DJI Mic Mini duyuruldu

DJI Mic Mini özellikleri
DJI Mic Mini ağırlıklı olarak hareket halindeki kullanıcıları hedefliyor. Alıcı kısım 3.5mm ya da USB Tip-C bağlantısı ile geniş bir katalogda cihaza bağlanabiliyor. USB Tip-C üzerinden bağladığınızda, kendi USB portu üzerinden hem şarj oluyor hem de telefonu şarj ediyor.
İki adet mikrofon ise Bluetooth üzerinden akıllı telefonlara, Osmo Action 4 Pro gibi ekosistem ürünlerine alıcı gerektirmeden bağlanabiliyor. Sistem iç mekân ve dış mekân için ayrı gürültü engelleme yapıyor. Ses kesilmesini engellemek için mikrofon otomatik olarak ses seviyesini azaltabiliyor. Ayrıca 6db daha düşük seviyede ikinci bir kayıt daha yaparak, ana kaydın beğenilmemesi durumunda alternatif oluşturabiliyor.
Kullanıcı iki mikrofondan ayrı ayrı kayıt yapabildiği gibi ikisini tek bir ses haline getirerek mono veya stereo kaydedebiliyor. Alıcıdaki tekerlek ise 5 farklı kazanım seviyesi arasında geçiş yapabiliyor. Mikrofonlar 10.5 saat, alıcı ise 11.5 saat kullanılabiliyor. Kutu ile toplam süre 48 saate çıkıyor. Hızlı şarj ile 5 dakikada 1 saatlik kullanım elde ediliyor.
DJI Mic Mini fiyatı ve çıkış tarihi
DJI Mic Mini biraz daha fiyat avantajına sahip. Tüm set 169$ olarak satılıyor. Tek mikrofon ve tek alıcı olan set ise 69$. Ek mikrofonlar 59$ olarak satın alınabiliyor. Lightning konektör ise 19$. Satışlar bugün başladı ve ülkemizde de ürün sayfaları hazırlanmış durumda ancak fiyat henüz belli değil.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Düz dünyacılar, şu öğrencilerin yaşı kadar anasınıfı dahil baştan okuyun, 20 yıl sonra kendi imkanlarınızla roketinizi yollayıp bu komployu belgeleyin, kurtarın insanlığı.