonu aksesuarları konusunda onlarca videom var :)

donanimhaber.com/...

donanimhaber.com/...

donanimhaber.com/...

Sevgiler,
Mesut Çevik
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kaan0101 4 yıl
Gecen elektronik malzeme satan yerden buna benzer hatta tus tasarımı haric birebir aynısını ve hatta benim aldığımda radyo özelliğide var ve fiyatı 20 tl markasıda platoon gibi bir şeydi bunlar uçmus resmen
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deryagulu 4 yıl
fiyat çok yüksek, tamamen çöp.
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Litheart 4 yıl
Arkadaşlar bu S11
. Fiyatı 25tl. Buyrun bu da link : aliexpress.com/...
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Gece772 4 yıl
Güzel çalışma....
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innformatics 4 yıl
Mesut bey, Setka firmasına ait ürün yada ürünlere ait inceleme yapabilirseniz sevinirim.
SETka®-boom
SETKa® -waver
SETka®-kong II
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profecco 4 yıl
Mesut Bey bu incelemeyi neden Sezer Bey'e bırakmadınız onun uzmanlık alanı. Bir de şu an piyasada olan tvlerle ilgili hiçbir video yok görmeyi çok isterim. Yıl sonuna 2 ay var her türlü elektronik cihaz için bir top 10 listesi yapsanız süper olur. Saygılar
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Speed-Step 4 yıl profecco
profecco

Mesut Bey bu incelemeyi neden Sezer Bey'e bırakmadınız onun uzmanlık alanı. Bir de şu an piyasada olan tvlerle ilgili hiçbir video yok görmeyi çok isterim. Yıl sonuna 2 ay var her türlü elektronik cihaz için bir top 10 listesi yapsanız süper olur. Saygılar

Merhaba,

Telefon aksesuarı konusunda uzman olmaya gerek yok :)

Televizyon inceleme konusu gerçekten çok zor. Bu yüzden en iyi 10 yapma şansımız az.

Sevgiler,
Mesut Çevik
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