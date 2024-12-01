Boya mini neler sunuyor?
Şirketin, dünyanın en küçük kablosuz mikrofonu olarak nitelediği Boya mini, ilk bakışta kablosuz bir mikrofondan çok kulaklığa benziyor. Mikrofonun vericisi 31 x 15 x 16,4 mm ölçüleriyle DJI'ın ürününden biraz daha uzun olsa da, mikrofonun kendisi sadece 5 gr ile DJI'ın yarısı ağırlığında.
DJI kurulumunda olduğu gibi, verilen alıcıyı akıllı telefonunuzun USB-C/Lightning portuna takmanız gerekiyor. Ancak DJI'nin vericisi Bluetooth üzerinden doğrudan bir el cihazına da eşleşebiliyor.
Boya mini'nin özel sınırlayıcı teknolojisi, bozulmayı ve sesin kesilmesini önlerken, ayarlanabilir DSP gürültü engelleme özelliği ses netliği sağlıyor. Mikrofon ayrıca, eğlenceli, yaratıcı ses ifadeleri için üç modlu bir ses değiştiriciyle birlikte geliyor. 25 ms gecikme değerine sahip mikrofon, entege lityum iyon piliyle 6 saate kadar çalışabiliyor, beraberinde gelen şarj kutusuyla bu süre 30 saate kadar çıkıyor.
DJI bir verici, bir alıcı ve bir şarj kutusu için 89 dolar isterken, Boya mini'nin benzer yapılandırması 50 dolara mal oluyor.Kaynakça https://newatlas.com/mobile-technology/boya-mini-wireless-microphone-lightweight-compact/ https://www.boyamic.com/product/boya-mini Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Düz dünyacılar, şu öğrencilerin yaşı kadar anasınıfı dahil baştan okuyun, 20 yıl sonra kendi imkanlarınızla roketinizi yollayıp bu komployu belgeleyin, kurtarın insanlığı.