Oyunun hakkını veren Monster Abra A7 V16.2.1: i7-13700HX ve RTX 5050 kombinasyonu nasıl?

Monster'ın Abra A7 V16.2.1'ini masaya yatırdık: RTX 5050, DLSS 4, Frame Generation ve MUX Switch bir arada. 17.3 inç, 144Hz, Blackwell mimarisi sunan Monster Abra A7 V16.2.1 değerlendirmesi burada...

Monster Abra A7 V16.2.1, Intel Core i7-13700HX işlemci ve NVIDIA GeForce RTX 5050 8GB GDDR7 ekran kartı ve 17.3 inç FHD 144Hz IPS paneliyle hem oyun hem de iş dünyasına güçlü bir alternatif sunuyor. MUX Switch desteği, rekabetçi oyunlarda ekstra FPS kazanımı sağlarken DLSS 4 ve Frame Generation kombinasyonu 1080p Ultra ayarlarda 100+ FPS bandını mümkün kılıyor.

Soğutma tarafında 5 ısı borusu ve çift fan sistemi, yoğun oyun seanslarında bile işlemciyi 63°C, GPU'yu 74°C civarında tutuyor. Dört yönlü hava tahliyesi sayesinde uzun oturumlar boyunca performans kaybı yaşanmıyor. Bu dengeli termal tasarım, makinenin en güçlü mühendislik başarılarından biri.

Depolama ve bellek tarafında 1 TB PCIe Gen4 NVMe SSD, 5100 MB/s okuma hızıyla anlık yükleme süreleri sunuyor. 16 GB DDR5 4800 MHz RAM 64 GB'a kadar yükseltilebilir. İkinci boş M.2 yuvası sayesinde depolama kapasitesi kolayca genişletilebiliyor. Bu modüler yapı, cihazın uzun vadeli kullanım değerini artıran en önemli özelliklerden biri. Klavye aktüasyon hızıyla oyuncular için optimize edilmiş.

Portların arka kısıma yerleştirilmesi, masaüstü düzeni kuranlar için temiz bir kablo yönetimi sağlıyor. NVIDIA Broadcast entegrasyonu, webcam ve ses kalitesini iş toplantıları için yeterli seviyeye taşıyor.

Monster Notebook'un en önemli ayrımı servis politikasında: 2+2 yıl garanti ve ömür boyu ücretsiz bakım hizmeti, toplam sahip olma maliyetini rakiplerine göre anlamlı şekilde düşürüyor. Türkiye genelinde yaygın servis ağı, olası teknik sorunlarda erişilebilir bir destek sunuyor.

Intel ve Teknosa'nın işbirliğinde oluşturduğumuz bu videodaki Monster Abra A7 V16.2.1'e ulaşmak için şu adresi ziyaret edebilirsiniz: https://www.teknosa.com/monster-abra-a7-v1621-intel-core-i7-13700hx-16-gb-ram-1-tb-ssd-8-gb-rtx-5050-windows-11-home-173-fhd-144-hz-oyun-bilgisayari-p-785407458

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