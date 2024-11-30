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    Anlık Bildirim

    DJI Mic Mini duyuruldu

    DJI Mic Mini mikrofon seti biraz daha uygun fiyat ve küçük boyutlar arayan yayıncılara hitap ediyor. Farklı opsiyonlarla set fiyat çeşitliliğini de arttırmış.   
    DJI Mic Mini Tam Boyutta Gör
    Yayıncı sektöründe oldukça beğenilen ancak fiyatı biraz yüksek olan DJI Mic mikrofon serisine mini bir üye eklendi. DJI Mic Mini kablosuz mikrofon seti daha uygun fiyat etiketine tatmin edici özelliklerle geliyor. 

    DJI Mic Mini özellikleri

    DJI Mic Mini ağırlıklı olarak hareket halindeki kullanıcıları hedefliyor. Alıcı kısım 3.5mm ya da USB Tip-C bağlantısı ile geniş bir katalogda cihaza bağlanabiliyor. USB Tip-C üzerinden bağladığınızda, kendi USB portu üzerinden hem şarj oluyor hem de telefonu şarj ediyor. 

    İki adet mikrofon ise Bluetooth üzerinden akıllı telefonlara, Osmo Action 4 Pro gibi ekosistem ürünlerine alıcı gerektirmeden bağlanabiliyor. Sistem iç mekân ve dış mekân için ayrı gürültü engelleme yapıyor. Ses kesilmesini engellemek için mikrofon otomatik olarak ses seviyesini azaltabiliyor. Ayrıca 6db daha düşük seviyede ikinci bir kayıt daha yaparak, ana kaydın beğenilmemesi durumunda alternatif oluşturabiliyor. 

    DJI Mic Mini tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör

    Kullanıcı iki mikrofondan ayrı ayrı kayıt yapabildiği gibi ikisini tek bir ses haline getirerek mono veya stereo kaydedebiliyor. Alıcıdaki tekerlek ise 5 farklı kazanım seviyesi arasında geçiş yapabiliyor. Mikrofonlar 10.5 saat, alıcı ise 11.5 saat kullanılabiliyor. Kutu ile toplam süre 48 saate çıkıyor. Hızlı şarj ile 5 dakikada 1 saatlik kullanım elde ediliyor. 

    DJI Mic Mini fiyatı ve çıkış tarihi

    DJI Mic Mini biraz daha fiyat avantajına sahip. Tüm set 169$ olarak satılıyor. Tek mikrofon ve tek alıcı olan set ise 69$. Ek mikrofonlar 59$ olarak satın alınabiliyor. Lightning konektör ise 19$. Satışlar bugün başladı ve ülkemizde de ürün sayfaları hazırlanmış durumda ancak fiyat henüz belli değil. 

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    Öğrenci yapımı roket, 20 yıllık rekoru kırdı

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 gün önce

    Düz dünyacılar, şu öğrencilerin yaşı kadar anasınıfı dahil baştan okuyun, 20 yıl sonra kendi imkanlarınızla roketinizi yollayıp bu komployu belgeleyin, kurtarın insanlığı.

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