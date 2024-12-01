Dünyanın en küçük kablosuz mikrofonu satışa sunuldu

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Tam Boyutta Gör DJI geçtiğimiz günlerde Mic Mini simli ultra hafif, kompakt kablosuz mikrofonunu piyasaya sürdü. Ancak bir gün önce Endonezyalı bir şirket olan Boya, daha ucuz, daha küçük ve daha hafif bir kablosuz mikrofon tanıtarak dikkatleri üzerine çekti.

Boya mini neler sunuyor?

Şirketin, dünyanın en küçük kablosuz mikrofonu olarak nitelediği Boya mini, ilk bakışta kablosuz bir mikrofondan çok kulaklığa benziyor. Mikrofonun vericisi 31 x 15 x 16,4 mm ölçüleriyle DJI'ın ürününden biraz daha uzun olsa da, mikrofonun kendisi sadece 5 gr ile DJI'ın yarısı ağırlığında.

DJI kurulumunda olduğu gibi, verilen alıcıyı akıllı telefonunuzun USB-C/Lightning portuna takmanız gerekiyor. Ancak DJI'nin vericisi Bluetooth üzerinden doğrudan bir el cihazına da eşleşebiliyor.

Tam Boyutta Gör 6 mm'lik bir kondansatöre sahip mikrofon, 16 bit/48 kHz çözünürlüğe kadar örnekleme hızlarında ses kaydedebiliyor. Mikrofonun frekans tepkisi 20 Hz ile 20 kHz arasında değişiyor, sinyal iletim mesafesi ise 100 metreye kadar uzanıyor. Mikrofonun sinyal gürültü oranının 80 dB'den az ve maksimum SPL'nin 120 dB olduğu belirtiliyor.

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Boya mini'nin özel sınırlayıcı teknolojisi, bozulmayı ve sesin kesilmesini önlerken, ayarlanabilir DSP gürültü engelleme özelliği ses netliği sağlıyor. Mikrofon ayrıca, eğlenceli, yaratıcı ses ifadeleri için üç modlu bir ses değiştiriciyle birlikte geliyor. 25 ms gecikme değerine sahip mikrofon, entege lityum iyon piliyle 6 saate kadar çalışabiliyor, beraberinde gelen şarj kutusuyla bu süre 30 saate kadar çıkıyor.

DJI bir verici, bir alıcı ve bir şarj kutusu için 89 dolar isterken, Boya mini'nin benzer yapılandırması 50 dolara mal oluyor.

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