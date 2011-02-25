Lenovo Dizayn ve Teknoloji Harikası A700'ü Sunar

Tasarım harikası ürünleriyle dikkat çeken Lenovo'nun sabırsızlıkla beklenen All-in-one (hepsi-bir-arada) ürünü IdeaCentre A700, Türkiye'de satışa sunuluyor.

1.699 USD + KDV satış fiyatıyla tüketicilerle buluşacak olan IdeaCentre A700, sunduğu sonsuz olanaklarla hem evinizde hem de ofisinizde keyifle kullanabileceğiniz yüksek tanımlı bir multimedya merkezi olarak tasarlandı.

İsteğe bağlı dokunmatik ekrana sahip, en güçlü Intel® Core™ i7 işlemcili, mükemmel grafik kartıyla donatılmış bir IdeaCentre A700 ile hem TV ve sinema keyfini rahatlıkla yaşayabilir hem de yüksek performanslı bir bilgisayar deneyimine sahip olursunuz.

0.88" ultra ince yapısı ile sadece 1,25"lik alan kaplayan All-in-one masaüstü bilgisayar A700, 23 inç büyüklükte ve 1920x1080 piksel çözünürlükte Full HD ekranı ile yüksek sinema kalitesini evinize getiriyor. Alüminyum metal sağlam arka stant ve stil sahibi dizaynı ile son derece şık bir görünüme sahip olan Lenovo IdeaCentre A700, dahili ses sistemiyle de ses kalitesini doruklara çıkarıyor. Cihaz, Dolby Home Theatre desteğinin yanı sıra JBL hoparlörler ile film ve müzikleriniz için ideal bir platform sunuyor. Windows 7'nin farklı sürüm seçenekleri ile, Eye Distance System (göz koruma sistemi), 4GB bellek, 1TB kapasiteli disk, Wi-fi, Bluetooth, DVD / Blu-ray kombo sürücü gibi özelliklere sahip A700'ün diğer bir opsiyonel özelliği ise uzaktan kumandası.

Ürün Özellikleri

Ekran: 23" Full HD

İşlemci: Intel core i 7 - 740QM

Ram: 4GB

HDD: 1 TB

İşletim sistemi: Windows 7 Home Premium

Graphics: ATI Mob Radion HD 5650 1G

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